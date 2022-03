Blíží se konec řádného termín pro podání daňového přiznání. Je tedy nejvyšší čas na základní rozcestník všech potřebných informací.

Do kdy podat daňové přiznání

Pokud plánujete podat papírové daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, máte letos čas do 1. dubna 2022. V případě, že se budete přiznávat elektronicky, posouvá se termín na 2. května.

Pokud za vás podává přiznání daňový poradce, máte čas až do 1. července 2022, stejně jako subjekty, kterým musí účetní závěrku ověřovat auditor. V této souvislosti připomínáme, že už není nutné doručit s předstihem na finanční úřad plnou moc udělenou daňovému poradci.

Jak podat daňové přiznání

Přiznání můžete podat:

osobně na podatelně finančního úřadu,

písemně poštou (o datu podání rozhoduje razítko pošty na zásilce),

elektronicky např. přes portál MOJE daně nebo datovou zprávou.

Ten, kdo má datovku zřízenou ze zákona, musí podat daňové přiznání elektronicky, jinak zaplatí pokutu 1000 Kč. Pokud jste si datovku pořídili dobrovolně, povinnost pro vás neplatí. Čtěte také: Některá pravidla používání datovek se změnila. Další velké novinky přijdou příští rok

Daňové formuláře

Můžete použít několik typů formulářů:

značkové formuláře Business Center (součást našeho vydavatelství) v Excelu od daňověporadenské společnosti ASPEKT HM, offline formuláře v PDF k tisku a ručnímu vyplnění (pod odkazem najdete i formuláře pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení), chytrá PDF k vyplnění na počítači (čekáme na finanční správu), online formulář EPO pro elektronické podání přes web MOJE daně.

Do kdy musíte doplatit daň

V případě, že vám v daňovém přiznání vyjde nedoplatek na dani, musíte ho doplatit do konce řádného termínu, který platí pro podání daňového přiznání. Tedy do 1. dubna při papírovém podání, do 2. května při elektronickém a do 1. července v případě, že využíváte služeb daňového poradce.

Nezapomeňte, že dnem platby je až den, kdy se prostředky připíší na účet finančního úřadu, nikoli den, kdy je vy odešlete.

Máte-li naopak přeplatek na dani, vrátí ho finanční úřad, je-li vyšší než 200 Kč. Nezapomeňte na to, že vyjde-li vám přeplatek nebo bonus, musíte si o jeho výplatu požádat v příslušné části formuláře daňového přiznání.

Daňový nedoplatek můžete uhradit:

v hotovosti na pokladně finančního úřadu nebo na pobočce České národní banky,

poštovní poukázkou typu „A“,

bankovním převodem na číslo účtu finančního úřadu.

Pokud máte přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíšete do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ), nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Pokud nemáte DIČ, fyzické osoby uvádí rodné číslo bez lomítka, právnické osoby své IČ.

U konstantního symbolu záleží, jakou formu úhrady zvolíte. Pokud složenkou, uvedete 1149. Pokud bezhotovostní převodem či skrze internet, je konstantní symbol 1148.

Co když nedodržíte termíny

Předně je třeba říci, že zákon pro podání formuláře i doplacení daně poplatníkům dává po skončení řádného termínu pár dní, během kterých mohou svou zapomnětlivost napravit bez jakýchkoli sankcí.

Přiznání můžete beztrestně podat ještě 5 pracovních dní po termínu. Poté začne správce daně účtovat pokutu za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu, která činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den prodlení, nejvýše však 5 % daňové ztráty. Pokutu finančák nevyměří, pokud nepřesáhne 1000 Kč. Pokud ale nepodáte přiznání ani po výzvě úřadu, bude už pokuta činit minimálně pětistovku.

U doplacení daně máte po skončení řádného termínu 3 kalendářní dny, abyste chybu napravili. V opačném případě se začne načítat úrok z prodlení podle občanského zákoníku, který se stanovuje jako repo sazba stanovená centrální bankou a navýšená o osm procentních bodů (nyní tedy 12,50 %). Opět platí, že správce daně sankci nepředepíše, pokud u jednoho úřadu na jeden druh daně a období nedosáhne 1000 Kč.

Na přehledy máte další měsíc

Pro úplnost dodáváme, že přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) je nutné podat do měsíce od data, ve kterém jste podali nebo měli podat daňové přiznání. Dalších 8 dní máte na úhradu případného nedoplatku na pojistném.

Termíny pro podání přehledů: