Autem do Chorvatska: Jak na mýto a dálniční poplatky? Návod, jak získat ENC a slevy

Jak levně natankovat pohonné hmoty během cesty autem do Chorvatska, jsme si už probrali. Jenže palivo je pouze jedna část nákladů. Dalším nákladem jsou mýto či dálniční poplatky. Ty platíte jednak za samotné používání dálnic, ale také za některé tunely a mosty.

Při cestě na ostrovy se poplatkům nevyhnete, pokud vaše auto není vybaveno teleportovacím tlačítkem. Pokud se chcete vyhnout placení mýta či dálnic, můžete jet vnitrozemskými cestami. To je docela dobrodružná cesta pro ty, kteří dva dny z dovolené chtějí strávit v autě s průměrnou rychlostí 50 km/hod. Ne, to nechcete.

Takže pojďme se věnovat mýtu a jak jej zaplatit, ten čas za tu cenu stojí.

Protože nejkomplikovanější zemí je Chorvatsko, najdete jej až na konci článku.

Slovensko: stejná cena pro všechny

Poplatek za dálnice na Slovensku můžete pohodlně zaplatit online, je to stejný systém jako v Česku.

Oficiální web je https://eznamka.sk/selfcare/purchase.

Funguje to i přes mobil.

Faktura za platbu slovenské elektronické dálniční známky. (18. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Doporučení

Za slovenské dálnice zaplaťte online. Pokud chcete slovenskou D1 objíždět, bude to 1–1,5 hodiny navíc.

Dálnice na Slovensku Doba platnosti Koupě online 10 dnů 286,17 Kč (12 €) 30 dnů 405,41 Kč (17 €) 1 rok 1430,84 Kč (60 €)

Rakousko: stejná cena pro všechny

Poplatek za dálnice v Rakousku pro vozidla do 3,5 t můžete pohodlně zaplatit online, je to stejný systém jako v Česku a Slovensku.





Oficiální web je shop.asfinag.at.

Pozor, rakouský zákon na ochranu spotřebitele dává možnost vrátit do 14 dnů jakékoli zboží či službu objednanou online. Pokud si tedy zakoupíte dálniční poplatek online jako soukromá osoba, bude vám platit až za 14 dnů. Pokud potřebujete okamžitou či dřívější platnost, zvolte nákup na firmu (uvedete, že jste firemní zákazník).

Na rakouské čerpací stanici BP v Drasenhofenu hned za hranicemi za Mikulovem bylo možné zakoupit elektronickou vinětu bez dalších příplatků, platba byla jen v hotovosti. Naproti tomu české elektronické dálniční známky už čerpací stanice prodává s marží, ale to nebylo předmětem testu.

Čerpací stanice BP v rakouském Drasenhofenu. Elektronické dálniční známky prodává bez příplatků. (18. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Na české čerpací stanici MOL v Mikulově je rakouský poplatek za dálnice vyšší. To je v pořádku, jde o službu navíc, nikdo vás nenutí jej tam kupovat, je to dobrá vůle provozovatele čerpací stanice (což není MOL). Je to obchodně stejné jako u Rakušáků.

Faktura za platbu rakouské elektronické dálniční známky. (18. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Rakouská elektronická dálniční známka má i zákaznický portál. Pokud se na něj zaregistrujete, budete mít přístup k historii, fakturám a můžete si přidávat a editovat vozidla. (26. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Doporučení

Za rakouské dálnice zaplaťte online, zvolte si nákup na firmu.

Dálnice v Rakousku Doba platnosti Koupě online A Čerpací stanice CZ Čerpací stanice A 10 dnů 236,09 Kč (9,90 €)

282 Kč (+ 45,91 Kč)

236,09 Kč (9,90 €)

2 měsíce 691,58 Kč (29 €)

798 Kč (+ 106,42 Kč)

691,58 Kč (29 €)

1 rok 2298,90 Kč (96,40 €)

2663 Kč (+ 364,10 Kč)

2298,90 Kč (96,40 €)



Maďarsko: sledujte počet míst k sezení

Existují různé weby pro prodej maďarských elektronických dálničních známek. Dobrou zprávou je, že vám prodají platnou známku, ale dost předraženou.

