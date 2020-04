 »   »  Dalších až 19 500 Kč pro OSVČ. Otázky a odpovědi, kdo a kdy může další bonus získat

Současný (už schválený a vyplácený) kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč je nastavený pro první kolo za období od 12. března 2020 do 30. dubna 2020. Ministryně Schillerová však už minulý týden avizovala, že problémy některých OSVČ s tímto datem neskončí. O bonus si proto OSVČ budou muset znovu požádat, přestože se ucházeli o už schválených 25 000 Kč.

Nově je schválené druhé kolo kompenzačního bonusu, a to za období od 1. května 2020 do 8. června 2020 včetně. Od pondělí 8. června 2020 totiž podle původního plánu dojde k poslední fázi uvolnění obchodů a služeb. Při využití celého období tak lze získat max. 19 500 Kč.

Tím to ale nekončí. Protože v těchto dnech nelze předvídat, zda nebude nutné ponechat část vládních opatření v platnosti i po 8. červnu 2020, zůstane možnost spustit i třetí kolo kompenzačního bonusu, a to až do 31. srpna 2020. To by však bylo stanoveno nařízením vlády a vztahovalo by se výhradně na dny, ve kterých by trvala krizová opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti.

Podmínky žádosti o bonus se nemění, jedinou výjimku dostali pedagogičtí pracovníci, kteří na vedlejšák podnikají, ti o kompenzační bonus nově žádat mohou, i když pracují „na dohodu“.

Kdo má na peníze nárok

1. Jste OSVČ na hlavní činnost

K datu 12. března 2020 jste působili jako OSVČ. Toto datum je rozhodující, jde o datum, kdy byl vyhlášen nouzový stav (přesně ve 14:00 hod. toho dne).

Platí to i v případě, že jste zaměstnavatelé (můžete tak získat podporu pro sebe i pro své zaměstnance – kurzarbeit).

2. Jste OSVČ na vedlejší činnost

Studenti do dovršených 26 let.

Lidé, kteří jsou doma z důvodu péče o děti nebo nemohoucí a příjmy OSVČ z tohoto titulu mají jako vedlejší.

Pracujete na DPP (do 10 000 Kč měsíčně) a DPČ (do 2999 Kč měsíčně), kde nejste účastni nemocenského pojištění a zároveň jste OSVČ.

účastni nemocenského pojištění a zároveň jste OSVČ. Pedagogičtí pracovníci.

3. Už nepodnikáte, ale podnikali jste

Pokud jste živnost přerušili od 1. září 2019 včetně. Tj. například jste se v březnu 2020 zbrkle přihlásili na úřad práce.

Kdo peníze nedostane

Stali jste se OSVČ až od 13. března 2020 včetně a později.

Jste zaměstnaní na HPP (takže máte stabilní příjem a neumřete hlady).

Pracujete na DPP (10 001 Kč a více) a DPČ (3000 Kč a více), kde jste účastni nemocenského pojištění a zároveň jste OSVČ.

účastni nemocenského pojištění a zároveň jste OSVČ. Jste příjemci podpory v nezaměstnanosti.

Kdy podat žádost?

Žádost musíte podat nejpozději do 29. června 2020 včetně, jinak váš nárok na bonus zaniká.

Vyplňte online formulář, až bude k dispozici

Doporučujeme vám vyplnit žádost kompletně online. Vyplněním online vám ubudou starosti s offline formulářem v PDF.

Pozor, formulář pro druhé kolo období ještě neexistuje a lze očekávat, že bude každým dnem finanční správou zaktualizován. Pro první kolo je odkaz funkční.