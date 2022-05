Diners Club ve střední Evropě končí. Rozhodl o tom jeho rakouský vlastník

Příběh Franka McNamary, vynálezce první kreditní karty na světě a značky Diners Club, končí. Alespoň v Česku, Polsku a Slovensku, odkud se Diners Club stahuje. Podle zdrojů Měšce samotné rozhodnutí zavřít středoevropský byznys padlo v pátek 13. 5. 2022, v pondělí 16. 5. 2022 o tom již pobočky Diners Club ve jmenovaných státech své klienty informovaly na webu a společnost začala zasílat první výpovědi.

Osobní dopis všem klientům a obchodním partnerům Diners Club, společně s výpovědí smlouvy, odejde v nejbližších dnech, potvrdil na dotaz Měšce ukončení činnosti Radovan Ivánek z Diners Club CS.

Ukončení podnikání Diners Club v Česku. (16. 5. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Kořeny až k UniCredit Group

Přestože skutečným vlastníkem značky Diners Club je americká společnost Discover Financial Services, samotná značka je i předmětem franšízy.

Diners Club působící v Česku, Polsku, Rakousku a Slovensku ovládá rakouská DC BANK AG.

DC BANK AG vlastní rakouská společnost card complete Service Bank AG. A tu majoritně (50,10 %) ovládá UniCredit Bank Austria AG.

Právě ze skupiny UniCredit přišel příkaz, že pobočky Diners Club ve střední Evropě skončí. Tím, že v Evropě Diners Club působí na bázi franšíz, nadále bude značka Diners Club působit např. na Balkáně, kde ji pro změnu vlastní skupina Erste.

Jak šel čas Ukončení vydávání platebních karet Diners Club v Evropě 2012 – Spojené království

31. 3. 2014 – Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemí

31. 5. 2019 – Finsko

31. 3. 2022 – Itálie

31. 7. 2022 – Česká republika, Polsko, Slovensko

2023 – Rakousko

Covid a potíže Italů

Že se Diners Club v Česku a Slovensku bude muset posunout dál a nejspíše bude na prodej, bylo předvídatelné. Ale že dojde vyloženě k ukončení činnosti, je překvapením. Podle zdrojů Měšce, který je se situací v Diners Club obeznámen, jsou za tím dva hlavní důvody.

1. Covid

Pandemie totálně zredukovala cestování, v podstatě se přestalo cestovat. A to pocítily zvláště karty Diners Club, které mířily primárně na cestovatele. Podle zdrojů Měšce byl propad transakcí okolo 60–70 %, zvláště v prvním covidovém roce. Kartový byznys v covidových letech utrpěl velké rány a Diners Club to tvrdě zasáhlo.

2. Dopady miliardové pokuty pro UniCredit

Poté, co společnost UniCredit dostala od amerického Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv astronomickou pokutu ve výši 553 380 758,68 USD (cca 12 957 428 835,18 Kč), mj. kvůli financování tzv. islámského státu, provedla audit všech svých dceřiných společností a jedním z rozhodnutí bylo v roce 2022 zavřít byznys Diners Club v Česku, Polsku, Slovensku a následující rok i v Rakousku.





Ukončení podnikání Diners Club v Itálii (16. 5. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Oficiální sdělení společnosti Důležité informace týkající se společnosti Diners Club CS s.r.o. 16. 5. 2022 Rádi bychom poděkovali našim klientům a obchodním partnerům za téměř 25 let spolupráce a projevenou důvěru. Doufáme, že námi nabízené produkty a služby zanechají pozitivní zkušenost u našich klientů a v historii tak výjimečného platebního trhu, jakými se stali Česká republika a Slovensko. V souladu se strategickým rozhodnutím jediného společníka ukončit činnost na českém a slovenském trhu stáhne brzy společnost Diners Club CS s.r.o. z oběhu všechny vydané platební karty. Doposud vydané karty budou fungovat až do vypršení platnosti uzavřených smluv, přičemž v tomto období zůstanou zachovány všechny funkce platebních karet Diners Club i přidaná hodnota v oblasti námi nabízených benefitů, cestovního pojištění a věrnostního programu. Další akceptace karet se značkami Diners Club International, Discover® a PULSE® na českém a slovenském trhu bude i nadále pokračovat a rozvíjet se, a to přímo ve spolupráci s platebními institucemi s globální sítí Discover®. Podrobné informace o procesu ukončování činnosti budou poskytnuty v rámci individuální komunikace s jednotlivými zúčastněnými stranami. Děkujeme Vám za využívání našich služeb a jsme rádi, že jsme byli Vaší volbou a mohli Vás doprovázet při Vašich cestách. Tým Diners Club CS

Poslední zhasne

Samotná firma Diners Club CS (česká i slovenská) bude ještě existovat asi rok, ale jen pro vyrovnání závazků. Až k tomu dojde, oznámí to bankovnímu regulátorovi (českému a slovenskému) a po dalších cca 6 měsících vstoupí do likvidace.

Sám nerozumím tomu, proč Discover nechal svoji značku ve franšíze UniCreditu padnout, řekl Měšci pod podmínkou anonymity další zdroj obeznámený se situací. Domnívám se, že nyní si zanalyzují stávající stav akceptace karet Diners Club a velmi rychle budou hledat někoho, kdo celý systém akceptace karet Diners Club v Česku a Slovensku přebere. Podle mě však nikoho nenajdou, ta finanční příležitost už skončila, pokračuje zdroj.

Naráží tím na zásadní problém v podobě regulace mezibankovních poplatků. Stávající pobočky Diners Club v Česku a Slovensku nejen karty vydávaly, ale zároveň zajišťovaly jejich akceptaci, tedy fakticky vyplácely peníze utracené kartami Diners Club. I proto se mezibankovní poplatky u karet Diners Club stále pohybovaly okolo 1 %.

To po ukončení činnosti již nebude možné. Nový vlastník akceptační sítě, tj. Diners Club v Londýně, bude muset uzavřít nové smlouvy a na ty se již bude vztahovat poplatková regulace. S nákupem licence, malým počtem vydaných karet, zastropovaným transakčním poplatkem 0,30 % a při konkurenci Mastercard a Visa nelze takto dál kartový byznys dělat. Ne ziskově.

Lze proto očekávat, že počet akceptačních míst karet Diners Club prořídne a bude na úrovni konkurenta American Express (AmEx), jehož akceptaci v Česku zajišťuje Global Payments Europe.

Podle Sdružení pro bankovní karty k 31. 12. 2021 měl Diners Club 48 340 podepsaných akceptačních smluv a stále rostl (Mastercard 87 319 a Visa 87 305). Počet akceptačních míst AmEx je odhadem okolo 15 000.

S Diners Club tak odchází nejférovější kreditní karta na českém trhu a zároveň i její férový vydavatel.

Spravedlivě nastavené podmínky pro držitele karet,

nejnižší úroková sazba na trhu dostupná pro masovou klientelu,

férové účtování úroků až po bezúročném období (a ne zpětně k datu transakce, jak je to u konkurence),

cestovní pojištění, za které se nemusí držitel karty stydět,

kvalitní odměny v katalogu věrnostního programu,

rozšíření akceptace pomocí Curve Mastercard,

možnost letištních salonků,

levné dodatkové karty včetně pojištění,

absence záznamu v registru úvěrů.

To je výběr výhod, proč mělo smysl si karty Diners Club pořídit.

Byly i nevýhody. Zákaznický servis nebyl nonstop, akceptace mimo ČR, SR a Polsko je žalostná (to ale řeší karta Curve), internetové bankovnictví zamrzlo v roce 2000 a některé požadavky se řešily tzv. na koleně, což byla daň za malou firmu.

S Diners Club však odchází alternativa a nyní zůstává nutnost využívat jen karty Mastercard a Visa. (American Express v Česku vydává jen karty firemní, JCB žádné a Union Pay žádné).

