8 tipů, proč si pořídit kreditní kartu

Kreditní karty nemají valnou pověst. Nejvíce na ně nadávají spotřebitelé, kteří si ji nechali vnutit. Bez toho, aby věděli, jak se karta používá, pak na sobě nechali vydělat banku. Dá se to ale dělat i naopak.

Karty, které vrací procenta z nákupů

Chcete-li aktivně používat kreditní kartu, zaměřte se na tu, která vrací spotřebiteli určité procento zpět na karetní účet. Ačkoli většinou je suma takto vrácených peněz omezena měsíčně určitou částkou, proč na svých nákupech nevydělat?

V rámci konkurenčního boje některé banky například také odpouští poplatek za vedení kartového účtu nebo umožňují za nasbírané prostředky zpět tento poplatek uhradit.

Často má také banka ke kreditní kartě i síť partnerů, ve které můžete čerpat ještě slevy při nákupu zboží a služeb. Čtěte více: Tip na osmnáct karet, které vám vrací peníze do kapsy

Spořte si na důchod nebo se pojistěte

Kromě toho, že některé kreditky dokáží vracet procenta z nákupů zpět, jiné zase umí spořit na důchod nebo přispívat na pojištění. Za utracené peníze tak můžete sbírat body, které se vám v rámci bonusového systému přemění na peníze a převedou na účet penzijního připojištění nebo se započítají na životní pojištění. Čtěte více: Jak spořit na důchod s kreditní kartou?

Najděte si v kartě finančního spojence

Pokud se vám nelíbí spoření ani pojistka, najdete na trhu i tzv. co-brandové karty. Ty mají užší profil a nevyplatí se každému. Jde o kreditky, které vyvíjejí vydavatelé karet se svými obchodními partnery – například s leteckými společnostmi, telefonními operátory nebo sítí čerpacích stanic. Můžete s nimi například sbírat zdarma míle a získávat tak bezplatně letenky. Nebo ušetřit na pohonných hmotách, které máte při platbě kreditkou. Kromě nižších cen často také platbami sbíráte bonusové body nebo jiné výhody. Čtěte také: 30 nejlepších věrnostních programů pro každodenní slevy

Concierge služby

Na kreditní karty mohou být také navázány tzv. concierge služby. Nenarazíte na ně u karet, které nemají poplatek za vedení. Většinou se naopak jedná o dražší nebo přímo luxusní kreditní karty. V ceně ale můžete získat dobrou cestovní pojistku, ubytování v hotelu, bezplatné půjčování aut, VIP vstup do letištních salónků nebo asistenční služby (od telefonického tlumočení přes právní poradenství až po objednání pizzy).

Jak se dá ušetřit se správnou kreditkou? Podívejte se na modelový příklad a v našem srovnávači si pak najděte kartu, která vám bude vyhovovat.

Bezúročné období je základ

Kouzlo kreditní karty spočívá zejména v možnosti si od banky vypůjčit takřka zadarmo (platíte měsíční poplatek za vedení, pokud vám ho banka v rámci akční nabídky neodpustí). Bezúročné období se pohybuje většinou od 45 do 55 dnů, a pokud ho nechcete dodržet, raději na kreditní kartu zapomeňte. Úroky, které vám totiž naskáčou, pokud nebude skopni vrátit peníze včas, nepatří k těm nejnižším. (Nenechte se zmást tím, že občas banky uvádějí úrok měsíční, tedy p.m.)

Některé banky nabízejí možnost navést si inkaso z účtu a splatit naráz celý zůstatek na kartovém účtu. Vyhnete se tak nebezpečí, že na platbu zapomenete a budete si tento měsíc půjčovat draho.

Vyhněte se bankomatům

Pro většinu kreditních karet platí, že vybíráte-li hotovost z bankomatu, na pobočce nebo pomocí služby cash-back, nevztahuje se na tyto částky bezúročné období, ale od počátku jsou tyto půjčené peníze úročeny. Vyhněte se proto bankomatům nebo se ujistěte, že máte kreditku od banky, které hotovostní transakce neúročí. Nezapomeňte ani na to, že kromě úroku zaplatíte i poplatek za výběr z bankomatu, který bývá dražší než u debetní karty. Čtěte více: Hotovost z kreditky se prodraží





Máte kreditní kartu? Ano, jednu. Ano, dvě. Ano, více. Ne, ale chystám se ji pořídit. Ne, nechci kreditní kartu. Zobraz výsledek

Nejsou to vaše peníze

Prostředky, které čerpáte při použití kreditní karty, nejsou vaše. Patří bance a vy si je jenom půjčujete. V případě, že vás použití přivede do nesnází, hůře to odnesete s kartou debetní. Pokud vám například někdo zneužije debetní kartu nebo reklamujete nějakou transakci, sporné peníze se na nějaký čas zablokují. Než je banka uvolní, může vás to přivést do problémů. Trvalé příkazy nemají z čeho odcházet a vaše peníze nečinně leží u banky do doby, než je po vyřízení celého problému odblokuje.

V případě, že se toto stane s kreditní kartou, nemusí vám to způsobit tolik potíží. Jsou to peníze banky, a i když je zablokuje, máte svůj běžný účet s prostředky, na které banka sáhnout nemůže. Čtěte více: Rizika platebních karet

Úvěrová historie

Pokud berete svoje dluhy vážně, můžete používáním kreditní karty vybudovat kvalitní úvěrovou historii. Budete-li dodržovat pravidla hry a poctivě splácet, může vám to později pomoci například při žádosti o půjčku nebo hypoteční úvěr.

Na kreditní karty většinou nadávají ti, kteří je neumějí používat. Je to sofistikovaný bankovní produkt, a tak byste měli při jejím používání i přemýšlet. Pak můžete vydělávat vy na bance a ne ona na vás.