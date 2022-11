Buď elektřina, nebo plyn. Lidé přemýšlejí, jak se zbavit plynových přípojek

Z obav před vysokými cenami energií začínají lidé hledat další strategie, jak ušetřit. V poslední době se začínají množit dotazy na dodavatele energií, jakým způsobem si mohou nechat zákazníci odpojit plynovou přípojku a zůstat jen u elektřiny. Vyplývá to z vyjádření Michala Kuliga, generálního ředitele společnosti Yello, patřící do skupiny společnosti Pražská energetika (PRE).

Setkali jsme se s tím nejen v Yello, ale mluvím za celou skupinu PRE. Zákazníci začínají rušit plynové přípojky a volají nám, aby se poradili, jakým způsobem se mohou od plynu úplně odstřihnout. To se nám nikdy dříve nestávalo, uvedl Michal Kulig.

Skupina PRE si vytváří scénáře situací, které by v souvislosti s energetickou krizí mohly nastat. Jedním z řešených scénářů je, co by se stalo, kdyby část zákazníků opustila plyn.

Jiná situace je ve velkých městech a jiná na venkově. Ve městech velká část lidí žije v bytech, kde tak snadno nepřejdete na jiný druh vytápění. Mimo města už ale někteří lidé topící plynem znovu aktivovali své staré kotle na tuhá paliva. Jsem si však jist, že jde o dočasnou záležitost a že jakmile se ceny plynu sníží na únosnou úroveň, lidé se k němu vrátí, říká výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor.

Za pozornost stojí i způsob, jakým si občas lidé znovu zprovozňují své původní kotle na tuhá paliva. Řešení stojí na principu „udělám někde díru a tou vyvedu ven trubku“. V průběhu topné sezóny bude zajímavé sledovat nejen změny ve stavu ovzduší v porovnání s předchozími roky, ale také počet požárů.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu je zatím ještě moc brzy na posouzení škodlivých látek v ovzduší, protože doposud byl velmi teplý podzim a velký počet lidí začal topit až v průběhu listopadu.

Po domácku vyrobený „komín“ od kotle na tuhá paliva. 27. 11. 2022, Rakovnicko Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Kotlíkové dotace pro chudé domácnosti jsou ještě dostupnější

Nutno však dodat, že na druhou stranu je mezi Čechy nebývalý zájem o ekologické vytápění, kdy lidé naopak vyměňují staré kotle na pevná paliva za plynové kotle, nebo na biomasu. V období od října 2021 do září 2022 přijalo Ministerstvo životního prostředí přes 56 tisíc žádostí o kotlíkové dotace v objemu 11,2 mld. Kč.

Za letošek již evidujeme trojnásobný počet žádostí oproti celému roku 2020 a dvojnásobek oproti roku minulému, uvedla ministryně životního prostředí Alena Hubáčková (KDU-ČSL) s tím, že skokový nárůst zájmu domácností je patrný hlavně u fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Další kotlíkové dotace se v listopadu rozjely také pro nízkopříjmové domácnosti, které potřebují vyměnit starý kotel za nový.

Nyní mohou o dotaci žádat domácnosti, ve kterých průměrný roční příjem na každého člena nepřesahuje 170 900 Kč, to znamená 14 242 Kč měsíčně (u dětí a studentů se za příjem považuje 0 Kč). Příjmy se budou hodnotit pouze za rok 2020, tedy zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy sociálních dávek.





Žádosti o dotace je možné podávat na krajských úřadech a je možné žádat i zpětně na kotle nebo tepelné čerpadlo pořízené od 1. ledna 2021. Žadatelé nemusí mít na účtu připravené peníze, stát je lidem poskytne předem. Celkem stát přispěje na nové zařízení 95 %, přičemž zálohu ve výši 60 % pošle poté, co žadatel předloží zálohovou fakturu.

Vláda na jaře 2022 posunula termín pro definitivní zákaz provozu kotlů třídy první a druhé emisní třídy a starých kotlů bez označení až do 1. září 2024. Podle zákona o ochraně ovzduší měl zákaz přijít už letos v září, ale stát se rozhodl ulehčit situaci domácnostem, které se ještě nedávno vzpamatovávaly po covidu a nyní jsou zatíženy současnou inflací a růstem cen energií.

Mám plyn jenom kvůli sporáku? Pryč s ním, přípojku zrušit

Dodavatelé energií však zjišťují i další změny v chování svých zákazníků, odběratelů plynu.

Co je možná trošku větší problém, a například v Praze je to typické, že je zde poměrně velký počet plynových sporáků. Ty mají samy o sobě malou spotřebu. Pokud jsou domácnosti napojeny na centrální vytápění a lidé jinak vše ostatní, kromě sporáků, mají na elektřinu, tak začínají přemýšlet, jestli ten plynový sporák potřebují. Zajímají se o stálý měsíční plat u plynové přípojky a ptají se, proč by měli ji vlastně měli platit, i když se rozhodnou, že nebudou vařit vůbec. Jedná se o poplatek ve výši 130 Kč měsíčně, takže tím ušetří 1560 Kč za rok, popisuje situaci Jiří Gavor.

Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) trh s energiemi v roce 2023 zamrzne na zastropovaných cenách a dodavatelé nebudou mít šanci nabídnout zákazníkům produkty pod tento strop. Tím dojde k vyrovnání rozdílů mezi cenami jednotlivých dodavatelů a na nějakou dobu přestane mít smysl měnit dodavatele kvůli tomu, aby zákazník ušetřil.

Začátkem října 2022 vláda rozhodla, že cena za dodávku elektřiny bude maximálně ve výši 5 Kč/KWh bez DPH, tedy 6,05/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč / odběrné místo za měsíc (poplatek za odběrné místo bez ohledu na spotřebu). U plynu je cenový strop zaveden ve výši 2,5 Kč/KWh, tedy 3,025/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč / odběrné místo za měsíc.

Společné nákupy plynu pro státy EU

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se v Bruselu konalo zasedání ministrů energetiky, kde se dohodli na společných nákupech plynu a dalších solidárních opatřeních i urychlené výstavbě obnovitelných zdrojů. Tato opatření mají zajistit chybějící dodávky plynu na trh Evropské unie a zajistit větší stabilitu cen.

Podařilo se nám vyjednat citlivou dohodu o nařízení, které zavádí mechanismus společných nákupů plynu a posiluje solidární opatření pro případ nejvyšší plynové nouze a shodli jsme se také na podobě nařízení k vytvoření rámce pro urychlenou výstavbu obnovitelných zdrojů, který zkrátí proces budování nových kapacit, říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Tato opatření plánuji formálně schválit jako balík společně s nově navrženým mechanismem na zastropování cen plynu na další mimořádné Radě pro energetiku, kterou svolám na 13. prosince, dodává.

Podle této podepsané dohody budou státy EU postupovat podle dočasných nouzových pravidel pro urychlenou výstavbu elektráren, které využívají obnovitelné zdroje, čímž bude EU snižovat závislost na dovozu fosilních paliv. Opatření zahrnují postupy a termíny pro povolování projektů na stavby solárních elektráren, obnovování výkonu výroben a tepelných čerpadel.

Dostatek plynu pro všechny státy EU mají zajistit společné nákupy plynu a vzájemná solidarita mezi jednotlivými zeměmi v případě jeho nedostatku. Návrh nařízení obsahuje také mechanismy, které by předcházely extrémní volatilitě cen energií na trzích.