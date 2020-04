Banka CREDITAS

Původní úroková sazba na vklady u platebního účtu Richee 1,50 % do 300 000 Kč klesla na 0,60 % p.a. a nad tuto částku se nově neúročí (bylo 0,50 % p.a.).

Pokles potkal i spořicí účet+ s původní akční úrokovou sazbou do konce června 1,60 % p.a. Stávajícím klientům se koncem března v internetovém bankovnictví zobrazila úroková sazba 0,80 % p.a., což je dle současných podmínek součet standardní úrokové sazby 0,30 % p.a. a bonusové 0,50 % p.a. Akční úroková sazba tak skončila, pro nové vklady je maximum 1 % p.a., více získat nelze.

Nejvyšší úrokovou sazbu u Banky CREDITAS získáte 1,60 % p.a., a to u 10letého termínovaného vkladu s připisováním úroků až na konci vkladu. Ale kdo ví, co bude za 10 let, že?

ČSOB a Poštovní spořitelna

Klesaly i sazby u Spoření s bonusem, a to zhruba o polovinu, u některých pásem ale i více. Duo Profit má nyní sazbu 2 % z původních 3 % p.a. Ale plus poplatečky za investice. Drtivý propad je u termínovaného vkladu u roční fixace, z 1,40 % p.a. pokles na 0,01 % p.a.

Úrokové sazby zatím nesnižovaly tyto banky a záložny Equa bank

Fio banka

Hello bank!

Komerční banka

mBank

NEY spořitelní družstvo

Raiffeisenbank

PPF banka

Sberbank

TRINITY BANK

UniCredit Bank

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Waldviertler Sparkasse Bank

Expobank

Sazba z Expo spořicího účtu Premium klesla z 1,20 % p.a. na 0,40 % p.a. Nezměnila se však sazba na Expo spořicím účtu. Klesla i úroková sazba na NEO platebním účtu, a to na 0,65 % p.a., přičemž výše úročeného vkladu zůstává neomezena (na rozdíl od Richee od Banky CREDITAS, který nově nad 300 000 Kč neúročí).

J&T Banka

Banka snižovala sazbu jen u 3měsíčního vkladu pro klienty prémiového bankovnictví.

ING Bank

Banka má stále u ING konta akci 2 % p.a. na 6 měsíců do 300 000 Kč. Jenže bavíme se o půlroční akci, takže efektivní úroková sazba na rok v přepočtu vychází na 1,25 % p.a., protože standardní úroková sazba je nyní 0,50 % p.a. a po 6 měsících vklad na ni klesne.

MONETA Money Bank

Banka snižovala sazby u termínovaných vkladů až o 1 procentní bod, maximálně tak nyní nabízí 0,50 % p.a. Spořicí účet ale sazbu nezměnil.

Oberbank

Vysoký pokles potkal termínovaný vklad Top Jistota Plus. Aktuální úrokové sazby jsou podle období vkladu. 1.–6. měsíc 0,20 % p.a. (bylo 1 %), 7.–12. měsíc 0,30 % p.a. (1,60 %) a 13.–18. měsíc 0,40 % p.a (2,60 % p.a.).

O více jak procentní bod klesl i termínovaný vklad Top Jistota, z max. původních 1,70 % p.a. u roční fixace nyní max. 0,10 % p.a.