 »   »  Bankomatů Hello bank! je zatím poskrovnu, takto vypadají (FOTOGALERIE)

Vlastní síť bankomatů Hello bank! chtěla již na jaře roku 2018. Myslím, že je fér nabídnout klientům výběr z našich bankomatů – neomezeně a zdarma. Důležité také je, že na vlastních bankomatech můžeme zavádět a testovat i další služby pro klienty, komunikovat s nimi, což v cizích bankomatech samozřejmě nejde, vysvětlovala důvody pro budování vlastních bankomatů Gabriela Pithartová, Brand & Customer Experience Director v Hello bank.

Do konce roku 2018 Hello bank! chtěla v Česku padesát vlastních přístrojů a v roce 2020 třikrát tolik. První bankomat se měl v létě 2018 objevit na pražské pobočce. Bankomatovou síť banka staví ve spolupráci s polskou společností IT Card, se kterou mateřská skupina BNP Paribas spolupracuje i v jiných zemích.

Ke konci roku 2019 má Hello bank! celkem 6 funkčních bankomatů. V Praze najdete tři: jeden je přímo v centrále Hello bank! na Smíchově. Druhý v prodejně Baumaxu v Praze 10 a třetí v Alza.cz v Holešovicích.

Další bankomaty jsou v Brně, Ostravě a Zlíně. Bankomaty Hello bank! jsou interiérové, a jsou tak přístupné jen v provozních hodinách objektů, ve kterých jsou umístěné.

Bankomaty Hello bank! Stav k 31. 12. 2019 Město Adresa Umístění Přístup Brno Palác Kobližná, Kobližná 683/3, 602 00 Brno Pobočka Hello bank! Po–Pá 9–18 hod. Ostrava Nová Karolina Par, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava Pobočka Hello bank! Po–Pá 9–18 hod. Praha Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5 Centrála Hello bank! Po–Pá 9–18 hod. Praha Jateční 33a, 170 00 Praha 7 Showroom Alza.cz 8–20 hod. Praha Chodovská 1549/18, 101 00 Praha 10 Baumax 8–20 hod. Zlín náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín Obchodní dům Zlín 8–20 hod.

Data čerpají pomocí mobilního připojení, což prozrazuje anténa, kterou na bankomatech vidíte.

Provozovatelem bankomatu je Planet Cash s.r.o., která je součástí britské Planet Cash International Limited. Tu ovládá polská společnost IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA. Jde o klasický outsourcing bankomatů, kdy pro banku je finančně výhodnější si službu pronajmout než ji na zelené louce budovat.

Bankomaty akceptují karty Mastercard a Visa. S kartami jiných systémů si zatím neporadí.

Výrobcem bankomatů pro Hello bank!, resp. IT Card je americká společnost NCR a jsou vybavené bezkontaktním snímačem karet.