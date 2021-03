Úřad práce spustil nový projekt. Šanci dává lidem hledajícím práci na zkrácený úvazek

Až čtyři tisíce lidí mohou získat zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek díky projektu s názvem Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI). Jde o nový projekt, jenž 1. března 2021 spustil Úřad práce ČR a který potrvá do 30. června 2023. Určený je lidem, co nemohou pracovat na plný úvazek. Zajistit jim má práci v rámci sdíleného pracovního místa nebo generačního tandemu. Práce v generačním tandemu je založena na předávní zkušeností. Účastnit se ho může zaměstnanec, jemuž má vzniknout v období následujících třech let nárok na řádný odchod do starobního důchodu a zaměstnanec do 30 let, který je v evidenci úřadu práce.

FLEXI je zaměřený především na rodiče vracející se do práce po skončení mateřské či rodičovské dovolené, na lidi do 30 let, jimž se opakovaně nedaří najít práci a nedostali tak příležitost vytvořit si pracovní návyky a získat potřebnou praxi. Pomoci má také uchazečům, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 12 měsíců, osobám se zdravotním postižením, nezaměstnané nad 60 let nebo lidi pečující o dítě ve věku do 10 let či o své blízké v některém stupni závislosti.

Do projektu se mohou zapojit zájemci a uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR bez ohledu na jejich vzdělání či pracovní zkušenosti, říká Viktor Najmon, generální ředitel Úřadu práce ČR.

Zaměstnavatelé, jenž se do projektu zapojí budou mít po dobu po dobu 6–12 měsíců nárok na příspěvek od ÚP ČR. V případě generačního tandemu je však podmínkou, že uzavřené pracovní poměry budou v souběhu a že firma udrží v pracovním poměru stávajícího seniorního zaměstnance dalšího půl roku po ukončení poskytování příspěvku.

Zájemci o vstup do projektu se mohou obracet na jednotlivá pracoviště úřadu práce, případně psát na e-mail flexi@uradprace.cz.