Ukončení podnikání Diners Club na Slovensku. (16. 5. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Co se bude dít dál

Následující informace ještě budeme upřesňovat po obdržení oficiálních pokynů Diners Club.

Platnost platebních karet

Všechny platební karty Diners Club vydané v Česku a Slovensku platí do ukončení vaší smlouvy, nejpozději do 31. 7. 2022 23:59:59 hod. Od 1. 8. 2022 již kartou nezaplatíte.

Platnost cestovního pojištění

Cestovní pojištění k platebním kartám Diners Club platí do ukončení vaší smlouvy, nejpozději do 31. 7. 2022 do 23:59 hod. Od 1. 8. 2022 již nejste pojištěni.

Úhrada závazků v rámci bezúročného období

Na úhradu závazků z kreditních karet Diners Club budete mít standardně dalších 25 dnů, dle výpisu. To se nemění.

Splátky úvěrů

Pokud máte na kartě rozčerpaný úvěr, převezmou si vás buď Cofidis, nebo UniCredit Bank a jim budete nadále splácet své závazky po dobu 6–60 měsíců. Úrokové sazby tohoto úvěru přitom budou výhodnější než stávající a měly by být pod 8 % p.a.

O tuto možnost bude potřeba požádat, nebude automatická. Technicky to bude fungovat tak, že nový věřitel za vás zaplatí váš dluh vůči Diners Club a vy mu jej poté budete splácet.

Věrnostní body

Věrnostní body z Club Rewards je potřeba vyčerpat/utratit do ukončení smlouvy, nejpozději do 31. 7. 2022, poté zaniknou.

Akceptace karet Diners Club

Karty Diners Club budou v Česku a Slovensku bez problémů akceptovány do 30. 9. 2022. Poté se uvidí.

Ukončení podnikání Diners Club v Polsku. (16. 5. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Otázky a odpovědi – přepis oficiálního textu z webu společnosti

Budoucnost Diners Club v Česku a Slovensku

Proč Diners Club CS ukončuje Smlouvy ke Kartám?

Sledujeme rozhodnutí vlastníka společnosti Diners Club CS ukončit poskytování platebních služeb v České republice a na Slovensku. Našim Držitelům se omlouváme za vzniklé nepříjemnosti.

Znamená ukončení platnosti karet vydaných společností Diners Club CS, že Karty Diners Club International již nebudou na Slovensku a v České republice akceptovány?

Diners Club CS ve spolupráci s partnery zajistí, že všechny aktivní Karty Diners Club International, včetně karet vydaných na trzích mimo Slovensko a Českou republiku, budou na obou trzích i nadále akceptovány až do konce září 2022. Discover® Global Network – globální platební značka sestávající ze značek Diners Club International, Discover® a PULSE® – ve spolupráci s vybranými platebními institucemi vynakládá maximální úsilí k zajištění nepřerušené akceptace a jejího dalšího rozvoje na obou trzích i po tomto datu, a to na POS terminálech, bankomatech a v prostředí internetu.

Mohu požádat o Kartu Diners Club International od jiného vydavatele na Slovensku a v České republice?

Je nám to líto, ale žádný vydavatel karet Diners Club International v České republice a na Slovensku v současnosti nepřijímá nové žádosti.

Smlouva

Kdy mi zaniká Smlouva?

V souladu se zaslanou výpovědí Smlouva zaniká po uplynutí výpovědní lhůty.

Musím odpovědět nebo potvrdit ukončení Smlouvy?

Ze strany Držitele karty se nevyžaduje žádný úkon, Smlouva automaticky zanikne posledním dnem výpovědní lhůty.

Mohu vypovědět Smlouvu a zrušit Kartu dříve (po doručení výpovědi od společnosti Diners Club CS, s.r.o.)?

