 »   »  České domácnosti vycházejí s příjmy snadněji, než v přechozích letech

Lenka Kašparová

Míra ohrožení takzvanou příjmovou chudobou dosáhla v roce 2019 celkem 10,1 %. V roce 2018 přitom připadal na každou jednotlivou osobu v domácnosti průměrný čistý příjem 195,1 tisíc korun. Což bylo v porovnání s rokem 2017 o 12 700 korun více. Když tato čísla očistíme o inflaci, vychází z toho reálný nárůst příjmů o 4,7 %. Podle údajů Českého statistického úřadu pak velká většina domácností se svými příjmy vychází docela snadno nebo jen s menšími obtížemi.