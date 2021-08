Jak se nenapálit při nákupu na e-shopech?

Nakupování v internetových obchodech láká příznivějšími cenami i větším pohodlím, než nabízí pobíhání po kamenných prodejnách. Zároveň je to ale ideální prostředek k tomu, jak napálit spotřebitele a vyhnout se přitom přímému kontaktu. Jak byste se měli chovat, abyste riziko výběru špatného e-shopu alespoň snížili?

Krátká prověrka na internetu

Pokud nenakupujete na velkém ověřeném e-shopu, ověřte si jeho kvalitu nejprve na internetu. Hledejte reference a zkušenosti zákazníků a podívejte se i na stránku obchodu na sociálních sítích, kam se spotřebitelé často obrací se svými stížnostmi.

Pozor na příliš výhodné nabídky

Ať už je pro vás sleva sebelákavější, snažte se udržet emoce na uzdě v případě velice výhodných cen, které jsou výrazně nižší než u ostatních nabídek obdobného zboží. Může se jednat například o zahraniční dovoz elektroniky nekompatibilní v České republice. Přístroj pak nemusí správně fungovat a zákazník je nucen shánět dodatečné příslušenství, například další nabíječku, upozornil Zbyněk Malý ze společnosti Anect. Nebo se může rovnou jednat o podvodný e-shop. Vždy hledejte na internetu u neznámých obchodů reference. Pokud chybí nebo se objevují dvojí reference, výrazně pozitivní a výrazně negativní, může se jednat o podvod, kde si ale pachatelé zajišťují pozitivní reference brigádníky, které je na internet umisťují za peníze.

Se sdělováním osobních údajů opatrně

Při nákupu online na sebe prozrazujte jen to, co je nezbytně nutné. E-shop by měl nabízet možnost nákupu s registrací i bez ní. V případě registrace je nutný souhlas se zpracováním údajů, kde se píše, po jakou dobu budou data uchovávána. Registrace může znamenat slevy při dalších objednávkách, akční nabídky, ale také častější e-maily s obchodní nabídkou, která by v jiném případě měla formu nevyžádané pošty.

Bez registrace zadáváte data jednorázově pro každý dílčí obchodní případ a po jeho skončení musejí být podle zákona vymazány.

Při vyplňování osobních údajů důrazně doporučuji všímat si, zda se jedná o bezpečný kanál a komunikace je šifrovaná – v adresním řádku prohlížeče nebude před adresou e-shopu uvedeno http://, ale https://. Kupující tak bude mít jistotu, že se k informacím nedostane třetí strana, vysvětlil Malý.

Opět ty obchodní podmínky

Je to nuda, protože to opakuje každý, ale prostudovat obchodní podmínky u neznámého e-shopu je základ. Zvlášť tu část, která se věnuje případům, kdy chcete zboží reklamovat nebo vrátit. Musíte zde tedy najít reklamační řád s postupem vrácení zboží.

Ze zákona má zákazník nárok na opravu/výměnu zboží s maximální dobou vyřízení reklamace do 30 dnů a možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od provedení nákupu, informoval Malý. Některé e-shopy nabízejí také úhradu poštovného při vracení zboží, což se může hodit zejména při nákupu ze zahraničí.

Kartou, nebo na dobírku?

Platíte-li za zboží v neznámém e-shopu, promyslete možnost dobírky nebo osobního odběru. Pokud chcete platit kartou, ideální je mít pro platby na internetu určenou jednu kartu, kde si povolujete limity sami a vždy jen pro konkrétní platbu a poté je zase snížíte na nulu, abyste zabránili jejímu případnému zneužití.

Využít můžete také elektronickou peněženku PayPal, kdy platíte přes prostředníka. Obchodník se k vašim údajům o kartě nedostane ale okamžitě přitom vidí, že se platba připsala.