Ano, držitel může kdykoliv vypovědět Smlouvy bez udání důvodu, i okamžitě. Žádost o zrušení lze stáhnout na ZDE. Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba zaslat emailem na customer.service@dinersclub.cz z emailové adresy, kterou má držitel u nás zaregistrovanou nebo poštou na adresu společnosti:



Diners Club CS s.r.o.

Široká 36/5

110 00 Praha 1

Česká republika

Je výpověď platná, pokud jsem neobdržel výpověď Smlouvy nebo jsem byl delší dobu mimo bydliště?

Doručení je platné, pokud je klientovi úspěšně doručena výpověď nebo je úspěšně doručena avšak nepřevzata na korespondenční adrese Držitele karty, kterou uvedl ve Smlouvě, případně na jinou poslední známou adresu Držitele karty vedenou v systémech Diners Club CS.

Platební karta

Mohu Kartu používat během výpovědní lhůty?

Ano, a to až do ukončení platnosti Smlouvy. Všechny aktuálně platné podmínky používání Karty zůstávají v platnosti.

Dostanu novou Kartu, pokud nahlásím její poškození nebo ztrátu?

Ano, pokud budeme schopni novou Kartu doručit před skončením platnosti Smlouvy.

Končí mi platnost Karty, dostanu obnovenou Kartu?

Ano, pokud skončí platnost Vaší Karty, bude Vám automaticky obnovena, pokud její platnost začne před skončením platnosti Smlouvy. Pokud například datum platnosti Karty připadá na konec června 2022, v první polovině června Vám bude poštou zaslána obnova Karty platná od 01. 07. 2022. Karta však bude funkční jen do ukončení platnosti Smlouvy.

Musím Kartu zaslat zpět do společnosti Diners Club?

Kartu není třeba posílat zpět, ale je nutno ji znehodnotit (např. jejím přestřižením přes magnetický proužek a čip) tak, aby nebylo možné z Karty přečíst osobní údaje. Uvedené zároveň zabrání případnému následnému pokusu o použití Karty a vzniku podezření, že se Karta používá neoprávněně.

Do kdy můžu Kartu prakticky používat?

Kartu lze používat do ukončení platnosti Smlouvy.

Pojištění

Bude cesta začínající po ukončení platnosti Smlouvy a zaplacená Kartou Diners Club stále pojištěna?

Ne, pojistné krytí platí jen po dobu trvání Smlouvy.

Pokud si aktivuji cestovní pojištění na cestu začínající před ukončením platnosti Smlouvy bude platit i po tomto datu?

Cestovní pojištění se bude vztahovat pouze na část cesty, která se uskuteční před ukončením platnosti Smlouvy. Nebude se vztahovat na část cesty po dni ukončení platnosti Smlouvy bez ohledu na to, zda cesta bude pokračovat i po tomto datu.

Je možné uplatnit nárok na pojistné plnění po skončení platnosti Smlouvy?

Ano, nárok na pojistné plnění lze uplatnit do 4 let od data události.

Kde mohu uplatnit nárok na pojistné plnění?

Nárok na pojistné plnění je třeba uplatnit přímo u pojistitele písemně prostřednictvím Hlášení pojistné události a vyplněný formulář oznámení škody a potřebné dokumenty prosíme zaslat na adresu:

Europ Assistance s.r.o.

Na Pankráci 1658/121,

140 00 Praha 4 Email: likvidace@eacz.com

Telefon: +420 221 586 516

Bonusové body věrnostního programu Diners Club Club Rewards

Kde mohu zkontrolovat stav svých bonusových bodů DC?

Zůstatek bonusových bodů lze zkontrolovat prostřednictvím servisního portálu mujdiners.cz, nebo na měsíčním výpisu transakcí. Informace o zůstatku bonusových bodů lze získat také prostřednictvím e-mailu: customer.service@dinersclub.cz nebo telefonicky na telefonním čísle: +420 255 712 712

Co můžu udělat s nasbíranými bonusovými body DC?

