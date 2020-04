 »   »  Cena benzinu padá. Litr se dá natankovat i za 22,50 Kč. Může jít i níž?

Nevídaně levné pohonné hmoty přišly v době, kdy kvůli karanténě a dalším omezením méně cestujeme. Na druhou stranu, když už je to potřeba, hodně lidí teď dává přednost autu před autobusem a vlakem, jejichž spoje jsou kvůli pandemii navíc omezené.

K nejlevnějším sítím čerpacích stanic v Česku patří Tank Ono. U těchto pump teď můžete natankovat litr benzinu za 22,50 Kč, nafty za 23,90 Kč. Ceny však padají více či méně u všech benzinek.

Na úvodní fotce tohoto článku jsou zaznamenány ceny čerpací stanice G.A.S. Petroleum v Plánici u Klatov. Litr benzinu tady teď natankujete za 23,90 Kč, naftu o korunu dráž. Tahle benzinka patří k nejlevnějším v okolí a za normálních okolností si tady většinou vystojíte frontu. Teď je ale podle obsluhy zájem výrazně nižší. A to i přes výjimečně nízké ceny.

Majitel Tank Ono Jiří Ondra podobné ceny pamatuje naposledy někdy na konci devadesátých let. U většiny benzinek (mimo těch u hranic), kterých jeho firma provozuje na čtyři desítky, podle něj nyní roste výtoč benzinu, která vyrovnává propad nafty způsobený úbytkem kamionové dopravy.



Autor: Michal Kadlec Ceník u čerpací stanice Tank Ono, Jindřichův Hradec (21. 4. 2020)

Pokles spotřeby jsme zaznamenali u sedmi čerpacích stanic, které provozujeme u hranic. Za normálních okolností tam tankují Rakušané nebo Němci, kteří teď samozřejmě nejezdí, říká Ondra.

Přestože ceny padají, vyplatí se nabídky pump sledovat a porovnat. Rozdíly mohou být i nyní velké, a to i v rámci jednoho města. Zatímco Benzina v Ostravě včera prodávala naftu za 25,50 Kč a benzin za 24,50 Kč, čerpací stanice MOL ze stejného města chtěla za litr nafty a benzinu shodně 27,50 Kč, tedy o 2 Kč, respektive o 3 Kč víc než konkurence.

Levné tankování je dobrou zprávou pro běžné řidiče, ale i pro dopravce. Ti tak mohou ušetřit na provozních nákladech, což se v době přidušené ekonomiky hodí. Na některé dopravce už ale kvůli dostupnější naftě tlačí speditéři, aby zlevnili.

Už jsem zaznamenal požadavek, abych šel s cenou dolů. Přitom když se zdražuje nebo rostou ceny mýtného, nikdo nám cenu nezvýší, říká Michal Kadlec, majitel menší pražské autodopravy.

Benzin nemůže jít pod 15 Kč

A co bude s cenami pohonných hmot dál? Zdražování se v nejbližší době nedá čekat, a to především kvůli výrazně nižší poptávce. Pokud by rafinerie dále zlevňovaly, podle Jiřího Ondry by to mohlo naopak znamenat další pokles cen. Hranici 20 Kč by benzin na jeho stojanech atakoval v případě, že by rafinerie prodávaly litr přibližně za 2 Kč (nyní je to podle Ondry 4 až 5 Kč). Z ceny 22,50 Kč, za kterou teď prodává litr benzinu u svých pump, tvoří přes 74 % (16,74 Kč) daně – spotřební a DPH.

Pod určitou hranici ale pohonné hmoty jít nemůžou, a to právě kvůli daním. I pokud by byla samotná cena benzinu nulová, což je čirá teorie, přesto byste za něj zaplatili necelých 16 Kč, za naftu pak mírně přes 13 Kč.