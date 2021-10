S.r.o. za korunu jen na chvíli? Ministerstvo uvažuje o další změně

S novým Občanským zákoníkem vstoupil v platnost také Zákon o obchodních korporacích, o jehož dopadech jsme vás informovali v článku Nový zákon o obchodních korporacích: Jak vás ovlivní?

Jedním z důsledků jeho účinnosti je také možnost založit s.r.o. se základním kapitálem ve výši jedné koruny. Co se naopak nezměnilo je povinnost splatit peněžitý vklad na zvláštní bankovní účet. Teprve až notáři banka potvrdí splacení zmíněné jedné koruny, můžete vás ten zapsat do obchodního rejstříku.

Ministerstvo spravedlnosti ale nyní uvažuje o tom, že tuto možnost opět zruší s tím, že je snadné ji zneužít pro tzv. karuselové podvody na DPH. Hospodářská komora ČR (HK ČR) se záměrem nesouhlasí a namítá, že tento krok naruší podnikatelské prostředí a nepřispěje ani k podpoře začínajících podnikatelů.

Sotva snížení kapitálu začalo platit, už má být zrušeno, přitom právě stabilita a neměnnost pravidel je jedním z hlavních stavebních kamenů kvalitního podnikatelského prostředí. Domníváme se, že se jednokorunová možnost založení společností za uplynulý rok v žádném případě nestihla dostat do povědomí začínajících podnikatelů, upozorňuje HK ČR ve své zprávě a zdůrazňuje, že zvýšení základního kapitálu je i v rozporu s evropskou směrnicí o podpoře malého a středního podnikání.

Podle HK ČR je podnikání prostřednictvím s.r.o ve srovnání s formou OSVČ pro stát výhodnější i z hlediska daňového anebo budoucího penzijního zabezpečení těchto osob .