Banky vylepšují internetová bankovnictví a navazují spolupráci s pojišťovnami

Pojištění

Česká pojišťovna a Česká spořitelna navzájem nabídnou své služby

Během července 2017 došlo k uzavření spolupráce mezi Českou pojišťovnou a Českou spořitelnou. Nově budou tyto dvě instituce nabízet navzájem své služby. Česká pojišťovna bude nově nabízet hypoteční úvěry, které následně spořitelna klientům pojišťovny poskytne. Česká spořitelna pak do své nabídky zařadí majetkové pojištění.

MetLife: Dětské pojištění dáme se slevou

MetLife pojišťovna začala nabízet dětské pojištění Kamarád se slevou 25 % na rizikovém pojistném. Tato sleva platí po celou dobu trvání smlouvy a v případě úrazů o prázdninách poskytuje až 2,5násobné pojistné plnění.

Podmínkou využití akčních podmínek je sjednání smlouvy do konce srpna 2017.

Bankovní služby

Air Bank: Spouštíme novou verzi mobilního bankovnictví

Air Bank spustila na konci července 2017 nové mobilní bankovnictví. Společně s tím došlo i k přejmenování aplikace na My Air. Tu bude rozvíjet a poskytovat dceřiná společnost My Air a. s.







Autor: Air Bank Vzhled mobilní aplikace My Air na chytrém telefonu s operačním systémem Android.

Pokud máte zapnuté aktualizace, změní se vám aplikace automaticky sama. V aplikaci se nově můžete přihlašovat pomocí otisku prstu (pouze pro chytré telefony s operačním systémem Android a iOS). Ve verzi pro iOS byl vylepšen Chytrý přehled (úvodní obrazovka s přehledem zůstatků na svých účtech, půjček nebo stavu bonusového úročení). Verze pro Android prošla grafickou přeměnou a kromě nového Chytrého přehledu obsahuje i nové přehledy běžného a spořicího účtu, plateb nebo půjček, vylepšené obrazovky Šanonu a kódu pro výběr u Sazky, novou mapu apod.

V aplikaci také u každého bankomatu Air Bank najdete informace, jestli umožňuje i vklad, nebo jen výběr, jeho případnou provozní dobu a to, jestli je bezbariérový.

Cetelem: Hello bank bude až na podzim

Banka Cetelem původně plánovala spustit rebranding své značky na Hello bank! by Cetelem v létě 2017. Nakonec se ale spuštění nové značky posouvá až na podzim. Obchodní a produktové podmínky, které banka zveřejnila a měly platit od července 2017, byly bankou zrušeny ještě před jejich účinností. Zároveň banka odkázala na podmínky s novou účinností od 1. 11. 2017. Do té doby platí aktuální podmínky, účinné od 1. 12. 2016.

ČSOB Leasing: Zvýhodníme úvěry na rozvoj podnikání

ČSOB Leasing spustila novou možnost úvěrů na rozvoj podnikání. Nově můžete využít kombinace úvěrů od ČSOB Leasing a Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v rámci programu „OPPIK – Expanze úvěry, výzva I“. Zvýhodněný úvěr či zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem od ČMZRB je určený na rozvoj podnikání pro malé a střední podnikatele z těchto odvětví:

zpracovatelského průmyslu,

stavebnictví,

velkoobchodu,

maloobchodu,

ICT,

poradenství nebo

výzkumu a vývoje.

Prostřednictvím Centra dotačního poradenství vám ČSOB Leasing nabídne také balíček služeb. V něm je





audit způsobilosti investice a vhodné nastavení komerčního úvěru z pohledu programu Expanze,

kompletní zpracování žádosti o zvýhodněný úvěr včetně podnikatelského záměru,

komunikace a vyřizování administrativy s poskytovatelem veřejné podpory ČMZRB či

zajištění případného finančního příspěvku na úroky komerčního úvěru.

Zvýhodněný úvěr od ČMZRB ve výši do 45 % způsobilých výdajů můžete čerpat na nové stroje a zařízení, případně doplnit o rekonstrukci či pořízení staveb a pozemků. Úvěr je bezúročný s dobou splatnosti do 7 let a odkladem splátek až na 3,5 roku. Podmínkou programu OPPIK – Expanze je, že musíte spolufinancovat alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu komerčním úvěrem.

V případě, že realizujete projekt v okrese s nadprůměrnou nezaměstnaností, můžete u ČMZRB čerpat finanční příspěvek na úroky komerčního úvěru, a to do výše 7 % čerpaného úvěru.

