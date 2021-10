Česká spořitelna spouští online schůzky. S bankou vše vyřídíte přes video

Klienti České spořitelny mohou od října vyřizovat své požadavky na banku prostřednictvím online schůzek. Ty probíhají přes videohovor a plně nahrazují návštěvu pobočky, ať už jde o radu nebo sjednání produktu.. V první fázi se online schůzkám bude věnovat 500 bankéřů. Od října do konce roku už by to mělo být více než 1500 bankéřů. Banka plánuje, že na konci roku by se takto mělo odehrávat 10 % schůzek s klienty, v příštím roce by to mohla být už každá čtvrtá schůzka.

Videohovory probíhají v prostředí internetového bankovnictví George na platformě Microsoft Teams. Klienti nemusí na svůj počítač instalovat žádnou speciální aplikaci.

Videoschůzku je možné naplánovat telefonicky, od příštího roku to bude možné přímo v internetovém bankovnictví George.