Bankovnictví pro bohaté: co nabízí, kolik musíte mít a stáli byste o to?

Privátní bankovnictví si lidé většinou spojí s vyšším společenským statusem, s velkým objemem peněz, luxusem, nadstandardními službami apod. V praxi je privátní bankovnictví určeno klientům, kteří disponují velkými sumami peněz v řádech milionů korun a často i investicemi v podobných částkách. Privátní bankovnictví pak nabízí správu majetku, bankovních účtů, úvěrových produktů, ale nabízí i investiční služby, pojištění, concierge služby, majetkové plánování atd. Banky vám také často mohou nabízet výhodnější nabídky například na investování apod.

Co je to služba concierge? Jde o individuální servis a pomoc asistenta na telefonu. Zavoláte na speciální číslo a zadáte požadavek, například nákup letenek, květin, dárku pro příbuzného atd. Můžete si ale i nechat doporučit dobrou restauraci.

Bank, které nabízí klientům služby privátního bankovnictví, je na českém trhu několik. Rozsahem služeb i podmínkami se mírně liší. Každá nabízená služba je navíc individuální a ušitá na míru klientovi.

Základem jsou miliony

Pro vstup do světa privátního bankovnictví musíte mít dostatečné úspory nebo investice. Každá banka má pak nastaven svůj limit, jak vysoká tato částka musí být, aby vás přijala mezi privátní klienty:

Banka Úspory či investice Banka CREDITAS 3 miliony korun v úsporách nebo hypoteční úvěr nad 8 milionů korun nebo příjem nad 75 000 Kč měsíčně Česká spořitelna 10 milionů korun v úsporách nebo 20 milionů korun v úsporách, investicích a úvěrových produktech ČSOB 10 milionů korun v úsporách Expobank 5 milionů korun v úsporách a investičních produktech Komerční banka 20 milionů korun v aktivech Raiffeisenbank 10 milionů korun Sberbank Individuálně TRINITY Bank 5 milionů korun UniCredit Bank 3 miliony korun v aktivech

Jestli musí být peníze v úsporách, či investicích, záleží na bance. Někdy není nutné disponovat jen úsporami. Například u Banky CREDITAS je prémiové bankovnictví určeno klientům s úsporami nad 3 000 000 Kč nebo těm, co mají hypoteční úvěr v hodnotě nad 8 000 000 Kč. Případně těm, kteří mají příjem nad 75 000 Kč měsíčně.

Česká spořitelna poskytuje prémiové bankovnictví pod názvem Erste Private Banking. Vstupními kritérii jsou úspory a investice nad 10 000 000 Kč, případně úspory, investice a úvěrové produkty nad 20 000 000 Kč.

Československá obchodní banka přijímá do prémiového bankovnictví klienty, kteří disponují úsporami nad 10 000 000 Kč či ekvivalentem v jiné měně.

U Expobank je pro vstup do privátního bankovnictví potřeba splnit podmínku objemu finančních prostředku a investičních nástrojů v celkové výši alespoň 5 000 000 Kč.

Například Sberbank ale nemá pevně stanovenou finanční hranici, která by označovala vstup do privátního bankovnictví. Zaměřujeme se na klienty s dostatečně vysokou volnou finanční hotovostí. Privátní bankéři poskytují klientům poradenství ohledně zhodnocování disponibilních finančních prostředků, uvedla pro Měšec.cz Radka Černá, tisková mluvčí Sberbank. Banka si tedy klienty vybírá individuálně.

Jaké služby v prémiovém bankovnictví získáte?

Liší se také rozsah a forma služeb, které banky svým klientům nabízí. Banka CREDITAS dle svých slov nabízí výhodné zhodnocení úspor a kapitálu, dále pak zajímavé investiční nástroje a služby osobního bankéře.

Součástí je debetní platební karta z nejvyšší řady společnosti Mastercard, a to buď Mastercard Real Gold (z pravého zlata) nebo Mastercard World Elite Silver. K těmto kartám se pak váží další bonusy, jako je vstup do letištních salonků, služba concierge, cestovní pojištění a pojištění zneužití karty.

Česká spořitelna poskytuje v rámci privátního bankovnictví správu aktiv, investiční poradenství a individuální finanční plány. Součástí služeb je i tzv. Wealth Management, což je správa rodinného majetku.

Expobank nabízí klientům privátního bankovnictví služby na míru. Naši klienti mají možnost mít veškeré své bankovní aktivity spravovány jedním konkrétním privátním bankéřem, který jim poskytuje nadstandardní individuální služby v oblasti jak spořicích či depozitních produktů a možností financování na míru, tak i přístup na mezinárodní kapitálové trhy a obchodování s investičními nástroji (podílové fondy, akcie, dluhopisy), uvedl pro Měšec.cz Jakub Švestka, tiskový mluvčí Expobank.

