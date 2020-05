 »   »  Direct pojišťovna otevírá své kamenné pobočky

Direct pojišťovna od pondělí 18. května 2020 otevírá vechny kamenné pobočky. Do pobočky je možný vstup jen s rouškou či jinou ochrannou horních cest dýchacích. Otevřeno je každý všední den od 8:30 do 17:00. V pátek bude otevírací doba kratší, tedy jen od 8:30 do 16:00. Direct pojišťovna má pobočky v sedmi městech: Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě, Pardubicích a Plzni. V pobočkách budou zdraví klientů a pracovníků chránit kromě dezinfekce i čističky vzduchu a plexiskla. Pojišťovna začíná od 18. května také s prodejem cestovního pojištění. To se však nevztahuje na komplikace spojené s epidemii nebo pandemii a nelze s ním pojistit storno cesty.

Hranice se postupně otevírají, proto chceme lidem, kteří se rozhodnou vyrazit do zahraničí, nabídnout možnost se pojistit, říká Nela Maťašeje, mluvčí Direct pojišťovny.