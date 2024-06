Dovolená: Kdy vás z ní šéf může odvolat? Otázky a odpovědi

Autor: Depositphotos

Kdo rozhoduje o vaší dovolené?

Podle zákona určuje termín dovolené zaměstnavatel. I když to ve spoustě firem chodí tak, že zaměstnanci nahlásí, kdy si chtějí dovolenou, a je jim povolena. Ovšem například ve výrobních podnicích musí vedení dbát na to, aby se výroba nezastavila v nepravou chvíli. Potom často nařizují celozávodní dovolené, které jsou pevně dané. Nebo se na jednotlivých úsecích dbá na to, aby neodjeli pryč všichni najednou,“ říká Tomáš Pavlíček z portálu Prace.cz.

Vedoucí s vámi konzultovat termín dovolené nemusí a klidně vám ji může naplánovat na někdy úplně jindy. Aby vám mohl dovolenou nařídit, musí být splněny 2 podmínky:

musí vás písemně informovat nejméně 14 dní předem,

část dovolené nesmí být kratší než dva týdny v kuse.

Kolik dní si smíte převádět?

Část dovolené si můžete převést do dalšího roku. Týká se to však jen dnů, které jsou nad rámec 4 týdnů (u pedagogických a akademických pracovníků šesti týdnů), což je minimum dovolené stanovené zákonem. Zaměstnavatele však musíte o převod požádat a záleží jen na něm, jestli vám převod schválí. Pokud máte u vás ve firmě pět týdnů dovolené, můžete si požádat o převedení maximálně pěti dnů do dalšího roku.

Jak si vybírat loňskou dovolenou

Starou dovolenou si v novém roce vybíráte jako první. Ať už vám z minulého roku zbyl jeden nebo více dnů, pamatujte si datum 30. června. Je to lhůta, do kdy by vám měl zaměstnavatel určit čerpání loňské dovolené, jinak si její termín můžete vybrat podle sebe. Je však potřeba předem písemně informovat zaměstnavatele, říká Tomáš Pavlíček. Pokud to neuděláte, šéf vám může naplánovat týdenní odpočinek třeba na říjen a vy to budete muset vzít na vědomí. Platí totiž, že kdo jako první písemně oznámí po 30. 6. termín dovolené, má právo o ní rozhodnout.

Lze zrušit schválenou dovolenou?

Jednou schválenou dovolenou vám šéf může zrušit jen ze závažných a ojedinělých provozních důvodů, třeba pokud by se bez vás neobešla výroba. K takovému kroku se však zaměstnavatelé odhodlávají opravdu jen ve chvíli, když to jinak nejde. Pokud už vám za plánovanou dovolenou vznikly nějaké náklady, musel by vám je zaměstnavatel proplatit. Jde například o storno poplatky za zrušení zájezdu, ale i další cestovní výlohy.

Nárok na náhradu budete však mít jen v případě, že jste měli termín naplánované či přerušené dovolené prokazatelně předem schválený, ať už písemně nebo elektronickou cestou. To pro případ, kdy byste se nakonec museli se zaměstnavatelem soudit o proplacení nákladů.

Dovolenou nelze proplatit, pokud v práci nekončíte

Dovolenou si musíte vždy vybrat. Jediná výjimka je, když v zaměstnání končíte a zbývají vám nevyčerpané dny, pak vám ji zaměstnavatel na rozloučenou musí proplatit.