 »   »  Cestovky nebudou vracet peníze za propadlý zájezd, musejí však nabídnout náhradu

Vláda navrhla ochrannou lhůtu pro cestovní kanceláře do 31. srpna 2021. Během této doby vám cestovky nebudou muset vracet peníze za neuskutečněný zájezd. Musejí vám ale nabídnout dovolenou v náhradním termínu. Pokud ji během ochranné lhůty nevyužijete, cestovka vám peníze musí vrátit po jejím skončení. Tedy příští rok v září.

Cílem návrhu je zmírnění dopadu koronavirové pandemie na cestovní ruch, který je kvůli nynější situaci paralyzovaný. Zároveň pamatuje i na klienty, kteří musejí (nebo už museli) cestovkám zaplatit storno poplatky.

Návrh, který bude muset projít ještě parlamentem, se vztahuje na neuskutečněné zájezdy v termínu od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Přestože k uvolnění ochranných opatření v Česku dojde asi dřív, dopady pandemie na cesty do zahraničí pravděpodobně potrvají déle, vysvětluje se toto časové rozpětí v návrhu.

V případě zrušení zájezdu s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 z důvodu pandemie tak cestovka bude mít možnost odložit vrácení ceny vašeho zájezdu do 31. srpna 2021, kdy skončí ochranná doba.

Po dobu trvání ochranné doby od cestovky dostanete poukaz na zájezd, který budete moci vyčerpat na náhradní zájezd. Cestovní kancelář vám bude muset nabídnout obdobný zájezd bez doplatku, pokud si vyberete zájezd vyšší kvality, budete muset rozdíl v ceně doplatit. Pokud vám cestovka nenabídne žádnou alternativu do 30 dnů ode dne, kdy o nabídku náhradního zájezdu požádáte, ochranná lhůta končí a cestovka vám musí vrátit peníze.

Pokud se rozhodnete poukaz přijmout, budete moci zájezd přesunout na pozdější vhodnější dobu. Když náhradní zájezd v ochranné době nevyužijete, cestovka vám vrátí po skončení ochranné doby veškeré uhrazené platby do 14 dnů od skončení ochranné doby, tedy až v polovině září 2021.

Pro část klientů ochranná lhůta neplatí

Ochranná lhůta se nebude vztahovat na zdravotně postižené klienty, lidi v evidenci úřadu práce, těhotné ženy, matky na mateřské nebo rodiče na rodičovské dovolené, stejně tak seniory starší 65 let. Dále se nebude vztahovat na zaměstnance, který ke dni doručení oznámení cestovky o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů pracovat pro překážky na straně zaměstnavatele. V praxi to znamená, že pokud do některé z této kategorie patříte a nabídnutý poukaz od cestovky odmítnete, musí vám vrátit peníze podle původních podmínek uzavřené smlouvy o zájezdu.

Návrh zákona dále počítá s okruhem zákazníků, kteří mají zakoupený zájezd s termínem zahájení do 31. srpna 2020 a kteří tento zájezd z řady důvodů nechtějí nebo nemohou absolvovat. Za takových podmínek můžete odstoupit od smlouvy, musíte ale cestovce zaplatit storno poplatky. Vláda však navrhuje, aby tito klienti mohli cestovku požádat o poukaz na zájezd v hodnotě odstupného a přesunout tak svůj zájezd na pozdější dobu.

Návrh tak vyvažuje zájmy zákazníků a cestovních kanceláří v tom ohledu, že v období, kdy bude cestovním kancelářím umožněno využít ochranné doby a poskytovat poukazy na náhradní zájezdy, budou moci také zákazníci využít zvýšené flexibility, píše se v návrhu.

Podle zákona musejí cestovky za běžných okolností vrátit zákazníkům peníze za neuskutečněné zájezdy nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu. Podle návrhu zákona však zachování této lhůty kvůli globální pandemii není možné. Velká část cestovek by zkrachovala, což by poškodilo ekonomiku. V odvětví pracuje 14 000 lidí, dále jsou na ně napojené také cestovní agentury, které pro cestovní kanceláře zajišťují prodeje zájezdů.