Expobank: založte si účet online

Expobank nově umožňuje založit účet také online přes její internetové bankovnictví. Tímto způsobem umožní banka sjednat tyto typy účtů:

běžný účet Expo Active,

běžný účet Expo Global,

spořicí účet Expo.

Založení by pak mělo být otázkou několika pracovních dnů. V případě doložení požadovaných dokladů a splnění podmínek pro jeho otevření účet zřídíme nejpozději do dvou pracovních dnů, říká Přemysl Valouch, ředitel oddělení Personálního bankovnictví Expobank. Pokud jste navíc novým klientem banky, budete mít dva měsíce vedení účtu bez poplatku.

Raiffeisenbank: nový fond a pro privátní klientelu i nový web

Raiffeisenbank spustila 19. července 2017 nový web, který je určen pouze pro privátní klientelu banky. Dostupný je z osobních počítačů, ale i tabletů a smartphonů.

Autor: Raiffeisenbank Nový web pro klienty privátního bankovnictví.

Na webových stránkách mají klienti privátního bankovnictví možnost si vybrat buď informace o produktech, službách či správě majetku, nebo se přihlásit do svého internetového bankovnictví. K dispozici jsou také kontakty na pobočky privátního bankovnictví.

Kromě toho spustila banka nový fond amerických akcií. Ten investuje do akcií v Severní Americe. V rámci něj je možné investovat do cenných papírů.

Fond je dlouhodobý a je určen investorům, kteří chtějí investovat v horizontu alespoň 10 let. Minimální výše pravidelné investice je 500 Kč. Jednorázová investice musí být v částce minimálně 10 000 Kč. Fond je vedený v českých korunách.

V případě investování do zmíněného fondu nejste vázáni výpovědní lhůtou a peníze si můžete vybrat kdykoli. Raiffeisen fond amerických akcií je podřízený fondu Raiffeisen US-Aktien.

Daně

Jedete do Malajsie na dovolenou? Připravte si peníze na placení daní

Jestliže se chystáte na dovolenou do Malajsie, připravte si peníze na zaplacení turistické daně. Malajsie totiž nově zavedla v ubytovacích zařízeních tzv. Tourism Tax (Ttx). Tu vybírá od všech turistů i místních obyvatel, pokud cestují. Informovala o tom Asociace cestovních kanceláří.

Výše daně závisí na kvalitě ubytování.

Kvalita ubytování Daň v ringgitech Daň v Kč 5hvězdičkový hotel 20 ringgitů za pokoj a noc 114 Kč 4hvězdičkový hotel 10 ringittů za pokoj a noc 57 Kč 3hvězdičkový hotel 5 ringgitů za pokoj a noc 28,50 Kč 1– a 2hvězdičkový hotel, ubytovny 2,5 ringgitů za pokoj a noc 14,25 Kč

Daň zaplatíte přímo v ubytovacím zařízení a slouží na rozvoj a podporu cestovního ruchu.

Ministerstvo financí: Nevidomí se nemusí účastnit EET

Nevidomí či hluchoslepí, kteří mají průkaz ZTP/P se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby, dostanou dočasnou výjimku z EET. Podle ministra financí Ivana Pilného se jedná o poslední výjimku, jiné už nebudou.

Podrobnosti o výjimce najdete v článku na sesterském serveru Podnikatel.cz: Až 2000 nevidomých OSVČ bude vyňato z EET. Další výjimky už nebudou, říká Pilný

Sociální dávky

MPSV: Chudým dáme i nádobí a oblečení

Ministerstvo práce a sociálních navýšilo rozpočet projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II na téměř 240 milionů korun. Zároveň rozšířilo sortiment pomoci. Nově tak kromě potravin a hygienických potřeb dostanou lidé v nouzi také domácí potřeby a textil. Rozpočet projektu jsme z původních zhruba 103 milionů korun navýšili víc než dvojnásobně kvůli velkému zájmu zapojených charitativních organizací a potravinových bank, respektive jejich klientů. Nejčastěji jsou to maminky s dětmi v azylových domech nebo lidé bez domova, uvedla Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí.

Lidé v nouzi obdrží:

základní potraviny (masové konzervy, těstoviny, rýži, cukr atd.),

hygienické potřeby (zubní kartáčky, pasty, šampony, mýdla atd.),

přesnídávky, příkrmy, kojenecké výživy atd. (pro rodiny s malými dětmi).

Nově jsou do projektu zařazeny také:

hrnce,

talíře,

příbory,

pomůcky k úklidu,

ručníky,

osušky,

prostěradla,

utěrky,

ponožky,

spodní prádlo.

V zimě počítá ministerstvo s distribucí šál, čepic a rukavic. Projekt poběží do 30. září 2018 a je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu. Zaměřuje se na osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, materiálně deprivované rodiny s dětmi, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou a osoby ve vážné sociální nouzi.

