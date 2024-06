Kolem bitcoinu panuje řada mýtů. S některými jeho nevýhodami ale počítat musíte

Kolem bitcoinů koluje hodně mýtů. V dnešním dílu jsme se zaměřili na ty nejčastější.

Těžba bitcoinu zatěžuje životní prostředí

Je pravda, že těžba bitcoinů je energeticky náročná. Čím dál více jsou pro ni ale využívány obnovitelné zdroje energie. Jak jsme si říkali už ve druhém dílu, pro těžaře musí dávat celý projekt ekonomický smysl tím spíš, jak v minulosti zdražila cena elektřiny a dále s přihlédnutím k faktu, že zhruba každé čtyři roky dochází k půlení jejich odměny tzv. halvingu (který jsme zase probírali v šestém dílu naší podcastové série).

Proto se k těžbě často využívají přebytky elektřiny při vodních a solárních elektrárnách, nebo nevyužívaný metan, jenž vzniká jako vedlejší produkt při těžbě ropy a standardně se nechává jen vyhořet, čímž přispívá k emisím CO 2 . Tomáš Krause, provozovatel webu Bitcoinvkapse.cz zmínil i využití tzv. uvízlé elektřiny, která nejde využít například tam, kde jsou vyrobeny její přebytky, ale kapacita sítě už neumožňuje její transfer.

Nedávno vyšla studie, podle které pochází elektřina využitá k těžbě bitcoinu z více než poloviny z obnovitelných zdrojů. A kvůli cenám energií to bude čím dál tím víc, myslí si Tomáš.





Bitcoin používají zločinci

Tento mýtus souvisí s mylnou představou, že bitcoinu je anonymní. Faktem přitom je, že všechny transakce jsou zaznamenané v blockchainu (což je taková účetní kniha celého systému) a nejde je nijak vymazat. Nejsou to samozřejmě záznamy se jmény, ale jakmile by ti zločinci chtěli ty peníze nějak vybrat, stačí malá chyba dnes nebo za deset let a už je to dohledatelné. Navíc ty informace tam jsou už navždycky, vysvětlil Tomáš, proč zneužití bitcoinu pro trestnou činnost není zrovna chytré.

Bitcoin je jen pro „ajťáky“

Určitě je pravda, že si s bitcoinem začali pohrávat nejdříve ti, kteří mají k technologiím blízko. Dříve také nebyli třeba kryptopeněženky, takže ukládání bitcoinu bylo mnohem krkolomnější. Dnes už je svět bitcoinu ale dostupný všem, kdo o něj mají zájem. Jak jsme popisovali v předchozích dílech, pořízení bitcoinu např. na burze nebo online směnárně je velice jednoduché, stejně jako obsluha bitcoinové peněženky, kde si ho pak uložíte.

Chcete-li názornější ukázku, můžete se podívat například na videa na webu procbitcoin.cz. Pokud si chcete raději popovídat s někým z komunity bitcoinerů, najdete na portálu jednadvacet.org mapu se skupinami a připojit se k té, která je vašemu bydlišti nejblíže.

Bitcoin je drahý, nemám na to si ho koupit

Hodnota jednoho celého bitcoinu je přes 1,5 milionu korun. Kdyby se dal koupit jen vcelku, byl by záležitostí jen pro „horních deset tisíc“. Připomeňme ale, že bitcoin se dělí na menší jednotky, satoshi (1 SAT = 0,00000001 bitcoinu). Vy nemusíte nic přepočítávat na bitcoiny ani na satoshi, můžete si prostě koupit část bitcoinu za libovolný počet korun. Není třeba začínat s velkou částkou. Zvlášť, když si chcete bitcoin teprve „osahat“.

Už je pozdě, tenhle vlak už ujel

Další častý mýtus je založený na předpokladu, že hodnota bitcoinu už je tak vysoká, že se nevyplatí do něj investovat. Jasně. Určitě netvrdíme, že se zopakuje zlatá horečka z minulosti, kdy cena bitcoinu překotně rostla o stovky procent. Čím déle je tato kryptoměna déle na světě, tím cenová křivka zplošťuje. Pořád má ale růstový trend. Tohle si lidi mohli říct i v roce 2017 nebo 2018, kdy byl bitcoin za dvacet tisíc dolarů s tím, že osm let zpátky stál jeden dolar. Když by si ho koupili, mají dneska 3,5násobek. Úspěch už je, když bitcoin dokáže úspory ochránit před inflací. Loni třeba udělal 180 %. Ale samozřejmě neříkáme, že to takhle bude každý rok, zdůrazňuje Tomáš.

V desátém dílu se bavíme i o úskalích, které bitcoin má a vy s nimi musíte počítat nebo kde získat bitcoin bez identifikace, jaké jsou poplatky u bitcoinových plateb, jak s nimi pracovat a jakým směrem se asi budou vyvíjet.

