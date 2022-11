mBank předčasně ukončila akci s cashbackem 2000 Kč za používání eKarty

Autor: mBank S. A.

V úterý 15.11. 2000 mBank předčasně ukončila akci, ve které nabízela cashback až 2000 Kč za internetové platby provedené její eKartou. Kdo před tímto datem splnil ostatní podmínky akce a provedl eKartou aspoň 1 platbu, může ještě do 15.12. 2022 provádět další platby, které se do cashbacku zahrnou. Kdo dosud eKartu nepoužil, šanci na tento cashback už nemá.





Zájem o eKartu byl tak velký, že jsme se rozhodli akci v prvním kroku ještě prodloužit, ale k 15. 11. 2022 jsme ji nakonec museli i tak ukončit, napsala mBank svým klientům.





Původně akce platila do zařazení 12 000 účastníků (stávající klienti), nebo do otevření 10 000 účtů (noví klienti), nejpozději však do 15. 12. 2022.

Nabídka mBank byla velmi velkorysá. Při použití eKarty klientům vrátila to, co s ní bylo uhrazeno, max. 2000 Kč, s výjimkou drobých výluk.