ČSOB chystá nový sazebník. Zdraží služby, které lze bezplatně vyřídit elektronicky

ČSOB je další bankou, která na podzim mění svůj sazebník. O změnách mBank jsme informovali v textu mBank oseká sazebník. Některé služby ale zdraží.

I u ČSOB, jejíž sazebník platí také pro Poštovní spořitelnu, jde často o drobné změny související s ukončením některých služeb nebo zdražením služeb zřizovaných přes pobočku, u kterých je možné poplatek obejít zadáním přes internetové nebo mobilní bankovnictví.

Běžné účty

V listopadových změnách se pro klienty ČSOB a Poštovní spořitelny znovu objevila informace, že u ČSOB Plus Konta a Poštovního účtu má být vedení bez poplatku bez nutnosti plnit jakékoli obratové podmínky. (Podle původních pravidel platilo, že bez poplatku byl účet při obratu na účtu ve výši 10 000 Kč nebo 5000 Kč v případě klientů od 58 let nebo klientů se zdravotním postižením. Mladí klienti do 26 let nebo rodiče na mateřské či rodičovské „dovolené“ podmínku obratu nemuseli plnit vůbec.)

Změna se ale objevila už v revizích k sazebníku, který začal platit letos v dubnu.

Z listopadového sazebníku zmizí poplatek za správu jednoho účtu při pohledávkové exekuci, který se za každý započatý měsíc účtoval ve výši 250 Kč.

Platební karty

Ze sazebníku zmizí také poplatky spojené s platební nálepkou, kterou banka přestala vydávat a obnovovat.

Změna limitu u platební karty pro bankomaty a obchodníky provedená na obchodním místě nebo telefonicky bude od listopadu stát místo 25 Kč nově 50 Kč. U klientů mladších 18 let a starších 70 let bude poplatek vrácen na účet zpět. V mobilním a internetovém bankovnictví se dají limity změnit bez poplatku.



Z poboček zmizí sběrné boxy

Od listopadu už nebudou na pobočkách sběrné boxy. Klientům sloužily jako alternativa k přepážce – mohli sem vhazovat platební příkazy a vyšlo je to levněji než zadat ho přímo se zaměstnancem pobočky.

Platební styk

Přes sběrný box je možné do listopadu zadat příkaz k úhradě, zřídit trvalák či inkaso nebo změnit odchozí platbu, trvalák či inkaso, vše vždy za 75 Kč. Kromě internetového nebo mobilního bankovnictví, kde služby zadáte bez poplatku, je od listopadu bude možné zadat jen přes Telefonní bankovnictví a pobočku, vše vždy za 95 Kč (tato cena se na podzim nemění).

To samé platí i pro zadání platby z cizoměnového účtu nebo z korunového na cizoměnový v Kč. Přes sběrný box za 75 Kč už to nepůjde, klienti to vyjma elektronických aplikací zařídí jen přes pobočku za 95 Kč.

U platebního styku dojde také k vyškrtnutí pětikorunového poplatku za inkaso splátky úvěru, které bude nově bez poplatku.

Odchozí SEPA úhrada by měla stát místo 5 Kč nově 2 Kč.

Hotovost

Dojde také ke zvýšení poplatku za vklad hotovosti provedený třetí osobou na účet z původních 125 Kč na 175 Kč. Poplatek zaplatíte, pokud chcete na pobočce ČSOB vložit hotovost na účet, u kterého nejste majitelem ani disponentem.

Doplňkové služby

U služby Bankovní úschova (poskytovaná jen klientům ČSOB) došlo k přeformulaci účtování poplatku za vyhotovení smlouvy o úhradě kupní ceny, která nebude stát 7500 Kč, ale 0,1 % a min. 7500 Kč.

Virtuální Kate

ČSOB chce mezi klienty také dál rozšiřovat služby virtuální asistentky Kate. Je součástí aplikace DoKapsy a objeví se také v nové verzi aplikace ČSOB Smart, kde by tato bezplatná služba měla být schopná například sjednat pojistku, zavolat asistenční službu nebo zařídit pravidelné splácení kreditky.

Kate, která se učí pomocí umělé inteligence, má poskytovat informace o službách banky a měla by fungovat i na základě hlasového rozpoznávání. Chcete-li od Kate dostávat i tipy a bankovní nabídky, musíte v aplikaci odsouhlasit plnou verzi virtuální asistentky. Pokud má asistentka naopak reagovat pouze na dotazy, přepněte ji do režimu „Mini Kate“.

ČSOB Identita

V sazebníku se naopak nově objeví ČSOB Identita, která bude postupně k dispozici klientům pro přihlášení do elektronického bankovnictví, otevřeného bankovnictví (multibanking pro správu účtů různých bank) i k využití mimo banku. Na portálech státní správy se takto můžete přihlásit přes eIdentitu.cz – bankovní identitu a dále přes konkrétní logo banky. Na e-shopech ji využijete prostřednictvím tlačítka BankID. Vždy budete přesměrováni na web banky, přes jejíž identitu se chcete přihlásit. Zde zadáte nastavené přihlašovací údaje. Identitu si mohou klienti banky aktivovat přes internetové bankovnictví nebo na pobočce.