Oficiální web je https://ematrica.nemzetiut­dij.hu/en/vignette-purchase/.

Základní ceny platí pro auta do 3,5 t a 7 míst k sezení.

Dálnice v Maďarsku pro auta do 7 sedadel včetně do 3,5 t Doba platnosti Online 10 dnů 351,88 Kč 1 měsíc 569,42 Kč 1 rok 3147,16 Kč 1 rok pro konkrétní region 365,96 Kč

Pokud jedete s autem, které má 8 nebo 9 sedaček (nad 10 je to už oficiálně autobus), budete platit vyšší sazbu a je jedno, že jde o soukromé auto pro větší rodinu.

Dálnice v Maďarsku pro auta s 8 a 9 sedadly do 3,5 t Doba platnosti Online 10 dnů 511,84 Kč 1 měsíc 806,14 Kč 1 rok 4467,70 Kč 1 rok pro konkrétní region 732,57 Kč

Obrázek: Ceny za použití dálnice podle typu vozidla

Rozlišení platby za použití dálnic v Maďarsku podle typu vozidla, počtu sedadel a hmotnosti. (06/2023) Autor: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt

Faktura za platbu maďarské elektronické dálniční známky. (18. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Maďarská elektronická dálniční známka má i zákaznický portál. Pokud se na něj zaregistrujete, budete mít přístup k historii, fakturám a můžete si přidávat a editovat vozidla. (26. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Doporučení

Za maďarskou dálnici zaplaťte online, ale pozor na počet sedaček a váhu auta.

Pokud chcete ušetřit peníze, ale nikoli čas, můžete Maďarsko projet mimo zpoplatněné cesty, zadejte si to do navigace. Těch cca 250 km z Bratislavy do Goričanu (HR) pojedete buď 2,5–3 hodiny (částečně po dálnici), nebo 4–4,5 hodiny (a ušetříte za maďarské mýto). Vyberte si.

Zpoplatněné dálnice v Maďarsku (červeně). (26. 6. 2023) Autor: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Slovinsko

I Slovinsko rozlišuje více kategorií osobních vozidel. Běžná auta do 3,5 t a karavany platí základní cenu (1. tabulka). Pokud ale máte auto vyšší než 1,3 m, platíte výrazně vyšší cenu (2. tabulka). Na rozdíl od Maďarska nerozlišuje Slovinsko u osobních aut počet míst k sezení.

Elektronickou vinětu si můžete pohodlně koupit online.

Oficiální web je https://evinjeta.dars.si/.

Základní ceny

Dálnice ve Slovinsku pro osobní auta do 1,3 m a pro karavany Doba platnosti Koupě online 7 dnů 381,55 Kč (16 €)

30 dnů 763,12 Kč (32 €)

1 rok 2802,07 Kč (117,50 €)



Ceny po osobní auta vyšší než 1,3 m

Kategorie osobních vozidel do 3,5 t. Vyšší auta mají vyšší dálniční poplatek. (05/2023) Autor: DARS d.d.

Dálnice ve Slovinsku pro osobní auta nad 1,3 m Doba platnosti Koupě online 7 dnů 763,12 Kč (32 €) 30 dnů 1528,63 (64,10 €) 1 rok 5604,16 Kč (235 €)

Faktura za platbu slovinské elektronické dálniční známky. (18. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Slovinská elektronická dálniční známka má i zákaznický portál. Pokud se na něj zaregistrujete, budete mít přístup k historii, fakturám a můžete si přidávat a editovat vozidla. Svůj účet můžete kdykoli zcela smazat. (26. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Doporučení

Za Slovinské dálnice zaplaťte online.

