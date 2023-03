Co bude se „stavebkem“? Boj o zachování státního příspěvku vstupuje do závěrečné fáze

Stavební spořitelny vstupují do zřejmě poslední fáze přesvědčování státu o zachování státního příspěvku pro stavební spoření. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se chystá v průběhu jara předložit návrh, který státní podporu omezí, nebo možná úplně ukončí, což uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Chystá se tak udělat na doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV), která usiluje o prosazení řady úspor v přetíženém státním rozpočtu.

Členové NERVu se domnívají, že v případě státní podpory stavebka, která je až ve výši 2000 Kč, jde bezúčelné plýtvání státními prostředky ve výši cca 4 mld. Kč ročně. To kvůli tomu, že lidé už dávno uspořené peníze nevyužívají pro účel, pro který stavební spoření vzniklo, tedy stavba nebo rekonstrukce.

Ve hře jsou 3 možnosti, co se může se státním příspěvkem stát:

Buď se úplně zruší,

nebo se sníží,

případně bude nově účelově vázán pouze pro potřeby stavby, rekonstrukce a podobně.

Co se píše v doporučení Národní ekonomické rady: Téměř okamžitě lze zrušit státní podporu stavebního spoření, která má v České republice sice téměř třicetiletou tradici, ovšem vznikala ve zcela jiné situaci nedostatku úspor, neexistence hypoték a celkového nedostatku dlouhodobých vkladů (a kapitálu). Postupem času se z tohoto produktu stalo pouze státem dotované běžné spoření pro některé, jež je však financováno z kapes všech daňových poplatníků.

Tak či tak, změna výše či zrušení státního příspěvku by měla nastat od roku 2024. Zrušení státního příspěvku by se týkalo pouze nových smluv, snížení by mohlo potkat i již běžící smlouvy.

Stavební spoření poskytuje 5 bank prostřednictvím svých stavebních spořitelen: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, MONETA Money Bank a Raiffeisenbank.

Podle Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) by stát pod vidinou úspory cca 4 miliard Kč, které ročně na příspěvcích vydá, v podstatě zrušil také možnost poskytování levných úvěrů ze stavebního spoření, které jsou navázané na stavební spoření.

Úvěry ze stavebního spoření jsou totiž v současné době nejvýhodnější formou půjčky, když potřebujete rekonstruovat, nebo pořídit byt v družstevním vlastnictví. Když si vezmete hypotéku do výše 1 mil. Kč, dostanete úrokovou sazbu kolem 6 – 6,5 % p.a., budete muset mít 10 – 20 % z požadované částky ve vlastních zdrojích a navrch musíte dát bance do zástavy libovolnou nemovitost.

Výhody úvěru ze stavebního spoření

Úvěry ze stavebního spoření však mají ze zákona maximálně jen o 3 procentní body více, než kolik činí vaše úroková sazba sjednaná ve smlouvě o stavebním spoření. V současné době se tedy úroková sazba úvěrů ze stavebního spoření pohybuje kolem 4 % ročně a je garantovaná po celou dobu splácení.

U tohoto typu úvěru nemusíte dávat do zástavy nemovitost.

Dobu splácení je možné nastavit až na 25 let.

Zpětně se dají proplatit také už zaplacené faktury, které nejsou starší než 1 rok.

Zaplacené úroky si můžete odečítat z daní, podobě jako u hypotéky.

Vývoj počtu a objemu úvěrů ze stavebního spoření Autor: Ministerstvo financí ČR

Co musíte splnit, abyste měli nárok na úvěr ze stavebního spoření? Stavební spoření musíte mít (a platit) alespoň 2 roky.

Naspořeno musíte mít 30 – 40 % z cílové částky.

Úvěr dostanete jen do výše rozdílu mezi naspořenou a cílovou částkou.

Vypadá to, že zamýšlenou úsporou státního příspěvku v roční výši 4 mld. Kč by stát nakonec mohl vylít vaničku i s dítětem. Na jedné straně totiž pobízí obyvatele ČR k ekologicky úsporným úpravám svých domovů formou štědrých dotací, ale na druhou stranu jim zamezí v možnostech dofinancovat stavební úpravy levným úvěrem, jakým je právě úvěr ze stavebního spoření.





Úsporou 4 miliard Kč nevydělá nikdo. Ani stát, ani domácnosti. Uspoří v levé kapse, ale z pravé kapsy začne vydávat větší prostředky na dotace, pro které si lidi začnou chodit. Stát by si měl uvědomit, že tady má fungující infrastrukturu stavebních spořitelen, která na jedné straně atraktivně sbírá depozita, na druhé straně umí přesně cílit úvěry, říká Michael Pupala, 1. místopředseda prezídia AČSS a zároveň generální ředitel Modré pyramidy stavební spořitelny. Díky těm 4 miliardám, které stát poskytne, dokážeme ze soukromého sektoru získat dalších 60 miliard Kč, které následně proměníme do 100% účelových úvěrů. Tím stát může naprosto přesně cílit, že tyto úvěry jdou do zamýšlených stavebních úprav nemovitostí, dodává.

Příklad: Když chcete na dům fotovoltaiku a tepelné čerpadlo

Dejme tomu, že se rozhodnete šetřit na energiích, a tak zvolíte pořízení fotovoltaiky na střechu a k tomu tepelné čerpalo. Řekněme, že celá akce vás vyjde na rovný 1 milion Kč. Přibližně polovinu nákladu by vám zajistil stát. Zbývá tedy sehnat druhého půl milionu Kč.

Máte tři možnosti: hypotéka, spotřebitelský úvěr, nebo úvěr ze stavebního spoření.

