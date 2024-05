Ahoj banko! Z Cetelem se stala „Hello Bank!“

Společnost Cetelem byla známou značkovou nebankovní společností, která poskytovala spotřebitelské úvěry a kreditní karty. Majitelem Cetelem byla francouzská finanční skupina BNP Paribas, která rozhodla, že ke dni 31. 5. 2015 společnost Cetelem zanikne a bude sloučena do společnosti BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod. Samotná značka Cetelem však nadále zůstala pro použití v oblasti finančních produktů. Tím ale transformace neskončila a symbolicky po 20 letech na českém trhu se značka Cetelem změnila na Hello Bank.

Pro neznalé, je to obdoba jako v případě značek Poštovní spořitelna či Era. Obě značky jsou jen značky, nikoli banky. Za značkami Era či Poštovní spořitelna stojí Československá obchodní banka, které značky patří a na jejímž základě celé systémy běží. S Hello Bank je to podobné, jde o značku, za kterou stojí francouzská BNP Paribas.

Made in France

Drobní střadatelé v Česku už pár let pomáhají vylepšovat dividendy francouzským majitelům. Do Francie tečou zisky z Komerční banky a Essoxu (Société Générale) a z Cofidisu (COFIDIS Participation, což je skládanka z Crédit Mutuel a 3 Suisses International). Komerčka a úvěrovky však mají sídlo v České republice a do ciziny tak tečou jen zisky.

S Hello Bank je to trošku jiné. Jde o čistokrevnou francouzskou banku, která v Česku působí v právní terminologii jako odštěpný závod BNP Paribas Bank SA. To znamená, že vaše vklady u Hello Bank jsou pojištěny podle francouzského práva a konkrétně u francouzského fondu pro pojištění vkladů a pro řešení krize. Vklady jsou pojištěné standardně do 100 000 € na jednoho vkladatele.





Nerozumíte? Zkusíme to jinak. Určitě znáte mBank. Tak s Hello Bank je to podobné, mBank je 100 % polská (vklady pojištěné podle polského práva) a Hello Bank je 100 % francouzská (vklady pojištěné podle francouzského práva). To jen pro pořádek, v běžném životě to nijak nepocítíte a jde jen a jen o případné (ne)sympatie k vlastníkovi banky.

Hello Bank působí pod stejnou značkou v 6 zemích:

Česko

Belgie

Francie

Itálie

Německo (na německém trhu má název Consors bank!)

Rakousko



Autor: BNP Paribas Hello Bank působí v 6 státech: v Česku, Belgii, Francii, Německu, Itálii a Rakousku.

Bez běžných poplatků

V době publikace článku v nabídce banky najdete čtyři hlavní produkty:

Půjčku a kreditku netřeba představovat, jde (zatím) o stávající produkty původní značky Cetelem se všemi původními parametry. Podíváme se proto nejprve na platební účet. (Podrobná recenze všech produktů a služeb Hello Bank se připravuje.)

Sazebník banky musíte trošku hledat, je schovaný pod záložkou dokumenty a vyžaduje hodně rolování. Má však dvě strany a je velmi jednoduchý. Stačí, že si budete pamatovat tři poplatky: za odchozí europlatbu 80 Kč, za 4. a další výběr z bankomatu v ČR 30 Kč a za výběr z bankomatu v zahraničí 125 Kč. Případně za informaci o stavu peněz na účtu 11 Kč.





Ostatní služby jsou v drtivé většině bez poplatků. Tuzemské platby jsou kompletně bez poplatků a do startu vás Hello Bank vybaví jednou plastovou debetkou a až třemi debetními nálepkami. Opět bez poplatků. Internetové bankovnictví je samozřejmost, součástí jsou i mobilní aplikace pro Android a iOS. Majitele Windows Phone potěší aspoň to, že web Hello Bank je optimalizovaný pro mobily, a mohou tak pro ovládání účtu používat přímo prohlížeč.

Za příchozí europlatby neplatíte, za odchozí dáte 80 Kč. Pozor, banka nemá eurový účet, platby se připisují na korunový a z korunového rovněž odcházejí.

