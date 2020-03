 »   »  Sháníte léky přes internet? Ty na předpis nekupujte

Lenka Kašparová

Přes internet dnes objednává zboží a služby řada lidí, ale při nákupu léků přes internet platí přísnější pravidla. Koupit jdou navíc jen některé druhy léků. V případě, že jste v karanténě nebo máte nějaké zdravotní potíže a doma nemáte dostatek léku, patrně vás napadne tuto situaci řešit nákupem léků z online lékárny, která má e-shop se zásilkovým výdejem.

Léky ale nejsou zboží jako každé jiné. Zákon o léčivech přesně určuje podmínky zacházení s léky, včetně jejich výdeje v lékárně či mimo ni. Nabízet léky prostřednictvím e-shopu může jenom schválená kamenná lékárna, která má tento druh výdeje povolen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Seznam všech takových lékáren je zveřejněn v databázi na webových stránkách www.sukl.cz. Navíc e-shop lékárny musí mít přímo na svých webových stránkách umístěno speciální logo. Po kliknutí na něj dojde k přesměrování na stránky SÚKL, kde se zákazník dozví, zda bylo ověření lékárny úspěšné a zda je tedy nákup bezpečný a v souladu se zákonem, uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Online lékárny mohou nabízet jen volně prodejné léky

Lékárny mohou v e-shopech prodávat jenom léky registrované v České republice a současně volně prodejné. Tedy léky, jejichž použití je při samoléčbě bezpečné. Léky na předpis tedy v e-shopech nehledejte. Pokud byste přece jen narazili například na antibiotika, můžete jejich koupí ohrozit své zdraví. Při neodporném skladování totiž není jisté, zda si lék zachoval své základní vlastnosti jako je jakost, účinnost a bezpečnost. Rizikové je také objednávání léku na předpis ze třetích zemí. Často se jedná o padělky, a není zaručené, že obsahují účinnou látku.