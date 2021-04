Další změny v ošetřovném. Má na něj dosáhnout víc členů rodiny

Krizové ošetřovné bylo zavedeno kvůli uzavření škol a zavedení distanční výuky. Poslanci ve středu 14. 4. 2021 schválili novelu zákona, která má okruh potenciálních příjemců rozšířit. Nyní ji musí projednat senát a podepsat prezident. Jde o další chystanou změnu v ošetřovném v poslední době – na spadnutí je jeho zvýšení a možnost jeho čerpání pro více rodin.

Novela má ulevit rodičům, kteří kvůli zavřeným školám a školkám musejí zůstávat s dětmi doma. Čím déle mimořádná opatření s nulovou či omezenou docházkou do škol a školek trvají, tím víc rodin se podle návrhu novely dostává do obtížné ekonomické situace, protože jim ošetřovné nestačí na pokrytí základních životních výdajů a potřeb. Klesají jim příjmy a životní úroveň. Týká se to především rodin samoživitelů.

Jedním z hlavních důvodů této situace je i praktická nemožnost desítek tisíc rodičů vystřídat se při této péči o děti s jiným rodinným příslušníkem, jelikož zde pro tyto případy existuje podmínka, daná zákonem o nemocenském pojištění, že ošetřovné v době této péče může čerpat pouze osoba, která žije s dítětem ve společné domácnosti (pokud nejde o rodiče dítěte do 10 let věku), uvádí se v návrhu zákona, který předložila skupina poslanců napříč politickým spektrem, například Kateřina Valachová z ČSSD, Hana Aulická Jírovcová z KSČM, Věra Kovářová ze STAN a dalších 13 poslanců.

Další problém je, že doma s dětmi zůstávají rodiče, které stát v současné době nutně potřebuje, jako lékaři, zdravotní sestry, záchranáři, policisté, lékárníci atd.

Příbuzní z přímé či vedlejší linie

Novela zákona proto počítá s rozšířením okruhu osob, které by měly po dobu trvání mimořádných opatření na ošetřovné nárok v situacích souvisejících s uzavřením škol a školek. Rozšíření se má týkat příbuzných v přímé či vedlejší linii podle § 772 občanského zákoníku, kteří nežijí s dítětem v jedné domácnosti. Jednalo by se tedy například o prarodiče, sourozence, strýce či tetu dítěte. České správě sociálního zabezpečení by tito žadatelé o ošetřovné dokládali splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti čestným prohlášením. Podmínkou čerpání je, že žadatel musí být nemocensky pojištěn.

Pokud tedy opatření projde, v péči o dítě se bude moci střídat víc členů rodiny, což by mělo rodičům uvolnit ruce a umožnit jim návrat do zaměstnání. Novela nepočítá se zpětnou účinností, čerpání by bylo možné až ode dne nabytí účinnosti zákona.

Zvýšení ošetřovného

Na schválení senátu v současné době čeká jiný poslanecký návrh, který zvyšuje krizové ošetřovné o deset procent na 80 %. Na této úrovni bylo ošetřovné dočasně už loni. Ošetřovné má na 80 % redukovaného výdělku vzrůst zpětně od 1. března 2021. Tady se tedy se zpětnou účinností počítá. Doplatek má být vyplácen automaticky po nabytí účinnosti zákona, nebude nutné o něj žádat. Senát by měl předlohu schvalovat příští týden.

Pokud návrh na zvýšení ošetřovného projde legislativním procesem, vzroste o stovky až tisíce korun měsíčně. Například při měsíční hrubé mzdě 20 tisíc Kč ošetřovné vzroste ze současných 12 450 Kč (za 30 kalendářních dnů) o 1770 Kč. Při výši hrubé mzdy 30 tisíc Kč pak bude ošetřovné vyšší o 2670 Kč.

Na ošetřovné má dosáhnout víc rodin

Novela zákona, která má ošetřovné zvýšit, zároveň počítá také s rozšířením počtu rodin, které na ošetřovné dosáhnou. Nově by jej měly mít možnost čerpat rodiče dětí se speciálními potřebami. Podle ministerstva práce je totiž okruh dětí starších 10 let, které nemohou z různých zdravotních důvodů zůstat bez dozoru samy doma nebo nejsou schopny se samostatně učit distančně, širší, než se předpokládalo. Proto se nárok na ošetřovné rozšíří i na děti se závažnými poruchami chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem. K žádosti o ošetřovné na dítě se speciálními vzdělávacími potřebami bude nutné doložit potvrzení školy, kterou dítě navštěvuje. Bude se to však týkat jen dětí do 10 let věku.

Nárok na ošetřovné při rotační výuce

Od 12. dubna se do školy vrátili žáci prvního stupně, žáci speciálních škol a do mateřských škol předškoláci. Žáci prvního stupně rotují po týdnech, což znamená, že vždy část z nich bude týden ve škole na prezenční výuce a druhá část doma na distanční výuce. Rotační režim se netýká malotřídek do 75 žáků (zpravidla jde o malé vesnické školy) a speciálních škol, které se plně vracejí k prezenční výuce.

Pokud jste na své dítě čerpali ošetřovné již před 12. 4. 2021, nárok na něj budete mít i nadále, ale pouze ve dnech distanční výuky. V případě prezenční výuky ve škole nárok na ošetřovné nemáte. Pro nárok za dny distanční výuky nemusíte podávat novou žádost, pokračujete v té dřívější. Ošetřovné vám náleží při splnění podmínek za každý kalendářní den distanční výuky včetně víkendu ve stejném týdnu.

Co je krizové ošetřovné a kdo má nyní nárok

Takzvané krizové ošetřovné se poskytuje zaměstnancům z nemocenského pojištění po celou dobu uzavřených škol a dalších zařízení. Mají na něj nárok také dohodáři, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Standardní výše ošetřovného činí 60 % redukovaného výdělku. V říjnu loňského roku bylo zvýšeno na 70 % a poslanci schválili návrh zákona, kterým má vzrůst na 80 %. Na této úrovni bylo ošetřovné dočasně už loni.

V současné době mohou ošetřovné pobírat rodiče dítěte navštěvujícího:

ZŠ od 3. třídy platí nepřetržitě od 21. 12. 2020,

1. a 2. třídu ZŠ – platí nově od 1. 3. 2021,

všechny typy předškolních zařízení (školky, dětské skupiny, jesle, mikrojesle apod.) – platí nově od 1. 3. 2021.

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který pečuje o:

dítě mladší 10 let,

nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),

osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,

děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Ošetřovné a OSVČ

Na ošetřovné mají v době zavřených škol nárok také OSVČ. Jde o speciální dotaci, kterou vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu. V současné době činí dotace 400 Kč denně. Od dubna není možné kombinovat ošetřovné s kompenzačním bonusem z důvodu jeho zvýšení z 500 Kč na 1000 Kč denně. Žádné další změny, například zvýšení ošetřovného nebo rozšíření okruhu pečujících osob tak, jak je to u zaměstnanců, dosud ministerstvo průmyslu, které dávku vyplácí, neoznámilo.