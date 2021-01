Komerční banka spustila pilotní provoz Bankovní identity

Komerční banka zahájila v pondělí 25. ledna 2021 pilotní provoz Bankovní identity. Do 7. února 2021 jej budou testovat desítky zaměstnanců banky. Pro běžné uživatele se systém, do kterého budou mít přístup přes své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, spustí na konci února.

Naším cílem je nabídnout využití Bankovní identity jak v digitálních službách státní správy, tak v digitálních službách komerčních subjektů všem našim klientům. Nejdříve je ale třeba ověřit, že vše běží, jak má, a případná slabá místa odstranit, proto pilotní fázi řešíme v počátku interně, říká Jakub Vlček, manažer pro Bankovní identitu v KB.

Od 8. února se do testování zapojí i ostatní zaměstnanci banky a vybraní klienti. V ostrém provozu, který je naplánovaný na konec února pak budou moci klienti využívat Portál občana se všemi jeho službami. Mezi nejčastější žádosti v Portálu občana patří například bodové hodnocení řidiče, rejstřík trestů, živnostenský rejstřík či žádost o využití údajů z Registru obyvatel.

Přihlašování přes bankovní identitu letos v lednu spustila i další česká banka. Jak jsme vás informovali v článku: ČSOB oficiálně spustila přihlašování do Portálu státní správy přes bankovní identitu.

Testování bankovní identity by během ledna a následujících měsíců tohoto roku měly ukončit i další tuzemské banky. Akreditaci od České národní banky v minulém roce získala také Čeká spořitelna. Bližší informace najdete v článku: Na úřad i do banky budou stačit jedny přihlašovací údaje.