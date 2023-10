ČSOB zvýší některé poplatky. Koho se změny dotknou?

Československá obchodní banka mění od listopadu sazebník. Podobně jako řada dalších bank i ČSOB zdraží služby, jež mají svou elektronickou (a bezplatnou) alternativu. Jde například o služby poskytované na pobočkách či papírové výpisy, tedy vše, co se dá bezplatně obstarat v případě, že jste svolní k používání mobilní aplikace ČSOB Smart.

Banka se snaží klienty nasměřovat na bankování mobilem i zpoplatněním potvrzovacích SMS zpráv při placení přes internetové bankovnictví. Poplatku se vyhnete jen tak, že budete využívat ČSOB Smart klíč. Tedy autentizační aplikaci, kterou banka používá pro ověřování a potvrzování odděleně od mobilního bankovnictví.

Informace na papíře nebo z cizích bankomatů

Banka zdraží u běžných účtů zasílání papírového výpisu, a to ze 45 na 55 Kč měsíčně (elektronický zůstává bez poplatku). Změna platí i pro ČSOB Běžný účet v cizí měně, Spoření s bonusem, ČSOB Spořicí účet (i ten v cizí měně), ČSOB Spořicí účet s prémií a Duo Profit a dnes již nenabízené Červené konto z dob, kdy se Poštovní spořitelna přejmenovala na značku Era.

Zdraží také dotaz na zůstatek provedený na jiných bankomatech než těch od ČSOB a dotaz provedený na zahraničních bankomatech. Od listopadu za něj zaplatíte místo 30 Kč nově 35 Kč (změna se nedotkne jen ČSOB Premium Konta a Premium karty). Použijete-li ke zjištění zůstatku vlastní bankomat banky, nezaplatíte nic.

Pro PIN už raději jen online

Necháte-li si PIN ke kartě poslat v obálce, zaplatíte za to od listopadu místo 90 Kč nově 150 Kč, a to jak při prvním, tak při opakovaném zaslání PINu. Banka totiž umožňuje zobrazení PIN přímo v internetovém bankovnictví.

Ze sazebníku také zmizí poplatek ve výši 32 dolarů (USD) za vstup do letištního salonku v síti LoungeKey. Neznamená to však, že by banka od poskytování téhle služby chtěla upustit. Vstup si bude možné dokoupit, jen již poplatek nebudeme mít uvedený v Sazebníku, protože ho nestanovujeme my jako banka, ale třetí strana, vysvětlila nám změnu Pavla Kuklová z ČSOB.

Dražší služby zadávané na poštovní pobočce

V oblasti tuzemského platebního styku také ČSOB o 20 Kč zdraží některé služby poskytované na pobočkách České pošty. Konkrétně se poplatek zvýší u odchozí platby, kterou zadáte na pobočce přes papírový doklad, a to ze 70 Kč na 90 Kč.

Úplně stejně se zvýší i poplatek za zřízení trvalého příkazu, trvalého příkazu k inkasu nebo svolení k inkasu (vč. služby SIPO) na pobočce pošty. Na klienty s nastaveným zvýhodněním od 65 let, se zdravotním postižením a klienty mladší s nastaveným zvýhodněním před 1. 7. 2023 bude platit z úhrady výjimka. Zvýhodnění ale nebudou moci využít klienti, kteří využívají (už nenabízený) Osobní účet, který banka sjednávala do 1. 5. 2017.

Také změna odchozí úhrady, trvalého příkazu, trvalého příkazu k inkasu nebo svolení k inkasu (vč. služby SIPO) zadaná na poštovní pobočce bude stát místo 70 Kč nově 90 Kč.





Zůstaneme-li u zdražování transakcí prováděných na poštovních pobočkách, o 27 Kč dražší bude také odchozí úhrada zadaná platební kartou. Poplatek vzroste ze současných 8 Kč na 35 Kč.

Zpoplatnění autorizace odchozí platby

ČSOB také od příštího měsíce následuje příklad bank, které se snaží přesměrovat své klienty z autorizačních SMS na potvrzování v aplikaci. V tomto případě banka zpoplatní autorizaci odchozích plateb zadaných v internetovém bankovnictví prostřednictvím SMS klíče a vstupního hesla. Nově za ně bude účtovat 2,5 Kč. Poplatek se nebude vztahovat jen na klienty od 65 let a výš nebo naopak na nezletilé. Ostatní se mu vyhnou jen využitím mobilní aplikace ČSOB Smart klíč. Banka zdraží také zasílání informačních SMS, a to ze 2 Kč na 2,5 Kč.

Ze strany ČSOB nejde o první zamýšlenou změnu, která se týká způsobu potvrzování. Banka už loni ohlásila, že od letošního roku bude jako jediná autorizační metoda pro online platby v ČSOB Smart fungovat aplikace ČSOB Smart klíč. Bez potvrzení jde poslat jen platba do 500 Kč, platba na vlastní účet nebo převod prostředků na příjemce, kterého jste v minulosti označili za důvěryhodného.

V případě potvrzování plateb v internetovém bankovnictví je SMS autorizace možná, ale s nutností zadávat heslo z ČSOB Identity. To je pro klienty bez chytrého telefonu (nebo s odporem k využití mobilních aplikací) jediná možnost, jak účet ovládat online.

Ke zpoplatnění autorizačních SMS přistoupila o měsíc dřív také Moneta Money Bank. Ta v minulosti zamýšlela poměrně razantní krok, kdy by klienti mohli ovládat internetové bankovnictví jen přes mobilní aplikaci a SMS potvrzování by bylo možné pouze u pasivního internetového bankovnictví u dětských účtů, ze kterého ale není možné odesílat platby.

Od tohoto řešení ale banka ustoupila a místo toho od letošního října zpoplatnila potvrzovací SMS pěti korunami, s výjimkou klientů nad 65 let, kteří mají mobilní klíče doručované přes SMS i nadále bezplatné.

Hotovost si vkládejte sami

Ze 175 Kč na 250 Kč ČSOB zdraží také službu, kdy na účet nevkládá hotovost majitel ani disponent, ale někdo další (tzv. třetí osoba).

Dražší bankovní úschova

Připlatí si i klienti, kteří využívají bankovní úschovu. Poplatek za vyhotovení smlouvy o úhradě kupní ceny je sice stanovený jako 0,1 %, ale jeho minimální výše povyskočí ze současných 7500 Kč na 13 tis. Kč.