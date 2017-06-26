Reklamovat můžete i svůj účes od kadeřníka

Možnost reklamovat zboží ještě dva roky po jeho koupi, zná každý spotřebitel. Méně si jich uvědomuje, že stejně tak mají právo reklamovat i služby. Třeba ty od kadeřníka za křivý účes, zkaženou barvu nebo vypadávající prodloužené vlasy.
V kadeřnictví vlastně uzavíráte smlouvu o dílo, která nemusí být písemná. Kadeřník musí postupovat řádně a v souladu s vašimi pokyny, proto byste ho ve vlastním zájmu měli co nejpodrobněji seznámit se svou představou. Kadeřník se musí řídit vaším přáním, měl by vás ale upozornit na důsledky v případě, že je nevhodné např. s ohledem na typ vlasů.
Nejste-li už v průběhu spokojení a přes danou příležitost k nápravě se ne a ne s kadeřníkem shodnout, můžete využít zákonného práva od smlouvy odstoupit, lze-li důvodně očekávat, že výsledek nebude odpovídat zadání či bude trpět nedostatky. Je však vaší povinností zaplatit práce do té doby již vykonané, kupříkladu umytí vlasů, radí Lukáš Zelený z právního oddělení dTest s tím, že ještě před zaplacením byste měli zkontrolovat, zda účes odpovídá požadavkům.
Zaplatit byste podle Zeleného měli až po případných vyžádaných úpravách, tedy poté, co kadeřník ze své strany naplní smlouvu.
Tím, že je dohoda ústní, byste obsah a následný rozpor výsledku s objednávkou později dokazovali jen těžko.
Pokud kadeřník nepostupuje řádně s odbornou péčí, trpí, podle Zeleného, z právního hlediska výsledek jeho činnosti vadou.
Vadami se v případě kadeřnických služeb rozumí například nepřesný, nerovný, nesouměrný sestřih, nevyvážené prostříhání, nerovnoměrné rozvržení barvy, nedostatečné připevnění nových vlasů a jejich vypadávání, neúměrné zatížení vlasů zákazníka při prodlužování. Nejčastější příčinou bývá nedbalé provedení či špatný odhad, vysvětlil Zelený a dodal, že vady provedení, vyjdou-li dodatečně najevo po uhrazení ceny služby, už mohou být pouze předmětem reklamace.
V tento okamžik už nelze namítat, že střih či odstín, které jste zhlédli a posvětili zaplacením, nesouhlasí s původní objednávkou, upozornil. Pokud uplatňujete reklamaci, kadeřník vám o ní musí vystavit písemné potvrzení.
Pamatovat byste měli na to, že u účesu neplatí klasická záruční doba – kadeřník odpovídá jen za výsledek v okamžiku dokončení práce.
Skryté nedostatky, jež jsou nepochybně důsledkem porušení povinnosti kadeřníka postupovat při plnění smlouvy řádně, oznamte, jakmile vyjdou najevo. Záleží na povaze vady, ale primárním nárokem je bezplatná oprava. Nedá-li se vada odstranit, můžete žádat slevu z ceny, upřesnil Zelený.
Jiná situace podle něj nastává, pokud dojde například ke škodě na vašem majetku (obarvení oděvu apod.) nebo na zdraví (vypadávání vlasů nebo nechtěné střihnutí). V takovém případě máte nárok na finanční kompenzaci.
Pro vyčíslení skutečné škody je nezbytné vše řádně zdokumentovat, případně kontaktovat podle potřeby i lékaře či soudního znalce, z jejichž zprávy může vycházet soud v následujícím sporu, dodal Zelený.