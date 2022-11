Nová služba Třetina umožní rozložit platbu nákupu na třetiny bez navýšení. Dostane se i do kamenných obchodů

Autor: Shutterstock

Odložená platba je úvěrový produkt, jež umožňuje objednat zboží či službu, za které zaplatíte za dva týdny, nebo i později.

Fintech Skip Pay (bývalý Mallpay), který poskytuje odložené platby, spustil novou službu Třetina. Jak vyplývá z názvu, umožní zaplatit za nákup běžnou platební kartou jen třetinu ceny a zbytek douhradit ve dvou splátkách.





Při nákupu totiž zároveň potvrdíte, že souhlasíte s automatickou úhradou zbylé částky ve dvou samostatných splátkách. Ty se pak automaticky strhnou z karty po 30 a 60 dnech od nákupu (zákazník ale může nákup doplatit i kdykoli dříve). Odložení platby je v takovém případě bez navýšení a poplatků.





Klienti Skip Pay, který používají ověřený účet, mohou Třetinu využívat ihned a první platbu zaplatit svojí běžnou platební kartou. U nových zájemců před nákupem ještě probíhá online ověření prostřednictvím bankovní identity BankID. ) V první fázi je limit nákupu stanoven na 3 – 15 tis. Kč.

Skip Pay nyní svou Třetinu spouští na e-shopech s platební bránou Comgate (cca 13 tis. e-shopů). V současnosti navazuje spolupráci i s portály Travelking, MůjKoberec.cz nebo Benlemi.cz.

Zákazníci fintechu by ale měli brzy dostat šanci nakupovat na třetiny i v kamenných obchodech s tím, že nákup vyřeší s proškolenou obsluhou ve svém chytrém telefonu.

Data potvrzují, že řada zákazníků se z online prostoru vrací zpět do kamenných prodejen. A velká část obchodníků je tím zaskočena. Sice mají i v prodejnách totožné ceny jako na internetu, online však nabízí výrazně širší paletu služeb, uvedl Richard Kotrlík, CEO Skip Pay s tím, že fintech chce umožnit zákazníkům nakoupit fyzicky, ale s výhodami online prodeje.

Zákazníci, kteří mají u fintechu ověřený účet mohou pro platby využívat Skip kartu, která nabízí k zaplacenému zboží jeho pojištění bez poplatku nebo bezplatné prodloužení záruky o rok. Okruh služeb poskytovaných k odloženým platbám, by se měl přitom dál rozšiřovat. Chystáme možnost rozložit vyúčtování do několika splátek, uvedl Kotrlík, který se přesunul do čela fintechu z postu finančního ředitele poté, co společnost před pár týdny kompletně převzala ČSOB.

Dále je podle něj v plánu umožnit zákazníkům jednoduché vrácení nevhodně zvoleného zboží na pár kliknutí, zrychlené řešení reklamace nebo pojistné události kryté z pojištění ke Skip kartě.