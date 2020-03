 »   »  Stát má hradit část výplaty zaměstnancům, kteří nemohou pracovat kvůli karanténě

Lenka Kašparová

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) pořádá dnes 10. března 2020 jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jeho cílem je projednání legislativního návrhu, který má zabránit propouštění zaměstnanců zasažených koronavirem. O výplatu mezd zaměstnanců by se měl s firmami podělit stát. Nový návrh by mohl být začleněn do novely Zákoníku práce, kterou momentálně ve druhém čtení projednává Poslanecká sněmovna, v návaznosti na stávající § 209 o částečné nezaměstnanosti.

Zaměstnanci v karanténě, bez možnosti nahrazení práce z domova či jinak omezení ve výkonu práce kvůli nákaze covid-19 by měli získat pomoc od státu. Naší prioritou je zamezit zbytečnému propouštění zaměstnanců, kteří dočasně nejsou schopni pracovat a ani jim nemůže zaměstnavatel poskytnout práci z domova, vysvětluje Jan Wiesner, prezident KZPS.

V tuto chvíli patří mezi nejvíce postižené odvětví turistický a hotelový průmysl. Hrozí ale rozšíření škod dominovým efektem i do dalších odvětví, zejména průmyslu a služeb včetně dopraní obslužnosti.