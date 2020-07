Click to Pay v online nakupování spojí kartové společnosti American Express, Discover, Mastercard a Visa

Společnosti American Express, Discover, Mastercard a Visa zahájily technické přípravy rozšíření online plateb na jedno kliknutí (Click to Pay) postavených na bezpečnostním standardu Secure Remote Commerce sdružení EMV® i mimo USA. V první vlně se služba rozšíří do Austrálie, Brazílie, Hongkongu, Irska, Kanady, Kataru, Kuvajtu, Malajsie, Mexika, na Nový Zéland, do Saúdské Arábie, Singapuru, Spojených arabských emirátů či Velké Británie. Poté budou následovat další země.

Click to Pay má zajistit, aby placení online nákupů na webových stránkách ve verzích pro počítače, mobilní zařízení i nákupů provedených pomocí mobilních aplikací či různých chytrých zařízení bylo ve všech případech snadné a zajišťovalo stejnou úroveň zabezpečení. Cílem je, aby platba na jedno kliknutí nahradila časově náročné zadávání platebních a osobních údajů.

Spotřebitelé pak budou moci platit své nákupy v libovolném online obchodě bez ohledu na použitý platební systém. Obchodníkům bude stačit jediné platební tlačítko (virtuální terminál) pro více značek karet. Ve Spojených státech službu Click to Pay nabízejí, například společnosti ACI Worldwide, Aurus, Blackbaud, BlueSnap, Braintree (spadající pod PayPal), Cybersource, Global Payments, Mastercard Payment Gateway Services či Square.