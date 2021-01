ČSOB oficiálně spustila přihlašování do Portálu státní správy přes bankovní identitu

ČSOB umožňuje přihlašování do Portálů státní správy prostřednictvím údajů, které klienti banky používají při přihlášení ke svému bankovnictví, jde o takzvanou bankovní identitu, jenž zná pouze uživatel. Banka oznámila, že ke 13. 1. 2021 ukončila testovací provoz a oficiálně službu spustila. Pokud patříte k jejím klientům, můžete si nyní po přihlášení do Portálu státní správy například ověřit platnost svých dokladů, nahlédnout do bodového systému řidiče, vyzvednout e-recept nebo založit datovou schránku.

Jsme nadšeni z toho, že se nám podařilo mezi prvními spustit bankovní identitu a nabídnout ji našim klientům. Už teď je jisté, že klienti ušetří mnoho času u činností, u kterých by jinak museli navštěvovat úřad, lékaře či jinou instituci. Řidiči navíc získají perfektní přehled o svém bodovém stavu. Jedná se o velmi bezpečnou službu, která je zdarma a bez jakýchkoliv poplatků, říká Michaela Lhotková, výkonná ředitelka za oblast Inovace a Digital.

Pro přihlašování používáte své uživatelské jméno a heslo. Získáte tak rychlý přístup k základním informacím a službám. Dále je možné využít bezpečnější dvou-faktorové ověření, kdy je potřeba přihlášení potvrdit kódem z SMS, mobilní aplikací ČSOB Smart klíč nebo certifikátem pro plný přístup ke službám daného partnera. Nová služba se totiž bude neustále rozšiřovat a nabízet uživatelům nové možnosti využití.

ČSOB v první polovině roku plánuje také postupný přechod retailových klientů k službám ČSOB Identity, čímž dojde k nahrazení stávajícího způsobu přihlašování do internetového a mobilního bankovnictví ČSOB. V druhé polovině roku půjde využívat ČSOB Identitu i pro přihlašování k soukromým poskytovatelům služeb, mezi které patří dodavatelé energií, e-shopy a podobně.

ČSOB Identitu si můžete sjednat přímo v ČSOB Internetovém bankovnictví nebo na jakékoliv pobočce ČSOB. Pokud splňujete zákonné podmínky, v případě banky se jedná zejména o evidovaný platný doklad totožnosti vydaný českým státem, dojde následně k automatické registraci (ověření totožnosti oproti státním registrům). Poté můžete začít služby ČSOB Identity ihned využívat.

Testování bankovní identity by během ledna a následujících měsíců tohoto roku měly ukončit i další banky. Akreditaci od České národní banky v minulém roce získala také Čeká spořitelna. Bližší informace najdete v článku: Na úřad i do banky budou stačit jedny přihlašovací údaje.