Pokud se vám za ně platit nechce, cesta se vám prodlouží tak o hodinu i více, podle toho, zda pojedete z Rakouska, nebo Maďarska. Je-li pro vás Slovinsko problém, jeďte přes Maďarsko, a ne přes Rakousko.

Ale Slovinsko můžete brát i jako kamaráda, který vám ušetří chorvarské mýto, pokud míříte na severní Istrii. Prostě na ni přijedete ze Slovinska s pevnou cenou dálničního poplatku, třeba 30denního.

Chorvatsko

A teď se to začne komplikovat.

Dálnice se v Chorvatsku platí dvěma způsoby. Buď zaplatíte přímo na mýtné bráně, nebo si předem pořídíte bezdrátový box (krabičku) na mýto.

K platbě mýta doporučujeme používat hlavně platební karty, hotovost mějte jen jako nouzovou. Ostatně některé mýtné brány ani hotovost nepřijímají.

Chorvatsko má hlavní kategorii 1 pro vozidla do 3,5 t a do výšky 1,9 m. Takže do ní spadne drtivá většina soukromých vozidel, na rozdíl od Maďarska a Slovinska.

Aby to nebylo jednoduché, v Chorvatsku jsou tři správci dálnic:

Společnost spravuje 60 km dálnice až do konce roku 2032.

Dálnice spravovaná společností Autocesta Zagreb – Macelj. Dálnice vede od hranic se Slovinskem do hlavního města Záhřebu (06/2023) Autor: Google Inc.

Družstvo spravuje 141 km dálnic.

Mýtné brány. Dálnice spravovaná družstvem Bina – Istra. Dálnice jsou na poloostrově Istrie. (06/2023) Autor: Google Inc.

Dálniční poplatky na Istrii. Správcem je družstvo Bina – Istra. (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Největší správce dálnic má v péči všechny zbývající dálnice v Chorvatsku, jde o 1112,40 km dálnic.

Sázka na jistotu: mýto zaplaťte kartou

Pokud si chcete užít dovolenou a nic neřešit, plaťte mýto platební kartou. To prostě funguje. Navíc existují výjezdové mýtné brány, u kterých jinak než bezhotovostně nezaplatíte. Samozřejmě můžete platit mobilem, hodinkami, tankovací kartou.

Tato jednoduchost a spolehlivost má jen dvě nevýhody.

Zaprvé, občas bude trčet ve frontě, ale nic, co by nešlo přežít.

Zadruhé, platíte plnou cenu a slevy nejsou.

HAC, mýtná brána Demerje. (20. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Bina – Istra, mýtná brána Gaboci. (19. 6. 20023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Když chcete slevu a jste technoidi: pořiďte si ENC

Pokud vás baví si věci komplikovat, ale na druhé straně pak někdy a někde platit menší mýtné poplatky, pořiďte si elektronický mýtný box ENC. Zažijete hodně vzrušujících situací při řešení administrativních otázek, sem tam chvíli nervozity, zda snímač akceptuje váš mýtný box za sklem a zda se správně a rychle dobily peníze na mýto. Ale popořádku.

ENC umístěte nejlépe někde ke zpětnému zrcátku. (20. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Jak jsme už psali, v Chorvatsku jsou tři mýtné společnosti. Společnost Autocesta Zagreb – Macelj používá systém, který není kompatibilní se systémy dalších dvou společností, takže na mýtnou krabičku u ní rovnou zapomeňte. Ostatně ji ani nemá, tam se používají digitální předplacené chytré karty.

Bina – Istra a Hrvatske autoceste (HAC) používají pro elektronické mýto stejnou technologii, takže ENC box zakoupený u jedné z nich funguje i u té druhé. Teoreticky.

Prakticky ne. Ne hned. Dost záleží na tom, od koho si ENC pořídíte.

