mBank rozdává 2000 Kč na podporu bezpečných online plateb kartou. Dosáhne na ně každý

Říkejte tomu třeba dárek od mBank na Vánoce, anebo podpora bezpečného placení. Tak či onak mBank má od pondělí 17. 10. 2022 akční nabídku, kterou nelze odmítnout. Při použití eKarty vám vrátí to, co s ní zaplatíte, max. 2000 Kč.

Akce platí do zařazení 12 000 účastníků (stávající klienti), nebo do otevření 10 000 účtů (noví klienti), nejpozději však do 15. 12. 2022.

Jděte do toho, nemáte co ztratit. Ukážeme si, co pro to musíte udělat a jaké jsou výluky.

Už máte účet v mBank

Pokud už jste klienty mBank a máte mKonto nebo mKonto #navlastnitriko, můžete akci snadno využít po splnění jedné ze dvou podmínek. Obě vám zaberou maximálně 5 minut.

Jestliže už máte „starou“ eKartu, stačí se zaregistrovat do akce.

Pokud ještě eKartu nemáte, stačí, kdy si ji pořídíte. To uděláte přes internetové nebo mobilní bankovnictví. eKarta je připravena k použití během pár minut.

(Podrobné podmínky pro stávající klienty.)

Nemáte účet v mBank

Otevřete si v mBank účet. Na pobočce, nebo online.

Po aktivaci účtu si pořídíte eKartu.

(Podrobné podmínky pro nové klienty.)

eKarta je velmi bezpečný finanční produkt eKarta od mBank vznikla téměř před rokem. Jde o předplacenou platební kartu, která je striktně oddělena od vašeho běžného účtu v mBank a je určena pro platby v online prostředí. Vlivem toho, jak je vytvořena, ji lze bez obav používat i u rizikových transakcí. Jednoduše na kartě necháte jen tolik peněz, které potřebujete k platbě (nebo o které si můžete dovolit přijít). Kartu můžete kdykoli zrušit a peníze okamžitě vybít zpět na váš běžný účet v mBank.

Přesné podmínky

Pokud splníte podmínky mBank, máte nárok na odměnu odpovídající celkové částce internetových plateb provedených eKartou a zaúčtovaných v době trvání akce, max. však 2000 Kč.

V překladu to znamená, že když během akce zaplatíte eKartou např. celkem 808,11 Kč, mBank vám dá odměnu 808,11 Kč. Když kartou zaplatíte celkem 5000 Kč, dostanete odměnu max. 2000 Kč.

Nezapomeňte, že eKartu od mBank nelze používat při platbě v „kamenných“ obchodech, musí jít o platbu na internetu. Kdekoli v Česku i v zahraničí. Platba na internetu je přitom i třeba platba mobilní aplikací při tankování pohonných hmot. Takto v podstatě získáte i skoro plnou nádrž na účet banky.

Můžete nakupovat vícekrát, mBank pak částku sečte dohromady.

Pokud máte na účtu spolumajitele, odměnu lze získat jen jednou, stropem jsou ty 2000 Kč po společný účet.





mBank vám odměnu vyplatí do 60 dnů po splnění podmínek.

Akce končí nejpozději 15. 12. 2022 a do téhož data musí dojít k zaúčtování transakcí, které se do odměny počítají.

Výluky z odměny

Z akce pro vyplacení odměny jsou ve výlukách tyto transakce:

u sázkových společností a společností provozujících jakoukoliv formu hazardu či kasina,

u společností poskytujících finanční a pojišťovací služby (například Revolut, Curve, PayPal), včetně plateb zprostředkovaných těmito společnostmi,

u společností umožňujících investice do cenných papírů a kryptoměn,

převody na platební účty nebo dobíjení předplacených karet.

To znamená, že pro odměnu se nepočítají např. platby pojistného pojišťovnám.