Lékař na telefonu nebo pojištění zkažené dovolené aneb Jaké neobvyklosti pokryje cestovko

Autor: Gabriela Hájková s využitím DALL-E

Direct pojišťovna před sezónou dovolených rozšířila rizik, na které se vztahuje cestovní pojištění. Nově s ním můžete sjednat i pojištění zkažené dovolené, zpoždění letu, vlastního auta nebo službu lékaře na telefonu.





Pojištění zkažené dovolené má pomáhat v situacích, když se na dovolené zraníte nebo onemocníte. Za dny, kdy si nemohli dovolenou užít, protože leželi v posteli, ať už v hotelu, nebo nemocnici, klientům zaplatíme odškodnění. Pojištění pomůže, i když onemocní například dítě, o které se budou muset starat rodiče, nebo když se klient bude muset kvůli zdravotním komplikacím vrátit předčasně domů, vysvětlila mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.

S nemocemi na dovolené je spojená i další nová služba Lékař online, která umožní na dovolené využít nonstop pomoc česky mluvícího lékaře přes videohovor nebo chat a zkonzultovat tak své zdravotní potíže. Pro dospělé může lékař vydat i eRecept nebo lékařskou zprávu.

Dále Dircet nově kryje riziko zpoždění letu. V případě pojistné události zaplatí klientům buď vstup do letištního salonku, nebo kompenzaci v hodnotě 500 korun. Pojištění je možné využít od dvouhodinového zpoždění.

Pro ty, kteří vyráží na dovolenou vlastním autem, Direct nabízí vylepšené asistenční služby nebo možnost si vůz pojistit pro případy srážky se zvířetem, vandalismu, krádeže nebo přírodního nebezpečí.

Pojišťovna také nově v rámci stávajícího produktu akceptuje výjezdy těhotných na dovolenou až do ukončeného 32. týdne těhotenství. Až do této doby se na těhotné nebudou vztahovat žádné podmínky v rámci cestovního pojištění týkající se jejich stavu, uvedla Maťašeje a dodala, že změny se dotkly také pojištění storna zájezdu tak, že nově kryje také situace, které se klientům stanou i v den odjezdu na dovolenou (například, když se zraníte po cestě na letiště apod.). Klienti si toto pojištění mohou sjednat kdykoliv před začátkem dovolené. Pojišťovna neomezuje, že to musí být několik dní po zaplacení zájezdu apod.

Novinku podobného charakteru ohlásila také Generali Česká pojišťovna. Během června, července a srpna pojišťovna zahrne do krytých rizik v rámci cestovního pojištění také riziko nepříznivého počasí na dovolené. Obsaženo je nově v balíčcích Standard a Exclusive, jejichž cenu kvůli tomu pojišťovna nijak nenavýšila.

Pojištění nevydařeného počasí se vztahuje na momenty, kdy na zahraniční cestě v destinaci uvedené na letence/jízdence nebo ubytovacím poukazu zažijí cestovatelé dva a více za sebou následující dešťové dny. Za deštivý den se přitom považuje takový, během kterého byl meteorologicky naměřený objem srážek vyšší než 15 mm/m², upřesnila Jana Musilová, manažerka cestovního pojištění Generali České pojišťovny s tím, že v takovém případě vyplatí za každý deštivý den v rámci pojistné události 500 Kč (maximálně však do limitu pojistného plnění na úrovni 3000 Kč).

Sezónní nabídka pojišťovny se vztahuje jen na vybrané přímořské destinace na pobřeží Středozemního moře a další vyjmenované země:

Bulharsko,

Černá Hora,

Egypt,

Francie,

Gibraltar,

Řecko,

Chorvatsko,

Malta,

Maroko,

Monako,

Portugalsko,

Rumunsko,

Španělsko (vč. Kanárských a Baleárských ostrovů),

Itálie,

Tunisko,

Turecko.

V případě nevydařeného počasí musíte doložit, že jste v daném místě v daném čase byli. K tomu nejlépe poslouží cestovní smlouva nebo závazná objednávka ubytování nebo jiný cestovní doklad typu letenky či jízdenky. Průběh počasí v lokalitě pak bude ověřen podle meteorologického portálu www.worldweatheronline.com, dodala Musilová.

Proměnou prošel také produkt Chytré cestovní pojištění, které pojišťovna sjednává v rámci pojištění Můj majetek 2.0 (lze kombinovat s pojištěním stavby, domácnosti nebo odpovědnosti). Jde o pojištění na dobu neurčitou s platností pojištění na 365 dní. Nově pojišťovna umožňuje ho sjednání i samostatně. Vylepšili jsme ho o nové limity a rizika a rozšířili platnost kromě světa i na Česko, doplnila produktové manažerka s tím, že Chytré cestovní pojištění můžete během roku využívat opakovaně na jednotlivé výjezdy v délce do 60 dní (navýšení délky na dvojnásobek). Produkt se vztahuje na turistické i pracovní cesty a kryje také rekreační sporty.

Řadu Čechů možná bude zajímat, že v rámci Chytrého cestovního pojištění pojišťovna nabízí prvek Bezpečná hladinka. Vztahuje se na situace, kdy se vám stane pojistná událost v souvislosti s vaším zdravím a máte přitom alkohol v krvi. Do 0,8 promile v rámci tohoto produktu ale situace negativně neovlivní pojistnou událost. Musí ale zároveň platit, že jste neporušili ustanovení právních předpisů nebo nařízení dané země.

I Generali Česká pak nabízí speciální asistenční služby, například pojištění zpoždění nebo zrušení letu. Na pojistné plnění získáte nárok za situace, kdy se vaše letadlo zpozdí o více než 6 hodin (do té doby odškodnění za zpoždění ve specifických případech řeší samotné aerolinky) nebo u zrušeného letu není poskytnuta alternativní doprava do šesti hodin. V takovém případě dostanete 1000 Kč za každou hodinu čekání, maximálně ale 10 000 Kč celkem.