ENC vs. ETC Jde o název stejného zařízení, rozdíl je jen v jazycích. ENC = Elektronička naplata cestarine (chorvatsky)

ETC = Electronic toll collection (anglicky)

Trošku lépe to má řešené Bina – Istra. Balíček „ENC NEXT“ automaticky obsahuje „roaming“ na dálnicích HAC, takže vám fungovat bude, ale beze slev. Prostě jen zaplatíte a nemusíte čekat v řadě. Pokud chcete slevy na Istrii, musíte si koupit jiný typ balíčku, ale ten zase nebude fungovat na dálnicích HAC. Má to háček. Pro tento balíček potřebujete palivovou kartu DKV, INA, MOL nebo UTA. Nebo platební kartu vydanou chorvatskou bankou. Takže nic pro turisty.

HAC mají v nabídce ENC „balíček S“, ten je pro turisty ideální. Automaticky totiž dostáváte slevu 21,74 % při použití dálnic HAC. Pokud najedete na dálnice od Bina – Istra, sleva tam není, ale aspoň zaplatíte. Tedy vlastně nezaplatíte, pokud se předem nezaregistrujete se zařízením u Bina – Istra a nevytvoříte si u nich zákaznický účet (což musíte osobně na nějakém z jejich kontaktních míst).

Pro turisty jde o velmi praktickou záležitost, jak poznat krásy chorvatských administrativních řešení.

Jak si pořídit ENC

Ale zkusit se má všechno, proto si jdeme ENC pořídit. Vybíráme si největšího provozovatele dálnic, tedy HAC. Když už to máme podstupovat jako turisté, chceme slevu.

ENC si můžete pořídit jako balíček na vybraných kontaktních místech. Většina z nich je otevřena v pracovních dnech od 7 do 20 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin. Ale některá místa fungují i nonstop.

Pro uzavření smlouvy si vybíráme přímo sídlo společnosti HAC na ulici Stjepana Širole 4 v hlavním městě Zagrebu. Tamní prodejní místo je otevřeno v pracovních dnech od 7 do 19 hodin.

Sídlo Hrvatske autoceste (HAC). (20. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Maximální doba na dálnici Na dálnici před výjezdem (tj. ještě bez uhrazeného mýta) můžete strávit max. 24 hodin.

Nejprve je potřeba vyplnit formulář. Můžete si jej vyplnit už doma a pak jej jen předáte. Jsou dvě verze:

Pokud se chcete zaregistrovat jako firma, není třeba s sebou vozit nějaké dokumenty, stačí obsluze sdělit správné údaje.

My jsme ENC registrovali na právnickou osobu – s. r. o. a celý proces zabral asi hodinu.

Základem bylo zaparkovat. To nebyl takový problém, ale parkovací automat mince odmítal a trval na tom, že si pro platbu máme stáhnout speciální mobilní aplikaci pro parkování v Záhřebu. Platba kartou přímo na automatu? Sci-fi. Je potřeba registrovat se do aplikace, přidat platební metodu atd… Zlatá Praha se zasekanými, zpomalenými, bezkontaktními parkovacími automaty.

Následně bylo potřeba vystát frontu pro informace, pak zpět vypsat formulář. Poté opět na konec stejné fronty pro uzavření smlouvy. Jeden zaměstnanec sice mluvil anglicky, ale měl jiného klienta. Samotný proces sepsání kontraktu trval asi 15 minut a s pomocí rukou a gest jsme se domluvili. Kde je vůle, tam je cesta.

Prodejní místo ENC v ústředním sídle HAC v Záhřebu. (20. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Platební kartou platíme celkem 1430,85 Kč (60 €) a dostáváme ENC box s kreditem ve výši 1371,23 Kč (54,50 €). A kdeže je tam ta sleva? Je tam schovaná, nebojte, rozebereme si to níže.

A takto vypadá krabička ENC od HAC s dokumenty po sepsání smlouvy a zaplacení. (20. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Kolik stojí ENC

První balíček se skládá (v tomto případě) z ceny samotného hardwarového zařízení a mýta. Cena mýta je vám účtována se slevou, takže platíte méně a na ENC máte větší kredit.

