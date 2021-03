Sberbank zkrátí otevírací dobu poboček, po ní se lze ale objednat

Sberbank se rozhodla dočasně upravit otevírací dobu poboček. Ráno budou otevřeny dle standardní otevírací doby, odpolední provoz však vždy skončí v 16 hodin. Standardem je polední pauza 12–13 hodin. Na pobočkách v obchodních centrech je otvírací doba prodloužená dle provozu OC.

Banka zavedla možnost rezervovat si schůzku na pobočce předem kontaktováním osobního bankéře, využitím rezervačního formuláře, emailu nebo telefonu na pobočku. Umožňuje domluvit si schůzku i mimo otevírací dobu pobočky.