Hello účet – poplatky Služba Poplatek Zřízení, vedení, zrušení účtu 0 Kč Minimální vklad 0 Kč Elektronický výpis 0 Kč Výpis poštou 50 Kč Debetní karta Mastercard 0 Kč Až 3 platební nálepky Mastercard 0 Kč (za všechny tři) Tuzemské platby 0 Kč První 3 výběry z bankomatů v ČR 0 Kč 4. a každý další výběr z bankomatu v ČR 30 Kč Výběr z bankomatu v zahraničí 125 Kč Zaslání PIN ke kartě přes SMS 0 Kč Zaslání PIN ke kartě přes poštou 100 Kč Nová karta/nálepka po ztrátě, krádeži, zničení 200 Kč Dotaz na zůstatek účtu přes bankomat 11 Kč Příchozí europlatba 0Kč Odchozí europlatba 80 Kč Zasílání vyžádaných SMS od banky (balíček měsíčně) 30 Kč Kurzová marže při platbě kartou v cizí měně 2 %

Jako vábničku si pro vás Hello Bank připravila úrokovou sazbu 0,30 % p.a. pro pásmo zůstatku do 100 000 Kč, část peněz překračující tuto hodnotu se už neúročí (ta část do 100 000 tedy ano). U spořicího účtu je limit 300 000 Kč, při překročení úroková sazba peněz překračujících 300 000 Kč rovněž klesá na nulu.

Úrokové sazby – Hello účet a Hello spořicí účet Pásmové úročení zůstatku Hello účet Hello spořicí účet 0 – 100 000 Kč 0,30 % p.a. 0,30 % p.a. 100 000,01 – 300 000 Kč 0 % p.a. 0,30 % p.a. 300 000,01 Kč a více 0 % p.a. 0 % p.a.

S hotovostí na poštu

Sazebník banky nepočítá se standardní zahraniční platbou (např. v USD, PLN, GBP apod.), takže co v něm není uvedeno, buď banka nepodporuje, anebo je bez poplatku. To je nutné ověřit v praxi. Podobně banka k oficiálnímu dni startu (1. 11. 2017) nepodporuje kontokorent.

Chybí hotovostní pokladny, nejsou ani vkladomaty. Hotovost do Hello Bank vložíte jen přes poštovní poukázku, anebo draze přes pokladnu jiné komerční banky. Pro mnoho lidí však absence (jinak drahých) hotovostních pokladen není problémem, což dokazovala rostoucí čísla klientů bank bez pokladen, jako jsou Air Bank (má ale vkladomaty), Equa bank (stále bez pokladen) či mBank (už má někde vkladomaty). Hello Bank není úplně čistě onlinová banka, má tři kontaktní místa v Brně, Ostravě a v Praze. Ta jsou už z dob Cetelem a slouží hlavně pro řešení úvěrových případů.

Nicméně hlavním obslužným kanálem Hello Bank je internetové a mobilní bankovnictví, takže snadno zaujme pozici po Zuno Bank, která měla s nástupem do online bankovního světa příliš velké oči. Na rozdíl od Zuno Bank však Hello Bank nezačíná na zelené louce. Ve svém portfoliu má stávající klienty, které může snadno oslovit, a původní značka Cetelem byla silná i v úvěrovém byznysu, proto lze očekávat, že Hello Bank v této cestě bude úspěšně pokračovat.



Autor: BNP Paribas Oficiální logo obchodní značky Hello Bank, kterou provozuje společnost BNP Paribas Personal Finance SA

Nezačíná na zelené louce

A to je vše. Jednoduché finanční produkty a jednoduchá cenová politika, není moc co dál rozebírat. Služby Hello Bank se od konkurence příliš neliší (s výjimkou designu), konkurenční banky srovnaly kroky i s poplatky. Plusem pro Hello Bank je, že neláká na nereálné výhody, jen aby nabrala nové klienty, vábničky jsou střídmé a jen pro ně se měnit banku nevyplatí.

Bylo by ale škoda nevyužít potenciál jedné značky Hello Bank na více evropských trzích, zvláště když účet je vedený přímo francouzskou bankou. Mnoho klientů by uvítalo možnost mít účet pod jednou značkou ve více zemích, ale zatím se žádné v Česku působící banky k tomuto kroku neodvážily (s mírnou výjimkou Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz, bývalé Raiffeisenbank im Stiftland).

Bude zajímavé sledovat, jak si poradí se silnou konkurencí u současných českých bank. Stávající klienti Cetelem už mají služby vyzkoušené, pro ně může být přechod impulsem. A noví klienti možná jen zkusí změnu stáje. A možná ne.