Do projektu je aktuálně zapojeno pět charitativních organizací (Charita ČR, Naděje, Diakonie SKP ČCE, Slezská diakonie a Diakonie Církve bratrské), 11 potravinových bank a město Jindřichův Hradec.

Schváleno: ošetřovné až na 90 dní

Poslanci schválili návrh na dlouhodobé ošetřovné. To se bude poskytovat od poloviny roku 2018 a bude sloužit v situaci, kdy budete potřebovat celodenně pečovat o jiného člena rodiny, a to po dobu nejméně 30 dnů. Nově budete moct požádat o dávku na dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. S nárokem na tuto dávku bude možné pečovat o takového člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, jež si vyžádala alespoň 7denní hospitalizaci. Nemocnice také musí zároveň potvrdit, že zdravotní stav tohoto člena rodiny bude po jeho propuštění vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče po dobu dalších minimálně 30 kalendářních dní.

Jako pečujícím vám bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůžete jako zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení péče vám nová úprava v zákoníku práce dále garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo.

Více informací o dlouhodobém ošetřovném najdete v článku Za péči o blízké peníze. Stát chce pomoci novou dávkou.

O příbuzného mohou s nárokem na dávku pečovat:

rodiče,

prarodiče,

děti,

sourozenci,

jejich manželé či druzi,

strýcové či tety,

neteře a bratranci,

manžel či druh tety,

manželka či družka strýce,

manžel či druh neteře,

manželka či družka bratrance.

Osoby se v péči o danou osobu mohou i střídat.

Podnikatelé budou mít lehčí administrativu

Poslanecká sněmovna schválila také novelu živnostenského zákona, která podnikatelům částečně ulehčí od administrativy:

nebude platit omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění (podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona), provozovat živnost v příbuzném oboru nebo se na tomto provozu podílet,

omezení se ruší i pro osoby, které se ve funkci člena statutárního orgánu podílely na podnikání právnických osob, kterým bylo takto zrušeno živnostenské oprávnění,

pro tyto osoby přestane platit i zákaz 1 rok provozovat koncesovanou živnost v jiném oboru, resp. se na jejím provozování podílet ve funkci člena statutárního orgánu,

sjednotí se délka trvání překážky provozování živnosti pro všechny kategorie osob, na které dopadá,

zruší se oznamovací povinnost hlásit identifikační údaje členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích organizačních složek obchodního závodu zahraničních osob zapisovaných do obchodního rejstříku.

Novela kromě toho umožní využívat data z živnostenského rejstříku jen k osobním účelům a jejich zveřejňování zakazuje. Více si o této problematice přečtěte na sesterském serveru Podnikatel.cz v článku Ministerstvo chtělo otevřít živnostenský rejstřík, nakonec navrhlo pravý opak.

Spotřebitelská oblast

V Českých drahách zaplatíte kartou

České dráhy zavedou ve svých vlacích možnost platit kartou. Mezi prioritní vlaky, kde bude tato možnost zavedena, patří pendolina. Následně by se platební terminály měly rozšířit i do railjetů a dalších vlaků vyšší kvality (EuroCity, InterCity). V dalších měsících bude možné platit kartou i v expresech a vybraných rychlících.

Zatím by měli mít průvodčí k dispozici 382 platebních terminálů od ČSOB. Dosud není jasné, do jakých až spojů dopravce platbu kartou umožní, není ale vyloučené, že by to mohlo být i do vytížených osobních vlaků.

Kartami bude možné platit za jízdenky, místenky, příplatky za vyšší třídu, kolo, psa apod.

E.ON: solární aplikace spočítá úsporu

Společnost E.ON spustila novou aplikaci s názvem E.ON Solar. Ta slouží zájemcům o solární energii ke spočítání a navržení, jak nejlépe tuto energii využít v rodinném domě.

Po zadání adresy vám aplikace spočítá a navrhne nejvhodnější možnosti pro solární ohřev vody a výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů. Součástí je i cena, výše ročních úspor nákladů na energie a finanční návratnost celého systému. Kromě toho aplikace navrhne parametry pro malou solární elektrárnu včetně varianty s akumulací vyrobené elektrické energie.

Data o domě jsou čerpána z katastru nemovitosti a z map společnosti Google. V rámci zadávání dat ale můžete výpočet zpřesnit zadáním dalších údajů, jako:

počet obyvatel domu,

obvyklé měsíční platby za elektřinu.

V případě zájmu o nabízenou variantu pak skrze formulář kontaktujete společnost pro podrobnější kalkulaci. Případnou žádost o dotaci s vámi E.ON rovněž vyřídí.

