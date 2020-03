 »   »  Ceny nájmů v centru Prahy klesají, uvolnily se byty z Airbnb

Otázka je, co se stane ve chvíli, kdy se do Prahy vrátí turisté. Makléřka Tereza Vrzáková z realitní kanceláře RE/MAX věří, že část investorů se od krátkodobých pronájmů odkloní a byty buď prodá, nebo je poskytne pro dlouhodobý pronájem. Každopádně počítáme s tím, že se počet krátkodobých pronájmů citelně sníží, říká.

U dlouhodobých nájmů vždy platí, že lpět na přehnaně vysoké ceně se nevyplácí, protože každý měsíc, kdy je byt neosazený, znamená ztrátu. Většina nových klientů by ráda držela dosavadní cenovou hladinu (jako přes Airbnb), to ale ve většině případů není možné, což si většina z nich uvědomuje, říká oblastní manažer M&M Reality pro Prahu Jan Martina.

Nápor majitelů investičních bytů, kteří by teď rádi pronajali dlouhodobě, v posledních dnech zaznamenává například realitní kancelář M&M Reality. Týká se to především historického jádra a širšího centra metropole. Na některých pražských pobočkách jde podle realitky i o desítky případů týdně.

V důsledku toho se na trh dostane v jednu chvíli více nemovitostí pro dlouhodobý pronájem. To ovlivní ceny nájmů v celé Praze, zejména pak přímo v centru. Očekáváme, že majitelů, kteří budou své byty prodávat, bude nejmenší díl. Ti, kteří tak učiní, prodají rychle, protože jde o nemovitosti v lukrativních lokalitách a kupní síla pro tento segment tu existuje neustále. Cenu nemovitostí v Praze to prakticky neovlivní, dodává Vrzáková.

Uvolněné byty můžou být pro zájemce o nájem v Praze živou vodou. Nabídek ve městě je málo a ceny vysoké. Kdo v poslední době nájem v metropoli hledal, ví, o čem je řeč.

Například pětatřicetiletá Radka Rašková původem z Tábora loni hledala nájem v hlavním městě čtyři měsíce. Nebylo výjimkou, že byla třeba 50. zájemcem v pořadí. Probíhalo to tak, ze když už jsem na něco narazila, bylo to už většinou pryč, bylo nutné trefit se do nabízeného času prohlídky, jinak jsem měla taky smůlu. Když už bylo něco levného a hezkého, bylo to zase daleko, popisuje svoji loňskou zkušenost.

Realitní trh stojí, prodejní ceny zatím drží

Za poslední dva týdny přibyly na realitních serverech jak nabídky na pronájem, tak na prodej. S prodejními cenami se ale zatím nic neděje. A v krátkodobém horizontu se s nimi ani nic nestane. Developeři budou ceny držet, budou se rozhodovat, zda dokončovat projekty, a pokud ano, tak jestli raději na prodej, nebo na pronájem, říká manažer realitního týmu poradenské společnosti Deloitte Petr Hána.



Přestože nabídka nemovitostí roste, trh s bydlením se zastavil. Prodej i pronájem bytu je v nouzovém stavu sice možný, ale kvůli zákazům vlády hodně komplikovaný. Pokles zájmu hlásí realitní makléři napříč zemí.

„Mnoho lidí v těchto těžkých dnech jednoduše nemá chuť ani kapacitu řešit prodej své nemovitosti. Prohlídky aktuálně prakticky neprobíhají. Byť to makléři zakázáno vládou nemají, zájemcům o nemovitost to umožněno není. Hlavně však panuje mezi zájemci a makléři společná shoda, že je lepší prohlídky odložit,“ uvedl Jan Boruta, jednatel společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními makléři z velkých i malých realitních kanceláří napříč celou Českou republikou