Cena ENC Typ balíčku ENC PAKET S 60 Zaplacená částka 1430,85 Kč (60 €) – z toho hodnota HW zařízení 357,71 Kč (15 €) – z toho hodnota mýtného kreditu 1371,23 Kč (54,50 €)

Tady vidíte, že při prvním pořízení ENC balíčku od HAC zaplatíte 60 € a dostanete kredit v hodnotě 54,50 €. Když si to přepočítáte, rozdíl je 131,16 Kč (5,50 €), které jsou pro vás ztráta. To je cena za pohodlí. Při následném dobíjení však už jen šetříte čas i peníze (pokud pojedete na dálnicích od HAC).

Sleva funguje tak, že vy dobijete nějakou částku a HAC vám automaticky připíše další kredit ve výši 21,74 % dobíjené částky.

Minimální dobití je 20 € (476,85 Kč), maximum je 999 999 999,99 €.

Slevy při používání ENC od HAC Kolik zaplatíte při dobití kreditu (příklady) Kolik dostáváte Výše slevy 20 € (476,95 Kč) 25,56 € (609,5 Kč) 21,74 % 50 € (1192,37 Kč) 69,90 € (1523,85 Kč) 21,74 % 100 € (2384,75 Kč) 127,78 € (3047,23 Kč) 21,74 %

Pokud do Chorvatska jezdíte pravidelně, ta sleva není vůbec špatná a dlouhodobě umí ušetřit peníze a samotné ENC navíc čas.

Jak dobít peníze na ENC?

Kredit na ENC se dobíjí:

1. Platební kartou online

Kredit dobíjíte platební kartou přes mobilní nebo webovou aplikaci. (Po vaší registraci do ní.)

2. SMS voucher

Můžete si zakoupit SMS poukázky v hodnotě

20 €,

50 €,

100 €,

160 €.

SMS poukázky se prodávají na těchto místech:

Adria Oil

Crodux Derivati

Hrvatska Pošta

Hrvatska Poštanska Banka

Ina

Inovine

Isak

Lukoil

Petrol

Shell (Coral)

Tifon

Zagrebačka Banka

Funguje to tak, že po zakoupení SMS poukázky pošlete SMS s tajným kódem uvedeným na poukázce a s číslem vašeho ENC zařízení. SMS posíláte na číslo 611000 (chorvatské SIM) nebo +385912080422 (ostatní SIM).

3. Bankovním převodem

Peníze na ENC můžete dobít také bankovním převodem na účet HAC.

IBAN: HR1523400091502010330

Poznámka pro příjemce: prvních 12 čísel ENC zařízení

Měna: EUR (min. 20)

Jak dlouho trvá aktivace a dobití ENC?

Po zakoupení ENC přímo na dálnicích spravovaných HAC vám bude fungovat do 30 minut. Pokud si jej koupíte u ostatních partnerů, bude fungovat do 2 hodin.

Dobití kreditu přes platební kartu nebo poukázky je během minut.

Dobití kreditu bankovním převodem pak trvá D+2.

Jak dlouho platí kredit na ENC?

Kredit platí neomezeně, tj. nepropadá.

Jak zjistíte, kolik máte peněz na ENC?

1. Web a mobilní aplikace

Nejlepší cestou je používat webovou zákaznickou administraci nebo/také ještě mobilní aplikaci HAC ENC (Android, iOS).

Tady pozor.

Po sepsání smlouvy vám přístupy na web a do aplikace začnou fungovat až následující pracovní den. A ony vám nezačnou fungovat samy od sebe, protože neznáte svoje přihlašovací údaje. O ně si totiž musíte napsat na e-mail hacencprijava@hac.hr .

Přihlašovací jméno je vaše zákaznické číslo na smlouvě, kterou dostanete.

