Výplata peněz věřitelům zkrachovalé Sberbank je u konce

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Insolvenční správkyně padlé Sberbank Jiřina Lužová definitivně ukončila výplatu peněz věřitelům, kteří měli u této banky pohledávky. Výplata probíhala od 18. března 2024 formou částečného rozvrhu ve výši 95 % zjištěných pohledávek, její lhůtu správkyně dvakrát prodlužovala.





Během tohoto období věřitelé dostali prostřednictvím vyplácející Komerční banky více než 99,6 % všech svých finančních prostředků, což představuje sumu přibližně 54,5 miliard Kč. Pro peníze si přišlo přes 12 tisíc věřitelů z celkových 15 tisíc. Ti, kteří se o výplatu peněz nepřihlásili, měli na účtu uloženy jen stokoruny a proto zřejmě nejevili zájem se do výplaty peněz zapojit, přestože je insolvenční správkyně opakovaně k vyzvednutí peněz vyzývala. V insolvenčním řízení tak nyní leží zbylých cca 1,9 miliardy Kč, o které se nikdo nepřihlásil.

Pokud by si tito věřitelé časem vzpomněli, že své peníze přece jen chtějí, nepřijdou o ně, ale budou si muset počkat až do finálního vypořádání na konci insolvenčního řízení. Tento proces může trvat několik dalších let a po tuto dobu nebudou mít věřitelé ke svým prostředkům přístup.