Oproti běžným klientům mají ti privátní v Expobank možnost využívat například telefonní bankovnictví s možnosti aktivního zadávání plateb. To banka běžným klientům neumožňuje.

Nejvyšší hranice pro vstup? 20 milionů korun

Pravděpodobně nejvyšší hranici pro vstup do privátního bankovnictví má Komerční banka. Služby jsou určeny pro klienty, jejichž finanční aktiva překračují 20 000 000 Kč, uvedl pro Měšec.cz Michal Teubner, tiskový mluvčí Komerční banky.

Klientům pak nabízí širokou škálu služeb jako možnost podílet se na privátních projektech, strukturu pro správu dědictví, finanční produkty a služby, které jsou výhodnější než ty pro běžné klienty, prémiové platební karty, cestovní pojištění, poradenství, investiční produkty v neveřejné nabídce, ale i například asistenci při převodu firmy a další. Pro klienty Privátního bankovnictví KB se snažíme najít typ investice, kterou přizpůsobíme jejich investičnímu profilu. Většinovou investici řešíme zpravidla formou správy aktiv a ve zbytku připojujeme alternativní investice typu private equity, realitní fondy, komodity atd., dodává Michal Teubner.

Zhodnocení prostředků jako hlavní cíl

Například v TRINITY Bank si jako hlavní cíl privátního bankovnictví kladou nadstandardní zhodnocení finančních prostředků svých klientů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Prioritou nejsou transakční služby a platební komfort. Nabízíme produkty a služby na míru investičnímu profilu klientů. Profesionální privátní bankéři dbají na zachování maximální diskrétnosti a charakterizuje nás nadstandardní péče o individuální klienty a celé rodiny ve stylu švýcarského bankovnictví, uvedla pro Měšec.cz Eva Čerešňáková, tisková mluvčí TRINITY Bank.

V UniCredit Bank kladou v privátním bankovnictví důraz na to, že klienti tak získají přístup do sítě partnerů banky, a to napříč všemi průmyslovými oblastmi. Banka tím dle svých slov vytvoří klientovi bezpečné prostředí pro využívání nejrůznějších služeb. Základním produktem je balíček služeb k běžnému účtu, který nabízí všechny tradiční i specializované služby sestavené na míru každému klientovi a jeho rodině. Při realizaci plánů a potřeb je vždy dostupný privátní bankéř. K privátnímu bankovnictví patří i investování, uvedl Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Služba pro ještě movitější

Banky ale nabízí službu i pro ještě movitější klienty. Komerční banka má specificky zaměřené privátní bankovnictví pro klienty, kteří mají portfolio nad 50 000 000 Kč. Těm nabízí tým finančních expertů, který klientovi pomáhá vytvořit a spravovat investiční portfolio na základě jeho preferencí a potřeb.

TRINITY Bank do budoucna plánuje službu pro ještě movitější klienty. V tuto chvíli se plánuje nová strategie poboček privátního bankovnictví, jež bude cílit na movitější klientelu, dodává Eva Čerešňáková.

Luxusní služby? Spíše jiný typ služeb

Řada běžných smrtelníků si pod pojmem privátního bankovnictví představí luxus a nadstandardní výhody. Možná nejsou tak daleko od pravdy, ale ony nadstandardní výhody často vypadají jinak, než si možná lidé představují.

Privátní bankovnictví je služba pro klienty, kteří mají hodně peněz a využívají komplexní portfolio služeb. Mají vysoké příjmy, milionové úspory, řadu investičních produktů, například i několik nemovitostí ve správě, svou firmu atd. Privátní bankovnictví pak těmto lidem nabízí jakousi komplexní službu, kdy je banka schopna klientovi poskytnout nejen účet a platební kartu, ale i správu nemovitostí, správu investic, zprostředkuje mu například i neveřejné nabídky dalších investic, nabídne mu poradenství ve finanční oblasti apod.

Výhodami samozřejmě často bývá, že takoví klienti nechodí na pobočku, ale do speciálních salónků, své záležitosti řeší opakovaně pouze s jednou konkrétní osobou – bankéřem, který má jejich portfolio ve správě, komunikuje s ním často na nadstandardní bázi, například pozdě večer, o víkendech apod.

Na druhou stranu, většina běžných klientů bank takovou šíři služeb vůbec nevyužije, bez ohledu na výši svých aktiv, úspor či investic. U privátního bankovnictví proto nejde ani tak o jakýsi punc luxusu, jako spíš o ucelený soubor služeb pro specifickou klientelu.