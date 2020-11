Crypto.com má potíže s dodáváním karet. Víme proč

Obrací se na nás čtenáři s tím, že si na základě našeho článku Cashback až 8 %? Jde to s Visa kartou od Crypto.com objednali kartu, ale tam ji ani po několika týdnech nedorazila. Zjišťovali jsme, co se děje.

Začátkem září jsem si se zájmem přečetl článek Cashback až 8 %? Jde to s Visa kartou od Crypto.com. Ačkoliv jsem měl dojem, že je napsán až moc agitačně (např. promo kód na 50 USD, autorova argumentace, kolik stojí/nestojí za to riskovat, atd.), článek mě zaujal, popisuje do redakce Měšce svoji zkušenost čtenář Miro. Zaregistroval jsem se, vyplnil dokumenty, poslal peníze, požádal o kartu. Na účet jsem poslal cca 130 € (dle kurzu CRO/€ k danému dni). Taky jsem obdržel bonus 50 USD v CRO. Celkově jsem měl na účtě ekvivalent cca 170 €, píše dál Miro. Po více jak 2,5 měsíce mu ale stále platební karta nepřišla. Ovšem nadšený není ani z komunikace s Crypto.com. Crypto.com mlží, můj účet se scvrknul o více než 50 %, v době psaní této zkušenosti na cca 81 €, uzavírá svoji zkušenost Miro.

Kurz CRO společnost nekomentuje Kurz kryptoměn kolísá a je to poměrně běžné. CRO začínalo letošní rok na 0,034 USD, v srpnu dosáhlo vrcholu na 0,18 USD a nyní se pohybuje okolo 0,07 USD. Proto můžeme našim čtenářům jen připomínat, že investice do kryptoměn je riziková. Byť v tomto případě je diskutabilní, zda pokles CRO je ztráta – benefity z karty (až dorazí) by měly po pár měsících používání náklad na „stake“ uhradit.

Reakce zákaznického servisu Crypto.com 25. 9. 2020:

Platební karty odesíláme vydáváme a odesíláme v dávkách od nejvyšší po nejnižší úroveň (Obsidian Black až Midnight Blue). Zpoždění zásilky je způsobeno nedávným spuštěním karet MCO Visa v Evropě a situací u původního poskytovatele Wirecard. Vaše karta je vydána a čeká na odeslání.

Když se měsíc nic nedělo, napsal Miro na Crypto.com další e-mail, že stále nemá kartu, která se v aplikaci tváří jako vydaná. Přišla mu obecná, slušná, ale nic neřešící reakce.

Reakce zákaznického servisu Crypto.com 26. 10. 2020:

Mrzí mě, že tak dlouho čekáte na svoji kartu. Vaše karta aktuálně stále čeká na odeslání. Jak jse již zmínili, zpoždění je způsobeno několika faktory, z nichž některé jsou mimo naši přímou kontrolu. Snažíme se, abychom vaši kartu doručili co nejdříve. Omlouváme se za případné nepříjemnosti způsobené zpožděním.

O tři čtvrtě hodiny později už tým Crypto.com na další dotaz odpověděl přesněji:

Nejsme schopni vám poskytnout datum odeslání, protože to bude jen spekulace a nechceme vás uvést v omyl.

Jinými slovy, Crypto.com nestíhá karty vydávat a dál odesílat.

Crypto.com je projekt dvou společností s názvem MCO Malta Dax Limited a MCO Pay Limited.

Co se děje?

Crypto.com nemá v ČR žádné oficiální zastoupení, pouze tzv. ambasadory, kteří pomáhají v komunikaci s českými uživateli. Zastihnete je např. v oficiální telegramové skupině českých uživatelů Crypto.com. Nejsou ale oprávněni poskytovat vyjádření do médií, proto nám musí stačit vyjádření CEO Krise Marszalka v tomto videu níže (kartám se věnuje od 19:50).

Pokud nevládnete angličtinou nebo nechcete sledovat video, zde je textové shrnutí.

Problémy jsou hlavně v Evropě a mají několik důvodů

1. důvod – vyprodáno

Kovové karty se vyrábí 4–5 měsíců a momentálně jsou vyprodané všechny, které byly vyrobené před spuštěním služby v Evropě a vyprodána je i doobjednávka.

Nyní tlačí na dodavatele, aby výrobu zrychlili.

2. důvod – COVID

Druhý problém, který asi nikoho nepřekvapí, je COVID – nejsou lidi.

3. důvod – Wirecard

Krach Wirecard. Od 17. 11. má vše řešit nový vydavatel a situace by se měla postupně zlepšovat. Společnost pracuje na novém vydavateli karet, nicméně mnoho jiných společností, do té doby také závislých na Wirecard, změnu na jiného vydavatele zvládlo poměrně dobře. Z recenzí amerických zákazníků ale vyplývá, že karty jim chodí, podobně kanadským.

Aby se podobné věci nemohly opakovat, připravuje společnost virtuální karty, to znamená, že číslo karty dostanete ihned a můžete ji používat například v mobilu hned i bez toho, abyste měli v ruce fyzickou kartu. Virtuální karty by měly být funkční v 1. čtvrtletí příštího roku.