Banka chtěla zrušit účet kvůli neaktuálním údajům, ty se však neměnily

Daniel Novák (jméno bylo redakčně změněno) má 25 let účet u Poštovní spořitelny, která je značkou ČSOB. V březnu 2020 mu z banky přišel dopis, že mu hrozí zrušení účtu, protože si neaktualizoval osobní údaje. Banka se s ním údajně nemohla spojit.

Opakovaně jsme se vás snažili kontaktovat kvůli aktualizaci osobních údajů, kterou po nás vyžadují právní předpisy. Přijďte si prosím do 31. 3. 2020 na kterékoliv obchodní místo aktualizovat osobní údaje, stojí mimo jiné v dopise od banky.



Autor: Měšec.cz Výzva ČSOB k aktualizaci údajů přišla těsně před koronakrizí. Poté se vše uzavřelo, včetně poboček bank.

Daniel Novák se nad tím pozastavil, protože jeho osobní údaje jsou už roky stejné. Za 11 let, co mám e-mail, se nezměnily, až na adresu, a i to už je šest let a všude jsem to tehdy řádně ohlásil, popsal redakci Měšec.cz muž, který si přeje zůstat v anonymitě, redakce však jeho totožnost zná.

Aktualizujte údaje, výpověď zrušíme

Následující pracovní den se proto vydal na poštu a údaje aktualizoval. Nedlouho poté dostal od banky e-mail s radami, co všechno se dá v době karantény s bankou vyřídit na dálku bez chození na pobočku.

Co stojí v obchodních podmínkách Klient odpovídá za aktuálnost, správnost a úplnost všech údajů sdělených bance a je povinen bez zbytečného odkladu oznámit bance všechny změny těchto údajů na stanoveném formuláři a doložit je platným průkazem totožnosti, popř. jiným dokumentem, ze kterého jsou zřejmé, s výjimkou změny zasílací adresy, případně adresy bydliště, kterou klient bance pouze oznamuje. Změna identifikačních údajů (vyjma změny zasílací adresy) je účinná v den oznámení, pokud k němu došlo ve Finančním centru, případně na pobočce ČSOB, a 5. pracovním dnem následujícím po dni oznámení, pokud k němu došlo na pobočce České pošty. Zdroj: ČSOB

Jak se se mnou tak najednou dokázala banka spojit e-mailem, je mi záhadou. Předtím to přece nešlo. Pak jsem všechno pustil z hlavy s tím, že takové hlouposti se prostě stávají, uvádí dále muž.

O necelé tři měsíce později, 9. června 2020, vyrazil na pražskou pobočku v Anglické ulici v Praze, aby si nechal aktivovat internetové bankovnictví. Paní na pobočce s ním prošla i osobní údaje, o problému s účtem nepadlo ani slovo. Den nato dostal od banky e-mail, aby zhodnotil kvalitu služeb a přepážce. Ten má redakce k dispozici.

Jaké bylo jeho překvapení, když mu o pár dní později přišel další doporučený dopis s tím, že mu banka účet ruší. V dopise uvádí, že se ho neúspěšně pokoušela kontaktovat kvůli aktualizaci osobních údajů:

Nyní jsme proto nuceni dát vám výpověď ke všem účtům, které u nás máte. Stále ale existuje možnost, jak účty zachovat. Od 1. července poběží dvouměsíční výpovědní lhůta. Pokud přijdete na pobočku Poštovní spořitelny nebo ČSOB ještě v průběhu výpovědní doby a dojde k aktualizaci Vašich údajů, účty pro Vás budeme spravovat i nadále.

Další kolečko a znovu na pobočku

Ještě ten den proto zašel na pobočku ČSOB, opět v Anglické ulici. Paní na pobočce vše ověřila, vyptala se mě na to, co dělám, čím se živím, jaké mám příjmy, někam zavolala a slíbila, že dostanu dopis, kterým se rozhodnutí ruší, říká muž.

O několik dnů později skutečně přišlo zpětvzetí výpovědi s poděkováním za aktualizaci osobních údajů a s ujištěním, že všechny účty a služby budou dál fungovat bez omezení.