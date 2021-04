Ošetřovné pro zaměstnance se zvýší a dosáhne na něj víc rodin

Takzvané krizové ošetřovné se poskytuje zaměstnancům z nemocenského pojištění po celou dobu uzavřených škol a dalších zařízení. Mají na něj nárok také dohodáři, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Standardní výše ošetřovného činí 60 % redukovaného výdělku. V říjnu loňského roku bylo zvýšeno na 70 % a poslanci schválili návrh zákona, kterým má vzrůst na 80 %. Na této úrovni bylo ošetřovné dočasně už loni.

Ošetřovné má na 80 % redukovaného výdělku vzrůst zpětně od 1. března 2021. Doplatek bude vyplacen automaticky po nabytí účinnosti zákona, nebudete o něj muset žádat.

Pokud návrh na zvýšení ošetřovného projde legislativním procesem, vzroste o stovky až tisíce korun měsíčně. Například při měsíční hrubé mzdě 20 tisíc Kč ošetřovné vzroste ze současných 12 450 Kč (za 30 kalendářních dnů) o 1770 Kč. Při výši hrubé mzdy 30 tisíc Kč pak bude ošetřovné vyšší o 2670 Kč (viz tabulka).

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů Hrubá mzda Ošetřovné 60 % DVZ (standardní výše) Ošetřovné 70 % DVZ (stav před finálním schválením novely zákona) Ošetřovné 80 % DVZ (od 1. 3. 2021 po schválení návrhu zákona) 20 000 Kč 10 680 Kč 12 450 Kč 14 220 Kč 25 000 Kč 13 320 Kč 15 540 Kč 17 760 Kč 30 000 Kč 15 990 Kč 18 660 Kč 21 330 Kč 35 000 Kč 18 660 Kč 21 780 Kč 24 870 Kč

Podle ministerstva práce, které zvýšení ošetřovného navrhlo, se ukázalo, že velká část rodin s dětmi je na ošetřovném finančně závislá a dostává se do napjaté ekonomické situace, protože výše dávky dlouhodobě nestačí na pokrytí základních životních výdajů a potřeb rodin, obzvlášť jde-li o samoživitele.

V současné době mohou ošetřovné pobírat rodiče dítěte navštěvujícího:

ZŠ od 3. třídy platí nepřetržitě od 21. 12. 2020,

1. a 2. třídu ZŠ – platí nově od 1. 3. 2021,

všechny typy předškolních zařízení (školky, dětské skupiny, jesle, mikrojesle apod.) – platí nově od 1. 3. 2021.

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který pečuje o:

dítě mladší 10 let,

nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),

osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,

děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Loni měli nárok na krizové ošetřovné dočasně také rodiče školáků do 13 let věku místo stávajících 10 let. Věková hranice se s novelou plošně nezmění, nově však na ošetřovné dosáhnou rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to bez ohledu na věk.



Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky O kolik se zvýší ošetřovné.

Podle ministerstva práce je okruh dětí starších 10 let, které nemohou z různých zdravotních důvodů zůstat bez dozoru samy doma nebo nejsou schopny se samostatně učit distančně, širší, než se předpokládalo. Proto se nárok na ošetřovné rozšíří i na děti:

se závažnými poruchami chování,

se souběžným postižením více vadami,

s autismem.

K žádosti o ošetřovné na dítě se speciálními vzdělávacími potřebami bude nutné doložit potvrzení školy, kterou dítě navštěvuje. Bude se to však týkat jen dětí do 10 let věku.

S příslušným typem postižení podle MŠMT studuje v Česku asi 26 tisíc dětí na základních školách a 3 tisíce na školách středních. Z toho necelých 19 tisíc dětí je starších 9 let.

Provoz základních škol, školek a dalších předškolních zařízení byl od 1. 3. 2021 omezen kvůli vládním opatřením proti šíření epidemie koronaviru. Děti tak musí zůstat doma. Výjimka platí pouze pro:

základní a mateřské školy při zdravotnických zařízeních,

školy, které fungují při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

povoleny jsou také individuální konzultace (pouze pro jedno dítě nebo žáka, provádět je smí jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce).

Částečný návrat do škol a ošetřovné

Ministerstvo školství plánuje návrat části dětí do škol a školek od 12. dubna. S tímto datem by se do škol měli vrátit žáci prvního stupně, v případě školek předškoláci. V okresech se špatnou epidemickou situací však školy i školky zůstanou nadále zavřené. První stupeň se má do lavic vrátit rotačně, kdy budou žáci vždy jeden týden doma a druhý ve škole. Po dobu distanční výuky budou mít rodiče stále nárok na ošetřovné.

OSVČ a ošetřovné

Na ošetřovné mají v době zavřených škol nárok také OSVČ. Jde o speciální dotaci, kterou vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu. Zda se i jim ošetřovné zvýší, v tuto chvíli není jasné. Od dubna není možné kombinovat ošetřovné s kompenzačním bonusem z důvodu jeho zvýšení z 500 Kč na 1000 Kč denně.

OSVČ mohou aktuálně žádat o ošetřovné za únor, a to prostřednictvím elektronického formuláře až do 19. dubna 2021. Výše ošetřovného na jeden den činí 400 korun.

O ošetřovné můžete žádat za každý kalendářní den včetně víkendů a svátků s výjimkou jarních prázdnin. Jejich termín se liší okres od okresu, někde připadly na únor, jinde až na březen. Pokud na vás jarní prázdniny v únoru nevyšly, vzniká vám nárok na ošetřovné za 28 dnů ve výši 11 200 korun. Pokud vyšly, můžete žádat ošetřovné pouze za 21 dnů, a to ve výši 8400 korun.