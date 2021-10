Pojišťovna VZP odchází z asociace pojišťoven. To je dobře, kontruje asociace, nemáte důvěru

Pojišťovna VZP (PVZP) se rozhodla vystoupit z České asociace pojišťoven, o svém kroku informovala v tiskové zprávě ve středu 13. 10. 2021. Odchodem z asociace chce PVZP věnovat více času zákonem svěřenému úkolu v oblasti zdravotního pojištění cizinců .

PVZP chápe, že Česká asociace pojišťoven je asociací všech členských pojišťoven a není jednoduché v rámci asociace sladit tento veřejný zájem daný zákonem s ryze tržním pojetím soukromého zdravotního pojištění. Považovala za korektní požádat prezidium ČAP o vystoupení z této asociace, aby se mohla plně věnovat tomuto zákonem svěřenému úkolu a současně nestavěla ČAP do složité situace ochrany zájmů všech členských pojišťoven. Považuje své dosavadní členství v ČAP za přínosné a děkuje za dosavadní spolupráci, uvádí pojišťovna ve svém tiskovém vyjádření.

Monopolní pojištění poškozuje všechny

Že se vztahy PVZP a ostatních komerčních pojišťoven zhoršily bylo zřejmé již v září, kdy PVZP obvinila konkurenci, že podvádí. Na nekalé praktiky si stěžovala u státních orgánů, jako byly Česká národní banka a Ministerstvo vnitra ČR. Stížnost zaslala také České asociaci pojišťoven.

Celá kauza je spojená s novelou zákona o pobytu cizinců, která nabyla účinnosti 2. 8. 2021. S novelou totiž Pojišťovna VZP získala exkluzivitu (monopol) při sjednávání tohoto typu pojištění, a to až do 2. 8. 2026, tj. na 5 let. Během tohoto období cizince nelze jinak pojistit než právě u Pojišťovny VZP.

Na dotaz Měšce prezidium České asociace pojišťoven reagovalo, že si váží předchozí spolupráce s PVZP v jiných oblastech . Ale v další reakci nijak PVZP nešetřilo:

Prezidium České asociace pojišťoven vítá rozhodnutí Pojišťovny VZP, a.s. opustit asociaci. Prezidium ČAP ostatně již vyzvalo Pojišťovnu VZP, a.s. k odchodu z asociace nejen kvůli porušování etických pravidel, ale především pro ztrátu důvěry v její dobré úmysly.

Prezidium je přesvědčeno, že zavedený monopol nejen odporuje evropskému i národnímu právu, poškozuje samotné cizince i poctivé zprostředkovatele, ale především je toho názoru, že k nápravě stavu na trhu pojištění cizinců mohly být zvoleny účinné metody regulace nenarušující tržní prostředí. Některé z nich jsme zákonodárcům jako asociace pojišťoven i nabízeli. Toto řešení hodlá asociace pojišťoven dale prosazovat právě proto, aby byl vyvážen komerční a veřejný zájem při zachování toho, co je vždy v nejlepším zájmu subjektů na trhu i spotřebitelů, tedy zdravé konkurence. Jakkoli je monopolem postižena jen čtveřice z 26 členů asociace, považuje prezidium ČAP za nutné domáhat se práva v zájmu celého trhu pojišťoven.

Monopol na pojišťování cizinců PVZP získala podruhé. Poprvé to bylo v letech 1995 – 2006.