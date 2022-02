Volkswagen Financial Services povede žena, která se zapsala do historie evropského leasingu

Úvěrová společnost Volkswagen Financial Services bude mít od začátku dubna v Česku novou šéfku. Do funkce jednatelky se vrací Jiřina Tapšíková, která firmu vedla už v letech 2006 až 2015. Tehdy se ještě společnost, která se specializuje na financování vozů skupiny Volkswagen, jmenovala ŠkoFIN.

Tapšíková ve funkci střídá Reinharda Mathieua, který firmu vedl od září roku 2015. Firma se pod ním kromě jiného zařadila mezi první nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru, jež obdrželi licenci České národní banky. Jsem také rád, že jsme u nás dosáhli výrazně nižší fluktuace zaměstnanců, než je současný průměr v českých firmách, říká Mathieu. Ten se vrací do Volkswagen Bank v Německu.



Autor: Volkswagen Financial Services Jiřina Tapšíková

Jiřina Tapšíková se do Volkswagen Financial Services CZ vrací po necelých třech letech z pozice členky představenstva ve Volkswagen Bank Polska. Kromě České republiky bude mít od 1. dubna na starosti také Slovensko.

Těší mě, že se vracím do známého prostředí, kde jsem strávila 10 let jako jednatelka. I přesto, že trh s financováním vozů je velmi dynamický, jsem ráda, že i po mém odchodu si Volkswagen Financial Services udržuje pozici lídra v oblasti financování vozů, což potvrzují výsledky České leasingové a finanční asociace za loňský rok. Být první volbou řidičů při pořízení vozu bude stále mým dlouhodobým a prvořadým cílem, říká Tapšíková.

Za sebou má bohatou manažerskou minulost. Kromě již zmíněného působení ve ŠkoFINu byla pět let byla členkou představenstva České leasingové a finanční asociace a přes čtyři roky vykonávala také funkci předsedkyně představenstva této asociace. Tapšíková pracovala v rámci skupiny Volkswagen Financial Services na manažerských pozicích v České republice i ve světě. Od roku 2003 do roku 2005 působila jako ředitelka turecké dceřiné společnosti koncernu VW FS AG v Istanbulu.

V letech 2012 až 2014 byla jako první žena v historii členkou Rady Leaseurope, Federace evropských leasingových asociací. Ta zastupuje přes 2000 leasingových společností a přibližně 600 pronajímatelů aut z více než 30 evropských zemí.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, postgraduální studium na VŠE a již při práci získala titul MBA. Ve skupině Volkswagen Financial Services působí od roku 1993.