Bonusové body DC si můžete vyměnit za odměny ve věrnostním programu Diners Club Club Rewards dostupném na servisním portálu mujdiners.cz po přihlášení do Vašeho účtu nejpozději do ukončení platnosti Smlouvy.

Roční poplatek

Bude se účtovat roční poplatek?

Ano, roční poplatek bude účtován v souladu se Sazebníkem poplatků, pokud se nevztahuje na období po skončení platnosti Smlouvy.

Mám zaplatit poplatek za celý rok?

Z Vámi uhrazeného ročního poplatku Vám bude vrácena alikvotní část, za měsíce od ukončení Smlouvy do konce zaplaceného období. Náhrada za nevyužité měsíce bude mít formu připsání na Karetní účet a sníží případný zůstatek na Vašem úvěru. V případě přeplatku bude částka vrácena na Váš bankovní účet.

Moje Karta byla poskytnuta/dohodnuta s refundací vrácení ročního poplatku v případě dosaženého ročního obratu, bude mi poplatek vrácen?

Ano, poplatek Vám vrátíme, pokud v souladu s podmínkami prodejní akce dosáhnete stanovené minimální hranice obratu ještě před ukončením Smlouvy.

Výpis transakcí a eAccount

Kdy dostanu poslední výpis transakcí?

Výpis z Karty Diners Club se bude vystavovat do doby, dokud bude na Kartovém účtu čerpán úvěr, a to i po datu ukončení Smlouvy. Data vystavování výpisů zůstávají nezměněna.

Bude výpis k dispozici v elektronickém účtu?

Ano, službu eAccount budete moci využívat minimálně 6 měsíců od ukončení platnosti Smlouvy až do úplného splacení čerpaného úvěru.

Je možné po skončení platnosti Smlouvy reklamovat transakce?

Po ukončení platnosti Smlouvy bude možné nadále reklamovat transakce provedené do ukončení platnosti Smlouvy a to podle typu reklamace až do 13 měsíců od provedení transakce. I po ukončení platnosti Smlouvy reklamační řád společnosti Diners Club CS zůstává v platnosti. (Reklamační řád, reklamace transakcí)

Úhrady

Dostanu potvrzení o úhradě?

Potvrzením bude výpis transakcí s uvedenou realizovanou úhradou.

Je možné provést transakci Kartou i po skončení platnosti Smlouvy?

Po ukončení platnosti Smlouvy nebude možné provést Kartou žádné další transakce, protože Karta bude zablokována. Doporučujeme Vám proto změnit si způsob platby na místech, kde byla Karta Diners Club International poskytnuta jako platební prostředek k realizaci opakovaných plateb za služby, např. předplatné.

Dostanu v případě vrácení peněz ze strany obchodníka prostředky zpět na Karetní účet i po ukončení Smlouvy?

Ano, v případě vrácení peněz za transakci, která byla dříve uskutečněna Kartou Diners Club International, bude tato částka zúčtována a v případě otevřené částky bude odečtena od zůstatku na Vašem úvěru.

Do kdy mám uhradit dlužnou částku?

Jak jsme Vám uvedli v písemné výpovědi, na úhradu dlužné částky máte následující možnosti:



1. Kdykoliv je možné uhradit celou dlužnou částku uvedenou ve Vašem výpisu transakcí bez dodatečných nákladů.



2. Díky změně SVOP můžete splácet dlužnou částku v Minimálních splátkách i po ukončení platnosti Smlouvy, stejně jako dosud.

Mohu nadále splácet minimální splátku i po ukončení Smlouvy?

Ano, ve smyslu změněných SVOP, o kterých jsme Vás písemně informovali, po skončení platnosti Smlouvy můžete nadále splácet otevřenou částku v minimálních splátkách, jak je uvedeno ve Vašem výpisu transakcí.

Bude platba inkasem zpracována i po ukončení Smlouvy?

Ano, inkasní platební příkaz zůstane v platnosti a bude se provádět podle dat uvedených ve výpisech transakcí.