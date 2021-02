Když vaše nezletilé dítě nestuduje a nepracuje, musíte platit jeho pojistné

Pokud vaše nezletilé dítě není přihlášeno k žádnému studiu, ani není registrované na úřadu práce, zdravotní pojišťovna u něj neregistruje žádného plátce pojistného. Tím bývá zpravidla stát, zaměstnavatel, nebo sám pojištěnec jakožto OSVČ. Jestliže ale žádného plátce pojišťovna neregistruje, zařadí vaše dítě do kategorie "osoba bez zdanitelných příjmů. Takový pojištěnec si musí platit pojistné na zdravotní pojištění sám, a pokud tak nečiní, stává se dlužníkem. Ani v případě, kdy je osobou bez zdanitelných příjmů nezletilý, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění neukládá zákonným zástupcům povinnost platit za nezletilého pojistné, říká Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Tuto povinnost však máte například u regulačních poplatků. Tam zákon o veřejném zdravotním pojištění říká, že povinnost hradit poplatky má sám pojištěnec, nebo jeho zákonný zástupce.

Oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně však máte vy jakožto zákonný zástupce. Nezletilé dítě je totiž řazeno mezi „osoby s omezenou svéprávností“, za něž musí tuto povinnost splnit zákonný zástupce. Změnu pak musíte oznámit do 8 dnů od dané události.

Za nezaopatřené děti platí pojistné automaticky stát, ale pouze do ukončení povinné školní docházky. Pak se toto zařazení vztahuje už jen na toho, kdo se soustavně připravuje na budoucí povolání, případně nemůže studovat ani vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu nemůže vykonávat výdělečnou činnost. Horní věkovou hranicí je 26 let. Po skončení povinné školní docházky se považuje za nezaopatřené také dítě do 18. roku věku, které je vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Pokud se tedy dítě nezapíše do školy, ani nenastoupí do práce, ale ani se nezaregistruje na úřadu práce, musí za sebe každý měsíc zaplatit 1647 Kč jako osoba bez zdanitelných příjmů.