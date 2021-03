Kaufland začne testovat své zaměstnance na Covid-19, antigenní testy bude ale i prodávat

Obchodní řetězec Kaufland pro své zaměstnance opatřil 150 tisíc antigenních testů. Ti se tak od pondělí 8. března 2021 budou moci nechat bezplatně otestovat přímo na svém pracovišti. Na všech našich prodejnách a na centrále jsme připravili testovací místnosti. V logistice a masozávodě bude testování probíhat v testovacím kontejneru přes externího poskytovatele. Samotný proces testování je také již definován, přiblížila Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland s tím, že firma pro zaměstnance nakoupila také více než 2 miliony kusů roušek a respirátorů.



Autor: Kaufland Česká republika v.o.s. Testování zaměstnanců Kauflandu. (5. 3. 2021)

Kaufland však chystá antigenní testy na Covid-19 i do prodeje pro zákazníky. V nejbližších dnech bude v jeho prodejnách možné zakoupit antigenní testy s odběrem z nosu, ve druhé polovině března přidá do nabídky druhou variantu testu, která vir dokáže detekovat ze slin. Pro prodej obou modelů rychlotestů na český trh ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku.

První typ antigenního testu, který bude v Kauflandu dostupný, se jmenuje Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test. Funguje na principu odebírání vzorků při výtěru z přední části nosu. Výsledky se posuzují vizuálně po 15 až 30 minutách. Podle klinických testů odhalí přítomnost viru s přesností 98,8 procenta. Výrobcem je čínská společnost ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.



Autor: Kaufland Česká republika v.o.s. Kaufland začne prodávat antigenní testy na Covid-19. (5. 3. 2021)

Druhý produkt se jmenuje NEWGENE Novel Coronavirus Detection Test Kit a dovede zjistit přítomnost Covid-19 ze slin. Vyhodnocení je možné do 15 minut. Klinické srovnání u tohoto testu vykázalo přesnost 95,8 procenta. Výrobcem je čínská společnost New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. Průměrná cena testu je okolo 150 Kč.

Pokud byste preferovali nečínské výrobky, v Česku jsou (už mimo Kaufland) k dispozici například také singapurské testy s názvem Smart Covid, opět povolené výjimkou MZČR. Výrobcem testů je singapurská spolešnost SINGAPORE DIAGNOSTICS PTE. LTD spadající pod Singapore Medical Laboratories, Inc. O prodej těchto testů se stará česká společnost nanoSPACE s. r. o. Test vychází na 120–160 Kč podle množství.