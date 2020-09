Banky a pobočky: kdo je ruší, kdo přidává

Jde o trend posledních let, který ještě umocnila pandemie koronaviru. Banky chtějí dostat většinu klientů na internet a pobočky, jejichž počet redukují, využívat ke sjednávání složitějších produktů, u kterých je nutná osobní přítomnost bankéře – tedy například hypotéky nebo investice.

Banky si během nouzového stavu, kdy buď omezovaly chod poboček, nebo je úplně zavíraly, vyzkoušely, že hodně věcí umějí dělat na dálku, a chtějí u toho už zůstat. Redukce obchodních míst je vidět hlavně u velkých bank se stovkami poboček. U menších, které vyrostly především na poskytování služeb přes internet, tento trend logicky není tak markantní. Počet obchodních míst menších hráčů se výrazně nemění, až na výjimky – některé menší banky naopak svoji pobočkovou síť v posledních letech spíše posilovaly.

Největší pobočkovou síť v tuzemsku má stále Česká spořitelna, po ní Komerční banka, ČSOB, MONETA Money Bank a Raiffeisenbank.

Běžný servis bude dostupný přes internet

Koronakrize urychlila rušení poboček Komerční banky, která jich ke konci srpna zavřela 64. Na všech těchto místech nechala bankomaty s možností vkladu hotovosti. Ve srovnání s koncem loňského roku je tak nyní její pobočková síť menší o 101 poboček.

Velká část klientů si v průběhu koronakrize osvojila práci s online nástroji a možnostmi vzdálené obsluhy. V oblasti hotovosti pak alternativní způsob jejího zpracování prostřednictvím uzavřených obalů nebo depozitních bankomatů, uvedl Michal Teubner z oddělení komunikace.

Banka očekává, že většina klientů bude běžný servis řešit prostřednictvím online nástrojů či vzdálené obsluhy. Proto významně investujeme do urychlení rozvoje digitalizace tak, aby většinu běžných bankovních činností bylo možné jednoduše a pohodlně vyřídit z domova nebo odkudkoliv to pro klienta bude výhodné, dodal.

Pobočky bank Subjekt Počet poboček – září 2020 Počet poboček – prosinec 2019 Air Bank 34 35 Banka CREDITAS 35 35 Česká spořitelna 443 483 ČSOB 198 202 Equa bank 58 59 Expobank 1 1 Fio banka 86 85 Hello Bank! 3 pobočky + 8 kiosků 3 pobočky+8 kiosků Komerční banka 241 342 mBank 30 28 MONETA Money Bank 160 179 Oberbank 21 neznámý údaj Raiffeisenbank 119 128 Trinity Bank 3 3 UniCredit Bank 126 126

Zdroj: Informace od bank, výroční zprávy bank

Pobočky redukuje a celkově proměňuje také Česká spořitelna. V současné době jich má o 40 méně než na konci loňského roku a číslo ještě není konečné, další zeštíhlení ještě přijde.

Stejně jako v případě Komerční banky i Spořitelna výrazně investuje do rozvoje digitálních služeb a z poboček chce mít především poradenská místa, kde budou klienti s bankéři sjednávat složitější produkty. Banka chce mít do konce roku polovinu poboček bezhotovostních. To znamená, že hotovost bude možné vkládat nebo vybírat pouze v pobočkových bankomatech.

Aby přiměla klienty k většímu používání online nástrojů, zdražila poplatky některých služeb na pobočkách, jak už jsme psali v tomto článku. Pro klienty, kteří si s digitálním bankovnictvím nebudou vědět rady, budou na pobočkách nově k dispozici speciální servisní poradci. Ti je budou učit, jak na to. Banka vyšla vstříc taky seniorům: všichni její klienti nad 70 let mají veškeré služby na pobočkách zdarma.

Rozhoduje zájem klientů i ekonomika

ČSOB letos zavřela 4 pobočky, nyní jich má 198. Klienti banky však díky sesterské Poštovní spořitelně mohou některé hotovostní služby dělat také na přepážkách České pošty. Rozhodujeme se podle zájmu klientů a podle ekonomické stránky, uvedl k rušení poboček mluvčí banky Patrik Madle.

MONETA Money Bank se do větší redukce pustila už loni, kdy zavřela 23 poboček, jak vyplývá z výroční zprávy za rok 2019, a uzavření dalších plánuje v následujících třech letech. Raiffeisenbank letos zavřela 9 poboček, další budou následovat příští rok.

Menší banky, menší změny

Jak už jsme uvedli, menší banky jsou v případě poboček v jiné situaci než ty velké. Pokud pobočky ruší, jde o jednotky míst, některé ale naopak hledají místo pro otevření poboček nových.

Například banka Creditas výrazně expandovala loni, když otevřela 14 nových poboček. Aktuálně jich má celkem 35. O jednu pobočku více než loni má nyní Fio banka, o dvě mBank.

Nově jsme otevřeli kiosek v Teplicích, v Ústí jsme změnili kiosek na Light Branch (malou pobočku) a jsme zpátky na Černém Mostě, uvedl ředitel prodeje a distribuce mBank Tomáš Reytt.