Ale pro heslo musíte napsat (anglicky, chorvatsky) na e-mail výše, kde vám následně přijde link pro aktivaci zákaznického účtu. Poté získáte plný přístup na web i do mobilní aplikace.

Mobilní aplikace HAC ENC. (26. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Webová zákaznická aplikace pro správu HAC ENC. (26. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

2. Hovor na zákaznické centrum

Můžete zavolat na zákaznické centrum HAC a zjistíte, kolik vám zbývá peněz na ENC.

Telefonní číslo v rámci Chorvatska je 0800 0422 nebo 0800 0111.

Ze zahraničí pak +38516504899.

3. SMS

Pro zjištění zůstatku pošlete SMS na číslo 611000 (u chorvatské SIM) nebo na číslo +385912080422 (u zahraničních SIM).

Dodržte tento tvar zprávy: S pomlčka 12číselENCzařízení

Příklad: S-0123456789012

Zjištění kreditu mýta ENC od HAC prostřednictvím SMS. (26. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Zjištění kreditu mýta ENC od HAC prostřednictvím SMS. (26. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Tarify a slevy na ENC od HAC

Tabulka níže ukazuje přehled všech dostupných balíčků služeb ENC pro vozidla kategorie I (tj. osobní auta do 3,5 t a 1,9 m výšky).

Tarify a slevy na ENC HAC ENC 21,74 % ENC 33,48 % ENC 13,04 % Pevná sleva 21,74 % Sezónní sleva 33,48 % platí od 1. 11. do 31. 3. Trvalá sleva 13,04 % Kredit nepropadá Zbytek roku platí sleva 21,74 % Platí se jednou měsíčně Kredit nepropadá Vyúčtování na 1 faktuře Podmínkou platební karta vydaná chorvatskou bankou (Diners Club, Mastercard, Visa) Alternativně lze platit tankovacími kartami DKV, INA, MO a UTA

Tarify a slevy na ENC od Bina – Istra

Tabulka níže ukazuje přehled všech dostupných balíčků služeb ENC od Bina – Istra pro vozidla kategorie I (tj. osobní auta do 3,5 t a 1,9 m výšky).

Tarify a slevy na ENC Bina – Istra ENC PLUS ENC EASY ENC NEXT ENC Tunel Učka

No Limit Sleva 30 %. Na tunel Učka max. 50 % Trvalá sleva 10 % na Istrii. Beze slev. Max. 70% sleva na tunel Učka. Min. kredit 23,54 € Min. kredit 23,54 € Platí se jednou měsíčně Neomezené cestování na úseku Matulji – Vranja. Kredit platí 90 dnů Kredit nepropadá Vyúčtování na 1 faktuře Měsíční platba 47,78 € Podmínkou platební karta vydaná chorvatskou bankou (Diners Club, Mastercard, Visa) Ostatní beze slevy. Alternativně lze platit tankovacími kartami DKV, INA, MO a UTA Lze kombinovat s balíčkem ENC NEXT

Doporučení pro ENC

Pokud jezdíte do Chorvatska pravidelně, koupě ENC od HAC se vyplatí. Pokud jezdíte pravidelně hlavně na Istrii, vyplatí se podstoupit administrativní boj pro zprovoznění ENC od HAC i pro dálnice od Bina – Istra. Ovšem pokud jezdíte přes Slovinsko na severní Istrii, ENC je pro vás zbytečné.

Pro občasné cestovatele do Chorvatska je ENC zbytečná administrativní zátěž a lepší je použít platební kartu.

Na závěr máme pro vás tip na hack. Na rozdíl od běžných mýtných krabiček není chorvatské ENC registrované na konkrétní vozidlo, ale na konkrétní kategorii vozidla. To znamená, že ENC je přenosné!A v tom kontextu už to vypadá úplně jinak. ENC si tak můžete sdílet s ostatními a šetřit, takže třeba i vy si jej můžete půjčit od někoho, kdo jej už má (na stejnou kategorii vozidla). A to je docela dobrá úspora času i peněz.