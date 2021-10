Úrokové sazby spoření už zvýšily Hello bank! a TRINITY BANK, Air Bank zvýšení připravuje

V souvislosti se zvýšením základní úrokové sazby ČNB sice zdražily úvěry, ale mohly by se začít zvyšovat úrokové sazby na spořicích produktech. Dvě vlaštovky už přiletěly, třetí je na cestě.

Air Bank plánuje, v návaznosti na aktuální zvýšení sazeb Českou národní bankou, zvýšit úroky u spořicího účtu v českých korunách. O kolik úroky na spořicích účtech našich klientů zvýšíme, oznámíme v následujících přibližně dvou týdnech , píše Jana Pokorná, tisková mluvčí Air Bank.

Naproti tomu Hello bank! dnešním dnem zvýšila úrokovou sazbu u Hello spořicího účtu z 0,60 % na 1 % p.a. v pásmu do 200 000 Kč. Nad tuto částku se vklad neúročí. Závoveň však snížila úrokovou sazbu u Hello půjčky z původních min. 5,50 % p.a. na min. 3,89 % p.a., účelová EKO půjčka od dnešního dne má garantovanou úrokovou sazbu 3,50 % p.a.

TRINITY BANK od 1. 10. 2021 zvýšila úrokovou sazbu na 1,58 % p.a. Ale netýká se to stávajících spořicích účtů, musíte si založit nový Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient (platí to pro nové i stávající klienty). Akční nabídka banky je platná do 31. 10. 2021, přičemž může být opakovaně prodlužována o měsíc (podrobné podmínky).