Přímou linkou do Kataru už v srpnu

Letecká společnost Qatar Airways oznámila, že zahájí provoz mezi Prahou a hlavním městem Dauhá dříve, než se plánovalo. Původně chtěla spustit linku v průběhu hlavní sezóny 2018. To se však změnilo a z Prahy do Kataru můžete letět přímou linkou od pondělí 21. srpna 2017. Informace vyplynula z tiskové zprávy Letiště Václava Havla.

Letadla Qatar Airways (Airbus A320 s kapacitou 144 míst, z toho 12 v třídě business a 132 v economy) budou tam i zpět létat každý den podle následujícího letového řádu:

Let do Dauhá potrvá 6 hodin. Přímá linka nabídne i navazující spojení do dalších destinací v síti dopravce, hlavně do Asie a Austrálie.

Mall.cz: Doručíme domů i z poboček

Společnost Mall.cz spustila službu s názvem MALL až k Vám. V současné době je dostupná pouze v Praze a umožňuje dodatečné expresní doručení zboží z pobočky, na níž jste si jej už nechali připravit k osobnímu odběru. Tuto službu nabízí Mall.cz ve spolupráci se startupem DoDo.

Pokud zvolíte, že chcete zmíněnou službu využít, vyzvedne kurýr na dané pobočce vaše zboží a doveze jej na vámi určenou adresu. Následně vám zásilku předá, a pokud jste ještě neuhradili cenu, zaplatíte kurýrovi hotově či platební kartou. K ceně je připočítán poplatek za dopravu ve výši 99 Kč.

Službu testuje společnost od konce roku 2016, kdy ji nabízela zákazníkům jako doplňkovou možnost vyzvednutí zboží. Abyste mohli službu využít, musí vaše zásilka splňovat několik podmínek:

cena zásilky je do 15 000 Kč,

zásilka je menších rozměrů.

Nově také Mall.cz doručuje zásilky v Praze, v Brně a v Bratislavě v den objednání. Musíte si ale zboží objednat včas, a to do 13:00 v Praze, do 11:30 v Brně a do 12:00 v Bratislavě.

Máte Tesco Mobile? V Tescu máte slevu

Pokud patříte mezi zákazníky Tesco Mobile, máte možnost nově využít opakovaně uplatnitelné slevy na vybrané produkty v síti prodejen Tesco. Nárok na ně získáte po instalaci aplikace Můj Tesco Mobile do mobilního telefonu (aplikace je pro OS Android).

V aplikaci naleznete 10 slev na nejrůznější produkty (pečivo, ovoce, čisticí prostředky apod.), které můžete opakovaně využívat do 15. 8. 2017 nebo do vyprodání zásob určených pro tuto akci. V současnosti můžete využít následující slevy:

Sleva 30 Kč při nákupu čisticích prostředků v celkové hodnotě nad 300 Kč

Sleva 8 Kč na Tesco kuchyňské utěrky 2 role

Sleva 16 Kč při koupi 2 ks Madeta Jihočeského másla, 250 g

Sleva 9 Kč při koupi 3 ks Magnesia Jemně perlivé přírodní minerální vody, 1,5 l

Sleva 4 Kč na Opavia Zlaté Derby kakaové sušenky, 220 g

Sleva 6 Kč při koupi 2 ks okurky hadovky

Sleva 4 Kč na Vegetol Gold Slunečnicový olej, 1 l

Sleva 20 Kč na Tesco Čerstvé kuřecí maso, prsní řízek při nákupu nad 100 Kč

Sleva 5 Kč při nákupu jakéhokoliv pečiva nad 50 Kč

Sleva 10 Kč při nákupu ovoce a zeleniny nad 100 Kč

Státem garantovaná právní pomoc se rozšíří

V důsledku schválení zákona o advokacii se rozšiřuje státem zajišťovaná právní pomoc i postihy za tzv. vinklaření. Novela rozšiřuje státem garantovanou právní pomoc do oblasti mimo řízení před orgány veřejné moci formou právních porad, na správní řízení a řízení před Ústavním soudem. Tímto návrhem se tak doplňuje státem zajištěná právní pomoc tam, kde není v současnosti poskytována, uvedla Tereza Schejbalová, tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti. Nemajetným žadatelům, kteří uhradí stokorunový poplatek, je pak zaručeno právní poradenství v rozsahu 30–120 minut za rok.

Advokát vybraný Českou advokátní komorou bude za tuto práci odměněn paušální částkou hrazenou státem (150 Kč za poradu trvající 30 minut). Změna bude účinná od 1. července 2017.