Hypotéka, spotřebitelský úvěr, úvěr ze stavebního spoření ve výši 500 000 Kč. Co je levnější? Podmínky Úvěr ze stavebního spoření Hypoteční úvěr Spotřebitelský úvěr Splatnost 20 let 20 let 10 let Úroková sazba 3,68 % p.a. 5,93 % p.a. 9,57 % p.a. Měsíční splátka 2946 Kč 3562 Kč 6489 Kč Poradenství při dotacích ANO ANO NE Daňové odpočty ANO ANO NE Zajištění nemovitostí NE ANO NE Povinné pojištění nemovitosti NE ANO NE Další náklady (např. odhad ceny nemovitosti) NE ANO NE Zdroj: Česká asociace stavebních spořitelen, Česká bankovní asociace

Jedna věc je vzít si ty dotace, to je v pořádku. Ale pořád velkou část musíte zaplatit ze svého. A je spousta klientů, kteří právě tu druhou část nemají, na to si potřebují půjčit, říká hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník. Bylo by dobré, kdyby stát udělal souběh dvou věcí. Aby podporovat dotacemi ty investiční tituly, které povedou ke snížení energetické náročnosti budov, tedy zateplení, výměnu oken, fotovoltaiku a podobně, a zároveň myslel na lidi, kteří nemají šanci ten zbytek profinancovat z vlastních zdrojů a budou hledat, kde si levně půjčit zbývajících cca 600 tisíc Kč.

Další věcí je, že některé nemovitosti, které už by potřebovaly energetické či jiné stavební úpravy, jsou v bankovní zástavě kvůli hypotéce. Aby si lidé mohli vzít další hypoteční úvěr, už nemusejí mít k dispozici druhou volnou nemovitost, kterou by mohli ve prospěch banky také zastavit, případně první nemovitost nemusí mít tak vysokou hodnotu, aby bylo možné původní hypotéku navýšit. Tento problém je právě schopen vyřešit úvěr ze stavebka, který zajištění nemovitostí nepotřebuje.

Šéfové stavebních spořitelen jsou toho názoru, že by stát neměl občany pouze učit, kde mají natáhnout ruku pro dotace, když něco potřebují.

Nemám na splácení poplatků za energie? Tak si vezmu příspěvek na bydlení. Chci tepelné čerpadlo? Tak si zase vezmu dotaci od státu, která mi to dá. Tohle přece není konzistentní řešení. Tím by mělo být, aby stát motivoval klienty investovat do energeticky udržitelného bydlení, do svých domácností, říká Michael Pupala. Podle odhadů Ministerstva průmyslu a obchodu je nutné investovat kolem 60 mld. Kč ročně do bytového fondu, aby se splnily požadavky na energetický komfort, ale investuje se jen něco kolem 19 %. Přitom tyto požadavky nesplňuje 60 % českých domácností.

Proč se stavební spořitelny obávají omezení nebo zrušení státní podpory stavebního spoření?

Jednoduše proto, že lidé ztratí motivaci posílat peníze do stavebního spoření a začnou hledat jiné formy spoření. Ztrátou spořitelů pak ve finále nebudou mít stavební spořitelny z čeho poskytovat další úvěry za výhodnějších úrokových podmínek a celý jejich byznys může skončit. Na trhu pak zůstanou pouze banky, což jsou matky stavebních spořitelen, které poskytují jen standardní zajištěné úvěry na bydlení s vyššími úrokovými sazbami a s nutností zástavy nemovitosti, a nebo spotřebitelské úvěry.

Průzkum IPSOS, září 2022. Sjednali byste si stavební spoření i bez státního příspěvku? Autor: Ministerstvo financí ČR

Z historie stavebního spoření

1. dubna 1993: začíná platit zákon o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. Na trhu se objevuje 6 stavebních spořitelen.

V prvním roce existence stavebního spoření uzavřely spořitelny 220 tisíc smluv. Stát každému střadateli přispívá 25 % z ročního vkladu, avšak maximálně 4500 Kč . Podmínkou je spořit 5 let.

. Podmínkou je spořit 5 let. Rok1999: Stavebko už má každý 4. Čech.

Rok 2003: Rekordní rok, kdy lidé uzavřeli 2,1 milionu smluv. V tomtéž roce lidé pro účely stavby či rekonstrukce nejčastěji vyúžívali úvěr ze stavebního spoření.

Rok 2004: Snížení státní podpory na 15 % z ročního vkladu, maximálně na 3000 Kč . Vázací doba se prodloužila na 6 let. Trh stavebka se propadá o více než dvě třetiny. Zájem o úvěry však neklesá.

. Vázací doba se prodloužila na 6 let. Trh stavebka se propadá o více než dvě třetiny. Zájem o úvěry však neklesá. Rok 2005: Úvěry ze stavebka poprvé přeskakují hranici 100 mld. Kč.

Rok 2011: Další snížení státní podpory na 10 % z výše ročního vkladu, maximálně 2000 Kč .

. Rok 2015: Průměrná výše úvěru ze stavebka překonává 600 tisíc Kč.

Rok 2021: Stavební spořitelny poskytují úvěry v objemu 109,8 mld. Kč, což je rekord v historii stavebního spoření. Průměrná výše úvěru je 1,6 mld. Kč .

. Rok 2022: Ko konci roku činí celkový počet běžících smluv o stavebním spoření 3,2 mil. Objem poskytnutých úvěrů klesl o 50 % na 56,7 mld. Kč.

Vývoj počtu smluv o stavebním spoření Autor: Ministerstvo financí ČR

