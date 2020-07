Bude bydlení levnější? Daně se snižují, ale ceny nemovitostí zatím neklesají

Daň z nabytí nemovitých věcí nezaplatí nikdo, jehož vklad do katastru byl proveden v prosinci 2019 a později. Nemusí tak odvést státu 4 % z kupní ceny. Což může pro lidi pořizující si nové bydlení znamenat úsporu v řádu statisíců. Současně bude i nadále možné si odečítat zaplacené úroky z úvěrů na bydlení od základu daně z příjmů. Původní návrh prosazovaný ministryní financí Alenou Schillerovou počítal se zrušením odpočtů úroků od počátku roku 2022, kvůli kritice opozice ale neprošel.

Výše ročního odpočtu se sníží z 300 na 150 tisíc

Lidé pořizující si bydlení na úvěr i v příštích letech ušetří. Odpočty úroků totiž představují významné daňové úlevy, díky nimž mohou lidé pořizující si vlastní bydlení na hypotéku ušetřit i stovky tisíc korun. Dojde ale ke snížení úhrnné částky úroků, ze kterých lze uplatnit daňové odpočty, z nynějších 300 na 150 tisíc korun za rok. Pro drtivou většinu zájemců o vlastní bydlení budou výhody zachovány v plné výši. Snížení maximální hranice, kterou si lze za rok odečíst od základu daně, se totiž nedotkne žadatelů, kteří si pořizují byt s hypotékou do 6,57 milionu korun, za předpokladu, že se vešli do doporučení České národní banky LTV 90, a mají úvěr se splatností 30 let s úrokovou sazbou 2,30 % p.a., protože jejich roční úroky nedosahují 150 tisíc korun, vysvětluje Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group.

Pokud by byl přijat původní vládní návrh, pak by lidé zaplatili u 30leté hypotéky o zhruba 15 měsíčních splátek navíc, jinak řečeno přišli by o úsporu v této výši. Což by v konečném důsledku snížilo dostupnosti bydlení. Daň z nabytí nemovitosti už dříve nemuseli platit ti, kteří si kupovali novostavbu, lidé, kteří nemovitost dostali jako dar nebo v dědictví, a majitelé družstevních bytů, které byly převedeny do osobního vlastnictví. Novostavby si ale řada kupujících pořizuje na úvěr a zrušení odpočtů by pro ně znamenalo zdražení už tak vyšší pořizovací ceny.

Zrušení daně schválila Poslanecká sněmovna 8. července 2020. Novelu ale ještě musí odsouhlasit Senát a podepsat prezident.

Ovlivní zrušení daně ceny nemovitostí?

Je otázka, zda se zrušení daně může promítnout do snížení cen nemovitostí. Jisté je, že realitní trh ovlivnil nástup koronakrize. I když v tuto chvíli není jasné, do jaké míry. Určité ochlazení trhu je pravděpodobné, ale realitní trh je do jisté míry zamrzlý v důsledku vyčkávání prodejců. Což plošnému zlevnění bytů nenahrává. Nemluvě o rozvolnění pravidel hypoték ze strany ČNB nebo snížení úrokových sazeb, které má podpořit poptávku po novém bydlení, podotýká Petr Dufek, analytik ČSOB.

Poptávka po novém bydlení i přes současnou krizi nadále výrazně převyšuje nabídku. V době vládních omezení sice ubylo nemovitostí, které byly nabízeny k prodeji, a snížil se také počet zájemců o nové bydlení, ceny se však drží zhruba na stejné úrovni a podle odhadů by mohly ještě mírně růst. Pochopitelně záleží na dalším vývoji a především možné druhé vlně epidemie. Ceny zatím spadly především u prémiovějších nemovitostí, zde ale majitelé dávají přednost zhodnocení nájmem před prodejem pod cenou, uvádí František Brož, tiskový mluvčí Bezrealitky.

Ceny podle Františka Brože klesaly také u takzvaného realitního sedimentu , což jsou nemovitosti, které se dobře prodávají jen v době nejvyšší poptávky. Jednat se může především o méně kvalitní panelové byty v neatraktivních lokalitách. Ceny v tuto chvíli neklesají také z toho důvodu, že majitele nemovitostí nic netlačí k prodeji za méně výhodné ceny. Zvláště když vědí, že nebudou mít problém s jejich pronájmem.

V Praze byty stále mírně zdražují

To se týká především bytů na pražském realitním trhu, kde ceny domů podle údajů Bezrealitky vzrostly v prvním kvartále letošního roku o 4 % na 74 950 korun za metr čtvereční a ceny bytů šly nahoru o 12 % na 94 103 korun za metr čtvereční. Průměrná cena nemovitosti v celé České republice pak podle Bezrealitky dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2020 u rodinných domů hodnoty 38 063 korun za metr čtvereční a u bytů 65 600 korun za metrčtvereční. Podíváme-li se na celkové prodejní ceny nemovitostí, které jsou realizovány bez provize realitním kancelářím, tak zjistíme, že v prvním čtvrtletí 2020 se průměrná cena rodinného domu v Praze vyšplhala na částku 13 504 741 korun a průměrná cena bytů dosáhla 6 094 586 korun. V porovnání s průměrem za celou Českou republiku, kde se prodejní cena domů pohybovala kolem 6 092 747 korun a v případě bytů 4 247 427 korun, zůstávají ceny nemovitostí v hlavním městě nejvyšší.

Zajímavé srovnání o růstu cen nemovitostí nabízí také statistická data Realitymix.cz, podle kterých se šedesátimetrový pražský byt letos v červnu prodával průměrně za částku 5 905 608 korun, zatímco letos v květnu to bylo zhruba o 150 tisíc méně (průměrná cena činila 5 760 372 korun). Cena pražských bytů tak navzdory koronakrizi stále mírně roste, a to o 2,5 %. Za poslední rok se pak meziročně zvýšila o 11,8 %.

V Brně a Ostravě byty mírně zlevnily