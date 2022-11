Noví zákazníci Skip Pay získají 1500 Kč na nákupy, za které mohou zaplatit do 20. ledna

Autor: Shutterstock

Odložená platba je úvěrový produkt, jež umožňuje objednat zboží či službu, za které zaplatíte za dva týdny, nebo i později.

Fintech Skip Pay (přejmenovaný Mall Pay) umožní uhradit odložené platby za nákup dárků až v lednu. Zákazníci s ověřeným účtem Plus budou mít na úhradu čas do 20. ledna 2023.





Prodloužení splatnosti je bez poplatku a navýšení a vztahuje se na všechny nákupy provedené kartou SkipPay v kamenných i internetových obchodech od listopadu do konce prosince 2022.





Kromě odložené platby zákazníci získají také automatické bezplatné prodloužení záruky vybraných výrobků (např. elektronika) na tři roky nebo připojištění proti ztrátě, odcizení nebo rozbití zboží.

Noví zákazníci s ověřeným účtem Plus také mohou získat 1500 Kč na první nákup přes fintech. Prémie jim bude odečtena z vyúčtování v lednu, takže za nákupy zaplatí o to méně.

Skip Pay také nedávno spustil novou službu Třetina. Jak vyplývá z názvu, umožňuje zaplatit za nákup běžnou platební kartou jen třetinu ceny a zbytek douhradit ve dvou splátkách.

Při nákupu totiž zároveň potvrdíte, že souhlasíte s automatickou úhradou zbylé částky ve dvou samostatných splátkách. Ty se pak automaticky strhnou z karty po 30 a 60 dnech od nákupu (zákazník ale může nákup doplatit i kdykoli dříve). Odložení platby je v takovém případě bez navýšení a poplatků.

Klienti Skip Pay, který používají ověřený účet Plus, mohou Třetinu využívat ihned a první platbu zaplatit svojí běžnou platební kartou. U nových zájemců před nákupem ještě probíhá online ověření prostřednictvím bankovní identity BankID). V první fázi je limit nákupu stanoven na 3 – 15 tis. Kč.

Skip Pay svou Třetinu spustil na e-shopech s platební bránou Comgate (cca 13 tis. e-shopů).

Zákazníci fintechu by ale měli brzy dostat šanci nakupovat na třetiny i v kamenných obchodech s tím, že nákup vyřeší s proškolenou obsluhou ve svém chytrém telefonu.

Data potvrzují, že řada zákazníků se z online prostoru vrací zpět do kamenných prodejen. A velká část obchodníků je tím zaskočena. Sice mají i v prodejnách totožné ceny jako na internetu, online však nabízí výrazně širší paletu služeb, uvedl Richard Kotrlík, CEO Skip Pay s tím, že fintech chce umožnit zákazníkům nakoupit fyzicky, ale s výhodami online prodeje.

Podle Kotrlíka, který se přesunul do čela fintechu z postu finančního ředitele poté, co společnost kompletně převzala ČSOB, fintech chystá také možnost rozložit vyúčtování do několika splátek.

Dále je podle něj v plánu umožnit zákazníkům jednoduché vrácení nevhodně zvoleného zboží na pár kliknutí, zrychlené řešení reklamace nebo pojistné události kryté z pojištění ke Skip kartě.