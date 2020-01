 »   »  STUDENT AGENCY umožní bezplatné storno letenek do Iránu a Iráku

Lenka Kašparová

Společnost STUDENT AGENCY se rozhodla vzhledem k eskalaci napětí na blízkém vchodě umožnit cestujícím bezplatné storno letenky do Iránu a Iráku.

S ohledem na aktuální situaci si u nás mohou zákazníci bezplatně změnit či stornovat letenky pro lety do Iránu a Iráku u vybraných dopravců. Všechny lety budou odbaveny a obslouženy dle letového plánu, přesto si my i dopravci uvědomujeme, že ne všichni zákazníci chtějí do zemí v těchto dnech vycestovat a nabízíme jim proto tuto možnost, komentuje to Věra Janičinová, obchodní ředitelka letenek od STUDENT AGENCY.

Ročně z ČR do Iráku a Iránu cestují stovky lidí. Nejedná se tedy o masově vyhledávané turistické cíle.